Rechtszaak tegen Defensie over gehoorschade door straaljager

Marcel Bosch uit Veghel is bezig met een rechtszaak tegen Defensie. Volgens hem is zijn gehoor aangetast door een laag overvliegende F-35 van Vliegbasis Volkel op 9 augustus vorig jaar. 'Ik laat het er niet bij zitten.' Defensie heeft een andere lezing.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bosch (63), die in de wijk De Leest in Veghel-Zuid woont, heeft veel last van de nieuwe straaljagers van Defensie die overvliegen. "En met mij veel meer mensen in de buurt, al zijn er ook fans van de vliegtuigen." Hij uit zich er veel over op internet.

De nieuwe straaljagers produceren meer geluid dan hun voorganger de F-16. Daar zijn eerder vanuit de hele regio klachten over gekomen. "Ik doe bijna niets meer, want ik ben echt bang als zo'n vliegtuig, ik noem het scheurijzer, ineens overkomt. Vroeger was ik vaak in de tuin bezig, maar dat durf ik echt niet meer."

Vliegen niet op afgesproken tijd

Oordoppen dragen is volgens hem geen optie. "Mijn oren zijn daar te gevoelig voor, dan krijg ik erg veel pijnklachten." Volgens Bosch kan hij wel het vliegrooster van de vliegbasis opvragen, maar in de praktijk vliegen de vliegtuigen volgens hem niet altijd op de afgesproken tijd over. "Ze zijn erg veel in de lucht en dan dus die herrie. Ook vervuilen ze het milieu."

Op de ochtend van 9 augustus 2022 stond hij op de oprit en was hij boodschappen aan het uitladen, toen op de Merwedelaan volgens hem een F-35 opeens laag overkwam. "Opeens een enorme bak herrie waar niet aan te ontkomen was." Een kno-arts stelde bij hem vast dat hij meer last heeft van zijn oren.

Verhuizen

Bosch erkent dat hij geen keihard bewijs heeft dat het vliegtuig de oorzaak is van zijn slechtere gehoor. "Dat is moeilijk vast te stellen, maar het kan gewoon niet anders", zegt Bosch, die ook andere gezondheidsklachten heeft zoals trombose en epilepsie. "Ook heb ik nu meer last van epilepsieaanvallen door de pijn en als ik uit de tuin moet vluchten als er een vliegtuig over gaat komen."

Het liefst zou Bosch zien dat de F-35's niet meer vliegen of een andere route gaan volgen, maar hij begrijpt dat dat nagenoeg een illusie is. Dus zet hij in op verhuizen, samen met zijn vrouw. Maar dat kost veel geld, want gelijk oversteken gaat niet als je een nieuw huis aanschaft met bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting en notariskosten.

Claim van 2 ton

"Ik zit in de WAO en krijg geen hogere hypotheek. Maar ik wil wel echt weg uit de omgeving van Volkel. Ik wil dat de vliegbasis of Defensie voor mij dat gaat betalen, in totaal claim ik 2 ton. Zij hebben ook de isolatie van veel woningen rond de vliegbasis bekostigd. Waar een wil is, is een weg." Ook wil hij dat Defensie de medische kosten vergoedt die hij zelf moet ophoesten. "Ik heb dure gehooronderzoeken moeten doen in een kliniek in Bilthoven."

Kun je echt schade krijgen door het lawaai van F-35's? Dat staat vast, net zo goed als dat je niet te dicht bij een luide speaker moet staan bij een concert. Audioloog René van der Wilk schrijft op zijn website Hoorzaken.nl dat heel dicht bij een straaljager staan al binnen een minuut gehoorschade kan opleveren.

'Niet aansprakelijk'

Defensie wijst de aansprakelijkheid hoe dan ook af als het gaat om het vermeende incident in Veghel. Een jurist van het ministerie, Thomas Klaver, antwoordt per mail dat hij het ontzettend naar vindt dat de Veghelaar klachten aan zijn gehoor ervaart. Maar hij vindt het verwijt dat een vliegtuig daar verantwoordelijk voor is 'niet aannemelijk', op basis van informatie van de Koninklijke Luchtmacht.

Volgens Klaver vlogen er op 9 augustus 2022 wel vliegtuigen boven en langs de wijk van Bosch, maar op een later tijdstip en niet recht en laag boven de woning van de Veghelaar. Een woordvoerder van de vliegbasis laat daarom weten een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.