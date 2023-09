Hoe Ruud forensische opsporing uit het dal haalde

Toen politieman Ruud Staijen vijf jaar geleden aantrad bij de forensische opsporing, stond die politietak er belabberd voor. Maar het roer ging om. Nu is de politie steeds sneller na een delict in staat sporen te analyseren. In een exclusief interview legt Staijen uit wat er allemaal kan, nu en in de toekomst. 'Een dealer kan dan niet meer zeggen: het zijn mijn vitaminepillen, waarop wij hem moeten laten gaan om hem later weer op te pakken, als de uitslagen van de drugstest terug zijn.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Binnenkort schuift Ruud Staijen, programmadirecteur bij de forensische opsporing, door naar een volgende klus. Maar niet zonder een geavanceerde tak van de politie achter te laten, nadat de forensische opsporing haast ten onder was gegaan aan achterstallig onderhoud. Was de eerste stap nog het werven van personeel (dat was er veel te weinig) en het uitrusten daarvan met laptops (sommige computersystemen stonden op instorten), nu biedt hij een inkijkje in het heden en de toekomst.

Dankzij die laptops kunnen forensische sporen - denk aan DNA, schoenafdrukken en vingerafdrukken - en ook beelden van verdachten meteen worden ingevoerd in een computer. En de analyse gaat vervolgens razendsnel. Neem een vingerafdruk. Die wordt nog altijd met zo'n kwastje en wat poeder zichtbaar gemaakt, of ouderwets afgenomen bij een verdachte. Maar daarna kan-ie met een paar klikken op de telefoon door de database worden gehaald, om te kijken of de boef een bekende van de politie is.



"Boeven dragen nu eenmaal vaak geen id bij zich. We hebben 25 miljoen euro in dit systeem gestopt. En we kunnen voor zware misdrijven niet alleen in de Nederlandse database, met daarin 1,5 miljoen mensen met antecedenten, maar ook in die van twintig Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en we zijn bezig met de VS."

Sneller

Of dan DNA. Duurde de analyse van sporen voor bijvoorbeeld een woninginbraak vroeger vijftig tot zestig dagen, nu kan dit klusje in een paar dagen gepiept zijn. Dit dankzij de inzet van commerciële partijen naast het Nederlands Forensisch Instituut. Na een succesvol proefproject in Limburg kan dat in de toekomst in heel Nederland.

En het kan nog rapper: via de DNA-bus, die de politie zelf ontwikkelde. Het ding is peperduur, maar voor een miljoen euro heb je wel wat. De bus kan op een plaats delict direct DNA vergelijken met de DNA-database. Onder meer het prijskaartje en de bemensing zitten de inzet van de bus echter nog in de weg. "Een plaats delict bij een moord kan je lang openhouden, en dus wachten op de bus. Dat is anders bij een woninginbraak; een slachtoffer wil gauw de woning weer in."

Om echt snel ter plekke te kunnen zijn, zouden alle elf politie-eenheden zo'n bus moeten hebben, plus het personeel dat ermee kan en mag omgaan. "De ene bus die we hebben, kunnen we inzetten bij terrorisme. Ik geloof dat er uiteindelijk meer van deze bussen zullen komen. Ook al is de tijd er nu nog niet rijp voor, als je het mij vraagt, heeft die de toekomst."

Een DNA-bus. Foto: ANP

Want die toekomst is snel, sneller, snelst. "Bij de politie zeggen we altijd: het liefste ben je erbij als het gebeurt, maar als dat niet kan, moet je stille getuigen laten spreken. Hoe sneller dat kan, hoe beter. Want een dader heeft dan geen tijd om weg te vluchten naar het land waar hij vandaan komt. Om bewijs te verdoezelen, de buit te verpatsen aan wat we een gruthokker noemen, een opkoper." Of om meer slachtoffers te maken.

Over die slachtoffers gesproken: het loont ook die snel te identificeren. "Bij een viervoudige liquidatie in Enschede, een afrekening in het criminele circuit, wisten we heel snel om wie het ging. Daardoor wisten we ook in welke hoek we het moesten zoeken: op zo'n moment kan je heel snel forensische informatie aan andere informatie koppelen, over welke criminelen met elkaar zakendoen, welke bendes actief zijn."

Sommige technische snufjes ontwikkelt de politie samen met partijen zoals het NFI en de wetenschap. Zoals een splinternieuw, draagbaar apparaat om drugs te identificeren; acht soorten nu. "Een dealer kan dan niet meer zeggen: het zijn mijn vitaminepillen, waarop wij hem moeten laten gaan om hem later weer op te pakken, als de uitslagen van de drugstest terug zijn."

De politie doet onderzoek bij een auto waarbij een man is neergeschoten. Foto: ANP

1100 foto's

Het afgelopen jaar haalde de politie 1100 foto's door haar database, in 20 procent van de gevallen leidde dat tot het vinden van een naam. "In onze database kom je terecht als je boef bent en je hebt een misdrijf gepleegd waar vier jaar straf of meer op staat. Dan moet je je vingerafdrukken, je DNA en je foto afstaan. Zelf kunnen we niet door die 1,5 miljoen foto's. Daar hebben wij nieuwe software voor, die heet Catch en gebruikt moderne technologie."

"Identificatie vindt plaats op basis van gezichtsverhoudingen, en er zit uiteindelijk altijd een mens tussen, voordat die identificatie leidt naar een verdachte. Er is geen sprake van Chinese toestanden: het live scannen van gezichten mag bijvoorbeeld niet. Altijd wegen we: kan het, wat we doen? Daar kijkt in elk geval altijd het Openbaar Ministerie mee, maar ook externen doen dat. Wij doen niks zomaar. Maar tegelijk weet je ook: we gaan dit vaker gebruiken. Want dankzij bijvoorbeeld slimme deurbellen en slimme auto's krijgen we ook steeds vaker goede beelden aangeleverd."

En zo zal in de toekomst steeds vaker op criminelen gejaagd worden met de inzet van techniek. "We weten dat het werkt, dit is de toekomst."