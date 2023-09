Zuid-Koreaanse leraren zijn intimidatie door ouders zat

Leraren in Zuid-Korea demonstreren al weken. De aanleiding: de zelfdoding van een jonge lerares, die het doelwit zou zijn geweest van pesterijen en intimidatie door ouders. Dat komt veel leerkrachten in het land bekend voor.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zo'n vijftigduizend leraren in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel maandag niet naar school, maar de straat op. Ze kwamen samen om te demonstreren voor betere werkomstandigheden, met name als het gaat over de toenemende intimidatiepraktijken door ouders.

De protesten kwamen op gang na de zelfdoding van een 23-jarige lerares in juli. Ze was het doelwit geworden van pesterijen en intimidatie door ouders van kinderen uit haar klas, aldus collega's en een neef, die in het bezit is van haar dagboek en berichten op haar telefoon.

Sinds haar dood zijn er in Zuid-Korea elk weekend demonstraties. Het was maandag voor het eerst dat de leraren het werk doordeweeks neerlegden, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten dat ze het risico lopen disciplinaire maatregelen opgelegd te krijgen.

Mishandeling

De problemen zijn volgens veel leraren flink toegenomen nadat er in 2014 een nieuwe wet werd aangenomen. Die zorgt ervoor dat een leraar die beschuldigd wordt van kindermishandeling - zowel emotioneel als fysiek - meteen op non-actief wordt gesteld.

Hoewel de wet goedbedoeld is, zeggen leraren dat ouders hem misbruiken om ze onder druk te zetten. In lokale media doen verschillende extreme voorbeelden de ronde. Zo werd een leraar gerapporteerd voor emotionele mishandeling toen deze als straf 'goed gedaan'-stickers afpakte van een scholier die een medescholier met een schaar had gesneden. Een andere leraar kreeg een klacht binnen nadat hij een verzoek had geweigerd van een stel ouders om hun kind elke ochtend persoonlijk wakker te bellen.

Ook de lerares die in juli stierf door zelfdoding had volgens haar neef maandenlang last van nachtelijke telefoontjes en woedende berichten van ouders. De treiterijen ontstonden grotendeels na een voorval waarbij een jongen door een klasgenootje gesneden was met een potlood. Twee weken voor haar dood schreef de lerares in haar dagboek dat ze zo overweldigd was door haar werk, dat ze 'los wilde laten'.

Een eigen verzekering

Onder de leraren is er ook frustratie dat schooldirecties vaak te makkelijk meegaan met misnoegde ouders. Als er politieonderzoeken volgen of ouders een rechtszaak aanspannen, nadat een leraar op non-actief is gesteld, hoeft de leerkracht meestal geen steun vanuit de school te verwachten.

"Bij de eerste tekenen van een conflict leggen scholen al vaak een schorsing of verplicht verlof op aan betrokken leraren", vertelt basischoollerares Cha Yun-kyung aan het blad The Diplomat. "Toen ik ging lesgeven, raadden veel mensen mij aan om een privé-verzekering af te sluiten, om in de toekomst mogelijke juridische kosten te dekken."

Het ministerie van onderwijs zegt de grieven van de leerkrachten serieus te nemen. Vorige maand presenteerde het departement nieuwe richtlijnen die de situatie moeten verbeteren. Zo mogen leraren voortaan bij 'dreigende situaties' fysiek ingrijpen, en zullen ouders met klachten in de toekomst het schoolhoofd moeten benaderen, in plaats van de leerkracht zelf.

De nieuwe richtlijnen zorgden er echter niet voor dat de protesten afnamen. President Yoon Suk-yeol gaf zijn regering maandag de opdracht alsnog 'alles in het werk te stellen' om 'de rechten van leraren te waarborgen'. Of er verdere toezeggingen komen, is nog niet bekend.