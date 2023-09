Vrouw (58) leidt dubbelleven en drukt 1 miljoen euro achterover

Een 58-jarige vrouw uit Hengelo wordt verdacht van jarenlange diefstal bij haar werkgever. De financieel medewerker maakte in elf jaar tijd bijna een miljoen euro buit van het Hengelose bedrijf. Het geld ging op aan luxe familiereizen naar verre oorden. Het Openbaar Ministerie eist een maandenlange celstraf.

Binnen het kleine Hengelose productiebedrijf kent iedereen elkaar, schetst de officier van justitie. Maar niemand wist iets van het dubbelleven dat hun 58-jarige collega van de financiële administratie leidde. Zelfs haar eigen man niet, die ook bij het bedrijf werkt. "Mevrouw kan dit nooit terugbetalen, tenzij ze de loterij wint", zegt de officier in de Almelose rechtbank.

"De werkgever en collega's voelen zich belazerd en dat zijn ze ook. Terwijl het bedrijf coronasteun nodig had om overeind te blijven, ging mevrouw op vakantie van gestolen geld", vertelt de officier van justitie. Het staat volgens hem vast dat zij schuldig is aan de verduistering van in totaal ruim 975.000 euro. "Gedurende elf jaar zijn er maandelijks, wekelijks, forse bedragen naar de eigen rekeningen gegaan. Ongeveer een ton per jaar."

Het begon in 2011 toen haar zoon zelfmoord pleegde, vertelt de vrouw tegen de rechter. Vanaf dat moment ging een knop bij haar om. Ze wilde dat haar man en kinderen het goed hadden. Omdat ze werkte op de financiële administratie van het bedrijf had ze toegang tot veel geld.

'Ik zag iemand die gelukkig was'

Zij werkte al twintig jaar voor het bedrijf en was verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen. Ze maakte het gevraagde bedrag over naar de leverancier. In de eigen boekhouding van het bedrijf verhoogde ze dat. Het verschil was voor haar. Het geld ging direct naar haar eigen rekening of liepen via de lokale volleybalvereniging, daar was ze penningmeester.

Stoppen en alles opbiechten aan haar baas kon ze niet, zegt ze. "Dat is nooit in mij opgekomen. Dan moet je met de billen bloot." "Wat dacht u dan, als u op dat verre strand zat?" vraagt een van de rechters. "Dan keek ik opzij en zag ik iemand die gelukkig was. Daar deed ik het voor."

Volgens de reclassering leek het op een verslaving. Naar eigen zeggen was ze niet verslaafd aan haar levensstijl, wel aan het gemak waarmee het ging. Pas toen ze ontdekt werd, zag ze in dat ze een 'slagveld' had aangericht. "Ik denk dat dit altijd wel blijft hangen. Mensen die mij kennen zullen mij nooit meer oprecht vinden. Dat vind ik vervelend, ik probeer altijd oprecht te zijn."

Geen open kaart

Haar oude werkgever en oprichter van het bedrijf hoort het aan. Als gedupeerde zit hij praktisch naast haar vooraan in de zittingszaal. Op de publieke tribune zitten haar oud-collega's. Zij zijn boos. Van het geld ging de vrouw met haar gezin op dure vakanties naar Curaçao, Egypte of Sri Lanka. Of ze kocht een auto voor haar dochter. Ondertussen kon het bedrijf geen winst uitkeren aan de medewerkers of investeren in een nieuwe heftruck.

De officier van justitie neemt het haar kwalijk dat ze geen open kaart speelde toen alles in 2022 aan het licht kwam. Na een melding zochten bedrijfsrechercheurs alles tot op de bodem uit. Van de ene bedrijfsrekening had ze 500.000 euro gestolen. Ze ontkende aanvankelijk dat ze ook de andere rekening had geplunderd. Daar miste ruim 4 ton.

Alles is op

"Als je een medewerker van de financiële administratie niet kunt vertrouwen, wie dan wel?" vraagt de officier van justitie hardop af. "Ik vind elf jaar erg lang. Ze had eerder moeten stoppen en inzien dat het niet oké was. Ze stopte pas toen ze ontdekt werd. Ze had het geld ook niet nodig, maar ging op fantastische reisjes."

Hij wil weten waar de rest van het geld is gebleven. "We hebben het niet kunnen vinden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het alleen naar die vakanties ging en wat spulletjes." De vrouw kan niet vertellen hoeveel ze heeft gestolen, wel dat er niets meer over is. Samen met haar inmiddels ex-man woont ze in een huurhuis. De auto is verkocht. Bij haar kinderen is volgens haar niets te halen.

Het OM heeft de strafzaak tegen de ex-man laten vallen. Hij werkt nog steeds bij het bedrijf en betaalt niets terug. De vrouw zegt dat hij nergens van wist. Volgens haar zijn ze gescheiden omdat de relatie voorbij is, niet om aan het loonbeslag te ontkomen. Zij heeft al iets meer dan 40.000 euro terugbetaald.

Nieuwe werkgever weet niets

De vrouw moet wat de officier betreft op de blaren zitten, zegt hij. In vergelijkbare zaken zijn maandenlange celstraffen opgelegd. Hij eist een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet ze het grootste deel van de schade betalen en meewerken aan psychologisch onderzoek en behandeling. Dat laatste vindt de vrouw een goed idee. Ze wil begrijpen waarom ze dit heeft gedaan.

Een celstraf zien zowel de vrouw als haar advocaat niet zitten. "Het is beter als ze haar werk houdt", zegt de advocaat. "Het enige wat zij wil is terugbetalen." De vrouw heeft een nieuwe baan gevonden. Haar huidige werkgever weet niets van haar verleden of de strafzaak.

De rechters zijn verbijsterd over het stilzwijgen van de vrouw. "Waarom maakt u geen schoon schip en vertelt u alles. Nu loopt u weer op eieren, houdt de schijn op en leidt een dubbelleven." De vrouw heeft er geen pasklaar antwoord op. Ze weet niet wanneer ze het moet vertellen, zegt ze. Spijt heeft ze wel, zegt ze aan het einde van de zitting. "Maar spijt komt altijd te laat."

Vonnis over twee weken.