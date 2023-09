Angelika (45) voelt zich veel vrijer in Nederland dan Armenië

Angelika Kasparova (45) heeft een goedlopende kapperszaak in Delden. Ze geniet van het leven. Ze is onafhankelijk en vrij. Nu wel. Het staat in schril contrast met haar leven in haar geboorteland Armenië. 'Thuis voelde als een gevangenis. We mochten als meisjes niks.'

"Ik ben opgegroeid in Armenië. Mijn vader wilde altijd graag een zoon, maar kreeg drie dochters. Vrienden van hem hadden wel zoons. Hij toonde veel belangstelling voor hen en verwende ze enorm. Wij wilden graag aandacht van vader, maar kregen dat niet. Ja, één keer per jaar, met Oud en Nieuw, dan kregen we een knuffel. Alleen dan. Ik wachtte als kind het hele jaar op dat moment. Eindelijk genegenheid van vader. Er was zoveel opgekropte emotie dat het me overspoelde. Ik moest dan altijd huilen."

Een soort gevangenis

"Mijn vader was streng. Thuis voelde als een soort gevangenis, want we mochten niks. Geen activiteiten ondernemen en niet sporten. En al helemaal geen vriendjes. Op straat liep ik met gebogen hoofd, ik keek niemand aan. Ik was een gesloten en stil meisje."

"Wel had ik een passie: haren knippen. Mijn vijftien jaar oudere neef had een kapperszaak en zag hoe leuk ik het vond. Hij gaf me mijn eerste, eigen schaar. Stiekem, want mijn vader vond dat maar niets. Ik knipte de hele buurt in mijn vrije tijd. Vrienden, familie, buren en kennissen, allemaal vroegen ze: 'Kom je mijn haren knippen?' Ik vond dat geweldig. Als bedankje kreeg ik dan chocola of iets anders kleins."

Angelika Kasparova: "De bedoeling was dat ik trouwde op mijn 18de of 19de, dus dan was studeren of werken niet nodig." Foto: Marit van Ekelenburg

Studeren of werken niet nodig

"Als tiener bleek dat ik goed kon leren. Mijn moeder is hoog opgeleid, maar mocht van mijn vader niet werken. Ze wilde graag dat ik zou studeren. Mijn vader vond dat geen goed plan en wilde niet betalen. Kapster mocht ik ook niet worden, want dat was van 'een laag niveau'. De bedoeling was dat ik trouwde op mijn 18de of 19de, dus dan was studeren of werken niet nodig. Toch kon ik met behulp van mijn moeder en een docent die mijn talent zag naar de universiteit om Frans en Spaans te studeren."

'Ik moest gehoorzamen'

"Ik voelde sterk de behoefte te ontsnappen uit mijn strenge thuissituatie. Als ik zou trouwen, dan zou ik veel vrijer zijn. Dacht ik. Ik werd verliefd op een buurjongen en zes maanden later trouwden we, ik was 19. Mijn vader stond er niet achter, maar zei: 'Het is jouw keus, daar moet je niet later op terugkomen'. Langzaamaan realiseerde ik me dat ik van de ene gevangenis in de andere was terechtgekomen. Zijn familie was streng, zijn moeder dwingend. Ik moest vooral gehoorzamen."

Sorbonne

"We waren nog geen jaar getrouwd toen mijn nu ex-man en ik vanwege de oorlog moesten vluchten uit Armenië. Ik was zwanger. We zouden naar Frankrijk, maar de mensen die het voor ons regelden besloten dat we naar Nederland moesten. Voor mij een gemiste kans, want ik was vanuit mijn studie Frans en Spaans geselecteerd om aan de Sorbonne (Universiteit van Parijs, red.) te studeren. In Nederland sprak ik de taal niet. Alles was vreemd en ik wist ook niks over Nederland. We hadden toen nog geen mobieltjes of internet om dingen op te zoeken. Het was een moeilijk begin."

"Maar vanaf het eerste moment in Nederland wilde ik mezelf nuttig maken. Ook al was ik toen hoogzwanger. Ik wilde niet meer dat kleine meisje zijn dat niets mocht. Ze hadden in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen iemand nodig die haren kon knippen. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Ook heb ik veel als tolk gewerkt. Vrijwillig, want ik had geen werkvergunning."

Geen mannentaak

"Nederland voelde voor mij in veel opzichten een stuk vrijer dan Armenië. We hadden Armeense kennissen die al een tijdlang in Nederland woonden. Zij hadden een eigen huis en voor ons was het fijn om even weg te kunnen uit het asielzoekerscentrum. Zij hadden kleine kinderen en op een bepaald moment zag ik de vader de luier van de baby verschonen. Hij, een man. Ik was verbijsterd! Zijn man en vrouw hier gelijk? Ook maakte hij de tafel schoon na het eten. Maar dat was toch geen mannentaak? Mijn vader bijvoorbeeld deed dat nooit. Wat gebeurde hier? Kon ik hier misschien leven zoals ik dat wilde?"

Mond houden

"Het duurde een tijd voordat dat kon. We woonden later in Wijk en Aalburg in Noord-Brabant en ik moest thuis nog steeds gehoorzamen en mijn mond houden. De zorg voor de kinderen kwam op mij terecht, we hadden inmiddels een dochter en een zoon. Toch kreeg ik steeds meer durf om voor mezelf op te komen. Ik zag om me heen dat dat kon. Bovendien wilde ik niet afhankelijk zijn. Dat nooit weer. Dus werkte ik waar en wanneer ik kon. En scheiden? Dat was ook een mogelijkheid. Want hey, we waren niet meer in Armenië. Daar was dat een stuk lastiger geweest."

"Die scheiding kwam er na twaalf jaar. Een lang en moeizaam proces. Ook speelde mee dat ik vanwege mijn geloof eerst niet wilde scheiden. Maar het besef kwam toen iemand tegen me zei: 'God wil toch niet dat zijn kinderen ongelukkig zijn?' Dat gaf voor mij de doorslag. Sowieso is God voor mij alles geweest in deze periode. Door hem had ik houvast en hoop dat het ooit goed zou komen. Hij gaf me de kracht en het gevoel dat ik niet alleen was."

Gemoedelijk, vriendelijk

"Ik werkte zelfstandig, maar door de jaren heen ook bij verschillende kapsalons. Mijn tante, die ook in Nederland woonde, was een grote hulp thuis met de kinderen. In 2015 kon ik naar Delden verhuizen. Een vriendin van me woonde hier al een paar jaar en zo kwam ik hier terecht. Het viel me meteen op hoe gemoedelijk het hier was. Hoe vriendelijk de mensen waren."

Angelika Kasparova: "Ik, gevlucht uit Armenië en een alleenstaande moeder. Kon ik een eigen kapsalon beginnen?" Foto: Marit van Ekelenburg

"In 2017 stond er een pand leeg in het centrum van Delden. Ik begon hardop te dromen, en zei het eigenlijk meer voor de grap dan echt serieus tegen mijn vriendin: 'Zou ik hier mijn eigen kapsalon kunnen beginnen?' Mijn vriendin zei simpelweg: 'Waarom niet?'. Ik, gevlucht uit Armenië, een alleenstaande moeder... kon ik dat? Maar de woorden van mijn vriendin bleven hangen. Ik ging ervoor en maakte mijn droom waar met Angelika Hairstyling. Na een lange weg vol obstakels had ik een eigen kapperszaak, dat ooit gesloten en stille meisje dat niks mocht."

'Waarom begin je geen nieuwe relatie?'

"Ik probeer samen met mijn kinderen elk jaar terug te gaan naar Armenië om familie te bezoeken. Soms is het lastig. Ze hebben het idee dat ik niet gelukkig ben, omdat ik geen man heb. 'Waarom begin je geen nieuwe relatie?' vragen ze. Maar weet je? Ik heb geweldig werk en mijn eigen kapsalon. Ik heb vrijheid. Ik ben onafhankelijk en geniet van het leven. Mijn geluk is niet afhankelijk van een ander. Maar dat wordt niet altijd door iedereen begrepen."

Eigen wil

"Omdat ik niet echt kon genieten van het leven toen ik jong was maak ik dat nu goed. Ik werk hard, tien uur per dag, maar in het weekend maak ik er een feest van. Mijn kinderen zijn fantastisch. Mijn dochter is uitgesproken en heeft een sterke, eigen wil. Mijn zoon blijkt hetzelfde kappershart als ik te hebben en werkt inmiddels bij mij in de salon. Juist omdat ik vroeger niks mocht heb ik ze altijd vrijgelaten in hun keuzes."

"Helaas is er overal in de wereld discriminatie. Overal is seksisme. In andere gradaties misschien, dat wel. Voor mij persoonlijk voelt Nederland vrij, zeker in vergelijking met wat ik meemaakte in Armenië. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen seksisme is of dat ik ervaringen van anderen bagatelliseer. Nu zie ik elke dag als een geluksdag. Ik was als een vogel zonder vleugels, maar nu heb ik ze weer. Ik kan vliegen."