Achter de schermen bij Nederland in Beweging: 'Na twee opnamedagen heb je een killerbody'

Na het vertrek van Olga Commandeur krijgt Nederland in beweging een nieuw gezicht: oud-schaatsster Barbara de Loor. Vanaf deze week vormt zij een duo met fitnessexpert Duco Bauwens. Op bezoek bij de tv-opnames waar níémand stilstaat, zelfs de regisseur sport mee.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Barbara de Loor kijkt recht in de camera. Alsof ze aanvoelt dat een deel van de kijkers nog aarzelt. "Kom maar staan," moedigt ze aan. "Voeten licht uit elkaar, handen op de heupen en ietsje zakken… Niet al te diep."

De beenoefening wordt simultaan uitgevoerd door een handjevol 'achtergrondsporters' in neonkleurige shirtjes, die op ronde plateaus precies in de maat meestappen. De jongste is 45, de oudste 72 jaar. "Uit, uit, in, in," voert De Loor het tempo op.

"Twee van dit soort opnamedagen en ik heb een killerbody. Het is intensiever dan je denkt," fluistert Anja Grötzebauch (61) achter de schermen. De directiesecretaresse uit Alkmaar is een van de achtergrondsporters. Al vanaf 07.45 uur is ze in touw en tot 18.00 uur gaat ze door. Ze heeft even pauze, maar neemt geen rust. Ze volgt De Loor in spiegelbeeld.

Duizend fans op auditiedag

Normaal duurt een uitzending van Nederland in Beweging een kwartier, zegt Grötzebauch, maar hier in de Hilversumse studio duren ze twee keer zo lang. Elke oefening wordt eerst gerepeteerd. De secretaresse is met zeventien anderen geselecteerd tijdens een auditiedag, waar duizend fans van het programma aan deelnamen. "Waarschijnlijk omdat ik goed pasjes kan onthouden. Ik heb altijd gedanst."

Al sinds 2000 is Nederland in Beweging op televisie, de eerste acht jaar bij de Avro, daarna bij Omroep MAX. Het doel is om 50-plussers ten minste een kwartier per dag aan het sporten te krijgen. Presentator van het eerste uur Olga Commandeur (64) stopte eerder dit jaar na 4500 afleveringen. Ze wordt opgevolgd door Barbara de Loor (49). Zij vormt een duo met Duco Bauwens (50) die al zestien jaar aan het programma verbonden is. De twee bedenken zelf de fitnessoefeningen, waarbij ze proberen alle spiergroepen aan te spreken en alle leeftijdsgroepen te bedienen.

De Loor stopte in 2006 met haar schaatscarrière. Het was een jaar na haar beste prestatie: wereldkampioen op de 1.000 meter. Ze presenteerde nadien een aantal televisieprogramma's, bijvoorbeeld (De Afvallers), won Dancing with the stars en werd moeder van twee zonen (nu 11 en 6). Tijdens haar schaatscarrière kampte ze regelmatig met rugklachten, een probleem waar zo'n 1,8 miljoen Nederlanders last van hebben. "Vaak is de oorzaak een disbalans in je rug- en je buikspieren. Door spieren rondom je rug te versterken kun je daar weer balans in krijgen," zegt ze.

Op tijd aftellen

Haar collega Bauwens vult aan: "We kunnen natuurlijk geen hernia genezen op afstand, maar door deze dagelijkse oefeningen kun je echt sterker worden." Bauwens heeft inmiddels zoveel uitzendingen achter de rug dat hij tussen de opnames door genoeg heeft aan een spiekbriefje met steekwoorden. De Loor zoekt nog naar meer routine, vertelt ze, al gaat het steeds beter. "Leg ik het goed uit? Is het niet te technisch? Kijk ik in de juiste camera? En intussen moet ik ook goed naar de muziek luisteren en op tijd aftellen. Het hielp om mijn 75-jarige moeder in gedachten te hebben. Kan zij deze oefening eigenlijk wel?"

Bejaardengym? Bauwens kent de vooroordelen, maar haalt zijn schouders op. "Ach dat zijn vaak mensen die vluchtig hebben gekeken. Het is Omroep MAX, ik val niet onder de doelgroep, denken zij. Onzin! We proberen de kijker ook te motiveren om van dat kwartier een half uur te maken. Of probeer eens wat zwaardere gewichten uit. Blijf langer in de plankhouding staan. Je zult zien dat het dan behoorlijk pittig wordt."

Nederland in Beweging, elke werkdag om 10.15 uur op NPO1 en om 09.15 uur bij Omroep MAX op NPO2.