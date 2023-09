Jutta en ploeggenoten bereiden zich voor op nieuwe seizoen

Nog tien dagen zon tanken aan de Tyrreense Zee, voordat in koude schaatshallen de winter wacht. Jac Orie doet het al meer dan 25 jaar met al zijn schaatsteams. Deze krant keek mee in het trainingskamp van Jumbo-Visma in Marina di Cecina. 'Dit is traditie, cultuur van de ploeg. Wij luiden hier de winter in.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ergens op de Strada Provinciale dei Quattro Comuni staan drie witte strepen. Zo'n vijftien jaar terug trok Jac Orie ze, op een overzichtelijk strook asfalt tussen de Toscaanse dorpjes Gabella en Casino di Terra. Soms spuit hij ze nog een beetje bij. De grootste Nederlandse schaatsers hebben hier menig zweetdruppel achtergelaten tijdens de beruchte fietstijdritten. Eerst 1 kilometer lang volle bak, daarna nog eens drie. Assistent-trainer Ben Jongejan schiet om de 30 seconden een schaatser af bij de eerste streep, fysio Nico Hofman wacht ze op met een stopwatch en fysio Erick Lepelaar noteert de tijden op een kartonnetje.

"Let op, daar komt een vent aan", grijnst Hofman, als hij 'Anton' fanatiek over de streep schreeuwt. Anton is Antoinette de Jong, een bijnaam bedacht door de mannen, omdat ze qua kracht amper voor de andere sekse onderdoet. "Dit is zo'n dag waar nog lang over nagepraat wordt. Dus als ik win van de vrouwen, is mijn kamp al geslaagd", grinnikt Jorrit Bergsma na zijn kilometer.

De 37-jarige stayer kan opgelucht adem halen. Ook omdat Jutta Leerdam uit voorzorg de pittige fysieke inspanning laat schieten ('ik ben net een beetje ziek geweest, dacht even dat ik weer corona had') en individueel fietst, houdt de Fries dit jaar alle vrouwen sprintend achter zich. Hij krijgt luid applaus van de groep, meer nog dan winnaar Tijmen Snel. "Het zegt he-le-maal niks over het komende seizoen, het is gewoon een prikkel. Maar je wilt natuurlijk niet laatste worden", legt De Jong uit. De snelste vrouw, Myrthe de Boer (21), blijkt een nuchter talent: "De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, hè..."

De fietstijden van de schaatsers worden op een kartonnen bordje genoteerd. Foto: Stephan Tellier

33 graden

Uitpuffen in de schaduw, de thermometer tikt de 33 graden aan. "Goed drinken, goed eten, goed smeren", roept Jongejan. "Ik ben al helemaal naar de gedver", reageert Thomas Krol, die aan het gezicht van Merijn Scheperkamp ziet dat hij niet de enige is. "Die tegenwind, man... Doe mij maar een 1.000 meter schaatsen, dat doet minder pijn."

Joep Wennemars gaat zelfs nog wat verder. "Ik kijk hier heel het jaar tegenop", bekent hij, op het asfalt waar zijn vader ook menig fiets op gang trok. "Dit is niet mijn ding, nee... Maar een mooie wedstrijdprikkel, dus belangrijk. Goed vergelijkbaar met schaatsen."

Door naar de 3 kilometer, na een kwartiertje rust. "Dit is een hel voor Merijn", geeft fysio Lepelaar live-commentaar, als de pure sprinter over de streep bolt. Als Jongejan de uitslag voorleest en De Jong en Krol met twee armen in de lucht hun 'overwinningen' vieren, heeft Scheperkamp het wel gezien. "Wat die uitslag ook is, het zit erop: halleluja", brult hij, met gevoel voor theater, waarna hij teammaat Wennemars op de schouders slaat. "Maar we doen het, want we moeten straks toch die klote-Amerikaan pakken, hè Joepie."

Jordan Stolz

Wie? Jordan Stolz, de drievoudig wereldkampioen die alle Nederlanders vorige winter bij het WK in Thialf klopte en straks voor rivaal Albert Heijn-Zaanlander schaatst. "Tuurlijk motiveert die jongen ons, daar kijken we naar", geeft coach Orie desgevraagd toe. "Dat deden we met Davis, Kulizhnikov en Joeskov ook. Maar je moet daar ook een beetje mee oppassen", weet Orie. "Over het algemeen kun je niet sneller vooruit gaan dan dat je zelf verbetert. Ik heb het allemaal al zo vaak gezien, dat kijken naar anderen. Staat er eentje touwtje te springen, doen we dat opeens allemaal na. Kom op, zeg..."

Orie mag dan voor de 25ste keer naar Cecina trekken met zijn schaatslegertje, een gewoontedier is hij naar eigen zeggen totaal niet. "De invulling is altijd anders, dat verplicht ik mezelf. Maar we zijn hier ooit beland omdat een paar zomers thuis slecht waren. Skeeleren, fietsen, goed gas geven, dat kan hier prima. En het is ook een mentaal ding", weet hij. "Schaatsers beginnen die zomer zat te worden, hier luiden we de winter in. Een beetje traditie, dat hoort bij de cultuur van de ploeg."

Olympisch schaatskampioen Thomas Krol aan de start van de 1.000 meter tijdrit in het trainingskamp in het Italiaanse Cecina. Foto: Stephan Tellier

Op rustige momenten ligt het strand voor de deur van Hotel Stella Marina. Aan de boulevard barst het van de terrassen en koffietentjes en op de rustdag huren de schaatsers zondag een bootje. Krol: "Een beetje waterskiën, snorkelen, dobberen, beetje zonnen. Na zo'n dag als vandaag, met die tijdritten, lig je er ook wel even goed af."

Onder de zon wordt de 'gereedschapskist gevuld' richting het World Cup-kwalificatietoernooi van eind oktober. Nog een laatste keer flink gebikkeld. Zo trekt het gezelschap na een middagdutje naar een grote tent achter het hotel, waar Sicco Janmaat als een drill instructor de oefeningen leidt met gewichten, elastieken, krachttraining en de slideboards, waarop met schoenhoezen geschaatst wordt.

Hoewel, geschaatst... Wielergek Krol, die vlak voor zijn sessie nog even de moonwalk doet, is minstens zo druk met de ontknoping van de Vuelta-tijdrit op zijn telefoonscherm. "Kuss is sneller dan Roglic", roept hij. "Ja, en Kuss zit ook dieper dan Krol", houdt Jongejan de olympisch kampioen bij de les.

Jutta Leerdam

Wie overigens ontbreekt in Toscane? Jake Paul. De wereldberoemde vriend van Leerdam zou je op een afbeulkamp prima kunnen gebruiken, maar hij was de laatste weken al lang in Nederland, waar hij meermaals bij trainingen werd gespot. "Ik ben in de zomer maar twaalf dagen bij hem geweest, hij komt meer naar mij. Stopt er goed effort in", zegt Leerdam lachend. Ze voorspelt alvast dat de schaatswereld de Amerikaanse bokser veel gaat zien, komende winter. "Hij komt naar veel wedstrijden. Dat wordt chaos in Thialf. Bereid je er maar op voor."

Leuk voor straks. Maar eerst Cecina, waar ook Leerdam vooral is om zonder afleiding haar zomerarbeid te perfectioneren. Hoewel, haar telefoon is er wel altijd. Als ze na de krachttraining net iets te lang opzichtig een selfie maakt, roept Janmaat haar grijnzend na. "Ja, zo kan-ie wel weer hè, dame..."