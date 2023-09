Rechtbank verklaart drie Twentse bedrijven failliet

De Almelose rechtbank heeft drie bedrijven failliet verklaard. De omgevallen bedrijven waren actief in logistiek, productie en de creatieve sector. Gekelderde omzetten en belastingschulden waren de oorzaak van alle ellende.

CreaUnit (Oldenzaal)

In Oldenzaal vroeg de eigenaar van CreaUnit, in het verleden actief onder de naam Studio Max, zelf het faillissement aan. Ondernemer Vincent Beld, al sinds 1990 actief in de creatieve sector, zag er geen gat meer in. Terwijl het bedrijf begin vorig jaar nog verhuisde naar een nieuw, groter onderkomen aan de Ganzenmarkt in Oldenzaal.

"Dat doe je niet als je problemen verwacht", zegt Beld. "Maar de omzet is in een jaar tijd enorm gekelderd. Er zijn niet eens veel klanten vertrokken, maar ze doen allemaal een stuk minder. Klanten zijn terughoudend." Bij CreaUnit waren nog zes mensen bezig met het maken van logo's, huisstijlen de 3D-animaties. Metin Inan is aangesteld als curator

JG Slaapconcepten (Oldenzaal)

Curator Nick Leferink spreekt morgen met directeur Jan Geissler van JG Slaapconcepten, die in Oldenzaal boxspringmatrassen produceert. Geissler nam de productie van de matrassen in 2020 over van de Duitse firma Fey en had naar eigen zeggen sindsdien veel pech. "Door corona kwam de handel vrijwel stil te liggen. 95 procent van wat we maken gaat naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Er is een belastingschuld opgebouwd en die moeten we nu aflossen. Dat lukt niet."

Bij de matrassenproducent werken elf mensen, die ontslag wachten. Voor Geissler zelf is het bankroet ook zuur: "Al mijn geld en pensioengeld zit in dit bedrijf, een bankkrediet had ik niet. Ik heb alles zelf gefinancierd met hulp van enkele leveranciers."

ASR Logistics (Almelo)

In Almelo legde ASR Logistics het loodje. Het transportbedrijf ging in 2020 ook al failliet, maar ging toen met succes in verzet tegen het bankroet. Wat er nu is misgegaan, zegt curator Willem Brusse nog niet te weten. "De eigenaar heb ik nog niet kunnen bereiken." Volgens het register van de KVK werken er zeven mensen bij het in 2018 opgerichte ASR Logistics