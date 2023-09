Deze onveilige route in Apeldoorn gaat flink op de schop

Er gebeuren ongelukken, oversteken is er gevaarlijk en de kruisingen zijn onoverzichtelijk. De Gildenlaan - een deel van de doorgaande route door de Apeldoornse wijk De Maten - gaat flink op de schop. Ook rond winkelcentrum Eglantier verandert een en ander. De impact van de werkzaamheden is groot en gaat lang duren.

In tegensteling tot het noordelijke deel van de Gildenlaan gaat het hierbij om een complete vervanging van de weg. Dit betekent een forse ingreep met een flinke impact op de omgeving.

De Gildenlaan bevindt zich tussen de T-splitsing met de Laan van Erica en de rotonde met de Heemradenlaan en Landdrostlaan, vlakbij voetbalvereniging Groen Wit'62. Het gaat daar zo nu en dan goed mis, zien buurtbewoners en de gemeente Apeldoorn. Zo vond er een dodelijk ongeval plaats, reed een automobilist de vijver in en werd een vijfjarig meisje op een fiets geschept door een automobilist.

In mei 2020 pakte de gemeente de weg al eens gedeeltelijk aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er kwam nieuw asfalt en bushaltes en oversteekplaatsen werden aangepast. Bij omwonenden bleven er echter zorgen bestaan. Reden voor de gemeente om de gehele route, in overleg met de buurt, drastisch op de schop te gooien.

Vele aanpassingen

Alle oversteekplaatsen op de Gildenlaan worden aangepast. Daarmee moet het voor zowel fietsers als wandelaars veiliger worden om de andere kant van de weg te bereiken. Zijstraten als de Marskramersdonk, Valkeniersdonk, Parlevinkershoeve en Bouwmeestershoeve worden deels versmald.

Ook het parkeerterrein van winkelcentrum De Eglantier verandert. Dat wordt opnieuw ingericht. Aan de Eglantierlaan komen tien extra parkeervakken. Een belangrijke verandering zal het aanpassen van de t-splitsing Eglantierlaan - Gildenlaan zijn. Dat is nu nog een onoverzichtelijk punt, constateren buurtbewoners, gebruikers en de gemeente. Bovendien wordt er vaak te hard gereden. Op die plek komt een voorrangsplein, dat veiliger en overzichtelijker zal moeten zijn. De nabijgelegen voetgangersoversteekplaats wordt verhoogd, waardoor automobilisten minder hard kunnen rijden.

Ook de kruising Eglantierlaan - Vedelaarshoeve wordt in dit traject flink aangepakt. Tijdens bewonersavonden werd geklaagd over die plek, omdat die onveilig is en vooral onoverzichtelijk. De parkeerstrook wordt nu ingekort, waardoor meer ruimte komt om deze kruising aan te pakken.

Negen maanden werk

De werkzaamheden zouden net na de zomer starten, maar beginnen pas in maart volgend jaar, omdat aanpassing en uitwerking van het plan langer in beslag namen. Ook zat er meer tijd in het verkrijgen van de juiste vergunningen dan vooraf ingeschat. De keuze om na de winterperiode te beginnen is gemaakt omdat dan de kans groter is dat het werk niet hoeft te worden stilgelegd vanwege eventuele vorst.

De aanpassingen aan de Gildenlaan nemen in totaal zo'n negen maanden in beslag. De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd, benadrukt de gemeente. Bouwvakkers beginnen ter hoogte van het winkelcentrum, om de ondernemers daar in de belangrijke laatste maanden van het jaar zoveel mogelijk te ontlasten.