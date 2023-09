Angstpatiënt gedwongen om 3 huisgenoten uit te zetten

Een bewoonster van Stokhasselt moet binnen zes weken minstens drie van haar vijf huisgenoten uit huis zetten. Volgens de rechtbank mag Tilburg een dwangsom opleggen om af te dwingen dat ze niet meer dan twee mensen in huis neemt.

De bestuursrechter in Breda oordeelt dat er geen zicht is op het legaliseren van de overtreding. Volgens het bestemmingsplan en de huisvestingsverordening van de gemeente Tilburg is het verboden om meer dan twee huurders in huis te nemen.

In juli vertelde de vrouw dat ze noodgedwongen vijf studenten in huis heeft genomen. Ze is na een aantal inbraken en incidenten in de wijk te bang om alleen te slapen. Om te voorkomen dat ze alleen thuis is, wonen vrienden en familie bij haar in. De Tilburgse overhandigde een verklaring van haar psycholoog waarin staat dat ze lijdt aan PTSS en hevige angstklachten.

Klachten sluiten handhaving niet uit

De rechtbank erkent de klachten van de vrouw, maar dat betekent niet dat het college niet mag handhaven. Er zijn andere oplossingen. Het is toegestaan om twee mensen in de woning te laten verblijven. Tijdens de inhoudelijke behandeling opperde de jurist van de gemeente dat er potjes zijn voor begeleiding. Ook kan de vrouw verhuizen.

Na een bezwaar over de dwangsom kreeg de Tilburgse tot 1 maart dit jaar de tijd om de illegale situatie te beëindigen. Nu de rechtbank haar beroep heeft afgewezen, moet ze binnen zes weken voldoen aan de eisen van de gemeente. Ze krijgt een boete van 2000 euro per keer als bij controle wordt vastgesteld dat ze in overtreding is. De boete kan oplopen tot 10.000 euro.

Haar advocaat André van Langen laat weten dat zijn cliënt waarschijnlijk in hoger beroep gaat.