Shoeby in zwaar weer door naweeën van coronacrisis

Hoe is het succesverhaal van modeketen Shoeby uit Rosmalen aan het wankelen gebracht? De onderneming met 240 vestigingen en 1500 medewerkers vecht tegen een dreigend faillissement. Het lot van het veertig jaar oude familiebedrijf ligt nu in handen van schuldeisers en de rechter.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Huilen mag. Bang zijn ook. Opmerkelijke woorden uit de mond van Mitch en Jill van Deursen in april 2020. Middenin de coronapandemie gingen zij als de directie van de modeketen Shoeby uit Rosmalen met de billen bloot en gaven opening van zaken. Het magazijn in Rosmalen hing nog vol met de nieuwste kleding die al lang in de zaken had moeten hangen. Op dat moment gold een maximum aantal van acht klanten in de winkel.

Een omzetverlies dat kon oplopen tot 70 procent, daarmee werd op dat moment rekening gehouden. Van de vijftien nieuwe zaken die geopend zouden worden, gingen er zes on hold. Ook het zwartste scenario van een faillissement lag op tafel in Rosmalen, maar de verwachting was dat ze daar uit de buurt zouden blijven.

Molensteen om de nek van Shoeby

Nu drie later blijkt de toen opgelopen schuld nog als een molensteen om de nek van het fashionbedrijf te hangen. Om erger te voorkomen - bijvoorbeeld een faillissement - wordt gebruik gemaakt van een zogeheten Whoa-procedure. Daarbij worden afspraken gemaakt met schuldeisers over later terug betalen of kwijtschelden van schulden. Een meerderheid van de schuldeisers moet daarmee instemmen en uiteindelijk moet de rechter een oordeel vellen over het akkoord.

In april dit jaar vierde Shoeby nog het veertigjarige jubileum. Mitch en Jill van Deursen maakten toen wel duidelijk dat de concurrentie - van vooral internationale spelers als Zara en Primark - moordend is. Vooral de Amazons van deze wereld werden gezien als de grootste concurrent.

Volop trots bij het jubileum

De dreigende financiële problemen werden nog zorgvuldig uit het zicht gehouden. Met trots werd verteld over de 240 modewinkels. Een succesverhaal waarvan de basis veertig jaar eerder werd gelegd door hun ouders John en Mieke van Deursen met een partij spijkerbroeken die vanuit een garage verkocht werd.

Mitch en Jill van Deursen traden in 2018 aan als CEO (Mitch) en chief of product (Jill). Tijdens de zware corona-jaren die vrij snel daarop volgden, leunden ze nog sterk op de ervaring van hun ouders. John en Mieke van Deursen verkochten Shoeby twee keer maar kochten het weer terug toen bleek dat de modeketen in zwaar weer terecht kwam.

Het zware weer van nu, willen ze bij Shoeby geen dreigend faillissement noemen. Ze wijzen erop dat de Whoa-procedure juist bedoeld is voor in de kern gezonde bedrijven die door bijzondere omstandigheden in de problemen zijn gekomen. De grootste schuld krijgt covid.