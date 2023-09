Bouw 60 meter hoge woontoren in Deventer haven vertraagd

De hoop was dat de bouw in het Deventer Havenkwartier anderhalf jaar geleden jaar gestart zou zijn. Maar van de komst van een woontoren van liefst 60 meter, een voor Deventer begrippen hoog gebouw, is nog niks zichtbaar. Wat is er aan de hand?

Het moet net iets lager worden dan de Lebuinustoren, hét icoon van Deventer. Met 60 meter verrijst in het Havenkwartier, aan de rand van het centrum, een flinke kolos. Dat kun je zien als sluitstuk van de metamorfose van dit stukje haven, van vervallen industrieel gebied.

Sinds pakweg 2012 is daar een nieuwe stadswijk ontstaan. Met een mix van nieuwbouw, behoud van een aantal oude panden, woningen en werkplekken.

Is parkeren een probleem?

Inmiddels is duidelijk dat de bouw van de woontoren, die uit ruim tachtig appartementen gaat bestaan, flinke vertraging heeft opgelopen. Komt het er nog van? "Ja, het duurt langer dan we eerder hadden verwacht", reageert Rob Gerritsjans, verantwoordelijk voor het plan namens projectontwikkelaar Janssen de Jong.

Volgens Gerritsjans zijn er meerdere oorzaken dat de meest optimistische inschatting niet gehaald is. Hij doelt op allerlei onderzoeken die nodig zijn om te kunnen bouwen in dichtbevolkte stedelijke omgeving. Daar zit ook bijvoorbeeld parkeren bij. De ruimte in het gebied is beperkt.

Een oplossing wordt nu gezocht in een combinatie van een parkeerkelder met het stimuleren van bijvoorbeeld deelauto's. Niet iedereen die in de woontoren gaat wonen, bezit namelijk een auto, is het uitgangspunt. Vanwege die ontwikkeling zijn er steeds meer gemeenten die niet meer eisen dat er een-op-een parkeerruimte voor de deur is.

Impressie van de woontoren. Dit is niet het uiteindelijke ontwerp, er wordt nog aan geschaafd door de ontwikkelaar. Foto: Janssen de Jong

De stikstofproblematiek of tekorten aan materialen en mankracht in de bouwwereld spelen geen rol in de aanloop, reageert Gerritsjans.

Grond is niet van ontwikkelaar?

De toren komt op de hoek van de Scheepvaartstraat en het Havenplein. De grond is eigendom van een andere (Apeldoornse) partij, niet van Janssen de Jong. Hoe zit dat? Volgens Gerritsjans liggen er tussen de partijen afspraken en is die gronddeal beklonken en volgt de overdracht nog.

Er staan loodsen, die gesloopt gaan worden. Het perceel ligt direct aan de havenarm, zodat toekomstige bewoners mooi aan het water wonen. "Dit plan past bij de groeiambities en ontwikkelingen van Deventer."

De verwachting is dat er geen onoverkomelijke bezwaren zullen komen tegen de bouw. Ook omdat de komst van de woontoren in het bestemmingsplan, dat zaken als bouwvolume en hoogtes regelt, in principe al is voorzien.

Daarin is een bevoegdheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om - zonder tussenkomst van de gemeenteraad - het bestemmingsplan aan te passen. Met dergelijke bepalingen sorteren gemeenten voor op verwachte ontwikkelingen.

Het Havenkwartier telt met de Grijze Silo al een hoog pand van ruim 50 meter. In het gebied worden momenteel nog flink wat woningen gebouwd, en de hoek Industrieweg/Mr de Boerlaan en op de plek van Bella Macchina.

Recht het Havenkwartier aan de Eerste Havenarm. Foto: Ronald Hissink

Nu mikken op 2025

De woontoren past in de ontwikkeling dat Deventer meer de hoogte opzoekt om woningen te kunnen bouwen. Hoogbouw is vooral voorzien rond het centrum. Kort voor de zomer lanceerde Deventer een aanzet voor een hoogbouwvisie, om voor meer samenhang in de ontwikkelingen te zorgen. En hoogbouw alleen daar toe te staan, zonder dat de omgeving onwenselijk verlies aan privacy of zon oploopt.

Gerritsjans hoopt nu dat de bouw in het Havenkwartier over een (kleine) twee jaar kan beginnen. Op de website van het project staat dat in 2025 de verkoop van de woningen gaat beginnen. 'Het plan is nog volop in ontwikkeling, daarom is nog niet bekend hoe de appartementen er binnen uit gaan zien of wat de prijzen worden.'

Overigens zijn die impressies op die site volgens Gerritsjans niet helemaal actueel meer en wordt er nog aan geschaafd.