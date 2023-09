Sceptische oud-belastinginspecteur: 'We worden belazerd'

Uren kan Wilma Berkhout erover praten en ze schrijft de brievenpagina's van de krant vol. De rijken worden steeds rijker, de gewone man is de dupe. 'Heel veel mensen gaan een hoge prijs betalen', zegt de oud-hoofdinspecteur van de Belastingdienst (67).

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Helmondse vliegt van het ene onderwerp naar het andere. In woord en gebaar maakt ze haar mening duidelijk. Soms pakt Berkhout er een boek bij ('dit móét je lezen') of een YouTube-filmpje waarin haar mening wordt ondersteund. Haar bevlogenheid is aanstekelijk.

Eerst wil Berkhout wat kwijt over de Belastingdienst, waar ze na een loopbaan van zo'n dertig jaar in 2010 vertrok. Want dat het daar fout zou gaan, dat zag ze al van mijlenver aankomen.

Wat is er mis met de Belastingdienst?

"Heel lang niets. Het liep goed, de dienst was klantgericht. Ik voelde me er als een vis in het water. En toen werd alles opgeknipt, complex, bureaucratisch. Alles werd ondergeschikt aan een van tevoren afgesproken resultaat. Dus elke maatregel moet een vastgelegd bedrag opleveren. Alles onderweg naar dat resultaat wordt gezien als kostenpost."

"Maar de overheid is geen bedrijf. Ik heb daarvoor gewaarschuwd en heb gelijk gekregen. De Belastingdienst moest ineens ook toeslagen gaan uitkeren. Dat druist in tegen het karakter van de mensen die er werken: geld weggeven in plaats van geld innen. Het werd de dienst door de strot geduwd. Met alle gevolgen van dien."

U bedoelt het toeslagenschandaal?

"Bijvoorbeeld. De onderliggende fout is dat de overheid burgers met wantrouwen ging bekijken. En er wordt op hypes gereageerd. Je zag het ook bij de Bulgarenfraude. Die fraude met onterecht verstrekte toeslagen aan Bulgaren mocht natuurlijk niet. Maar vervolgens werd er gigantisch op bestrijding ingezet. Terwijl de financiële schade van die Bulgarenfraude in het niet valt met het niet-betalen van winstbelasting door grote bedrijven, waaraan eigenlijk niets wordt gedaan. Terwijl gewone mensen juist veel te véél belasting betalen."

In 2010 had u er genoeg van en begon u voor zichzelf.

"Werken is in dit land bijna uitbuiting geworden. De 'handige Harries' ontwijken belasting en liggen op het strand. En dat werd en wordt gefaciliteerd door mijn beroepsgroep. Ik voelde me verantwoordelijk en wilde niet langer doen wat ik niet vind kunnen."

"Toen ik vertrok, werd ik benaderd door belastingconsultants: wil je bij ons komen? Nee! Die mensen maken de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. De rijken moeten zo min mogelijk belasting betalen, dat is de insteek en daarvan word ik misselijk. Belasting moet rechtvaardig zijn, je betaalt naar draagkracht."

Over ons pensioenstelsel gebruikt u ook grote woorden.

"Klopt, want we worden belazerd. Er wordt al jaren een dusdanig verkeerde rekenmethode gebruikt dat de pensioenen de afgelopen jaren vrijwel niet meestegen met de inflatie. Vaak werden ze zelfs gekort. We sparen ons suf voor een almaar groeiende pensioenpot. Er is meer dan geld genoeg voor alle pensioenen van oud en jong en van toekomstige generaties."

"In plaats van de rekenmethode aan te passen, worden de effecten in het nieuwe pensioenstelsel nog heftiger. Meer onzekerheid en meer risico's. En die risico's liggen bij de pensioenfondsdeelnemers, die er verder niks over te zeggen hebben. Ze hebben niet in de gaten dat ze straks tegen problemen kunnen aanlopen. Door de schommelingen op de beurs gaan de uitkeringen op en neer. Dus dan kun je in de situatie komen dat je het ene jaar wel een hypotheek kunt krijgen maar het jaar erna niet. Omdat je pensioenuitkering ineens een stuk lager is vanwege dalende beurskoersen."

We hadden toch altijd het beste pensioenstelsel van de wereld?

"Inderdaad. Het was de laatste loot aan onze verzorgingsstaat. Het wordt sinds een jaar of vijftien stap voor stap afgebroken. Een pensioen is geen financieel product, dat is een denkfout. De banken, de werkgevers en de beleggingsmaatschappijen profiteren ervan, straks nog meer dan voorheen. Het nieuwe stelsel is ook niet berekend op inflatie. Ik voorspel dat dit een grotere kwestie wordt dan het toeslagenschandaal. Heel veel mensen gaan hiervoor een hoge prijs betalen."

Er is alles op alles gezet om het nieuwe stelsel erdoorheen te krijgen.

"De meeste politici weten niet beter. De wetenschappers die positief adviseerden, zitten zelf vaak met één been in de financiële sector. Dus dat is niet raar. Voor zichzelf regelen ze het goed. Thierry Baudet vind ik een griezel, maar hij heeft gelijk als hij het over 'het kartel' heeft. Binnen dat kartel spelen ze elkaar baantjes toe. Neem Wouter Koolmees, die heeft eerst als minister die pensioenhervorming erdoorheen geduwd en is nu baas van de Nederlandse Spoorwegen."

U heeft geen hoge pet op van de politiek.

"Er zijn maar weinig volksvertegenwoordigers die er echt voor de mensen zitten. Pieter Omtzigt en Renske Leijten wel. Maar Leijten is weg. Gelukkig gaat Omtzigt door. Mark Rutte is in zekere zin een briljante politicus, maar hij geniet van de macht en laat geen traan om mensen die in de problemen zitten, zoals de toeslagenouders en de mensen in Groningen. Dat zie je ook aan hem."

Die brieven in de krant, krijgt u daarop veel reacties?

"Ik plaats ze ook op Facebook, Twitter (inmiddels X, red.) en LinkedIn en krijg inderdaad veel reacties. Ook uit de financiële sector, en ja, ook negatieve. Dat ik 'gevaarlijk populisme' bedrijf. Dan gaan ze op de persoon spelen zonder op de inhoud van mijn verhaal in te gaan."

Waar doet u het allemaal voor?

"Als ik iemand heb geholpen of een nieuw inzicht heb bezorgd, dan ben ik happy. Ik wil een klein beetje bijdragen aan een eerlijkere samenleving. Dat we allemaal een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daar zijn we ver van af."

Waarom maakt u zich zo druk? U bent 67 jaar, hebt het goed voor elkaar.

"Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Aan neoliberalisme, ongebreideld kapitalisme en uitbuiting heb ik een hekel. We leven in een financiële dictatuur. De bankiers op de Zuidas regelen het in dit land, maar alleen voor elkaar. Sommige mensen die keihard werken, verdienen geen cent. Ze moeten naar de voedselbank. De voedselbank! In zo'n rijk land! Beschaving wordt bepaald door hoe de overheid met zijn burgers omgaat."

Die drive moet ergens vandaan komen.

"Toen ik zeven jaar was, werd een jongen met wie ik vaak speelde misdienaar. Met mijn vader ging ik naar de hoogmis om te kijken. Ik vond het prachtig en wilde ook misdienaar worden. Dus ik ging naar de pastoor. En die zei: God wil niet dat meisjes misdienaar worden. Ik begreep er niks van. Omdat ik een meisje was, mocht ik niet meedoen? Dat ben ik nooit vergeten. En ik ben de pastoor dankbaar, want sinds die tijd weet ik dat er ongelijkheid is."

Paspoort Wilma Berkhout

Leeftijd: 67

Woonachtig: in Helmond

Beroep: hoofdinspecteur bij de Belastingdienst (tot 2010)

Vrijwilliger bij: seniorenbonden, stichting Armoedeplatform Helmond, vraagbaak van vrijwillige belastinginvullers, voorzitter ledenraad Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.