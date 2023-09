De groene baksteen komt eraan, maar hebben we die nodig?

Baksteenfabrikanten beloven hun product milieuvriendelijk te maken. Ze mikken op recycling van puin, gebruik van waterstof en gasloos drogen. De vraag is wel: zijn bakstenen straks nog nodig?

De baksteenindustrie probeert haar vervuilende karakter van zich af te schudden. Koplopers uit de sector beloven snel met 'groene' bakstenen te komen, om huizen en kantoren mee te bouwen.

Het Belgische Vandersanden, tevens eigenaar van Nederlandse steenfabrieken, spant de kroon. Het bedrijf kondigde dinsdag een nieuwe productielijn aan voor bakstenen die CO2 'wegtoveren'.

De troef die het concern daarvoor in handen zegt te hebben: gasloos stenen produceren, met CO2 als grondstof. Zonder de traditionele ovens, die bekend staan als gasslurpers, met een grote CO2-voetafdruk.

De 'revolutionaire' steen moet begin 2024 van de band rollen in een nieuwe Belgische fabriek, nu nog in aanbouw. Die fabriek krijgt geen ovens, maar 'klimaatkamers'. Daar worden de smalle, in mallen geperste steenmengsels gedroogd en in 48 uur gehard.

Chemische reactie

De potdichte ruimte zal gevuld worden met kooldioxide, CO2 dus. Dat zorgt voor een chemische reactie, waarbij de uithardende stenen koolstof opslaan. "En dat voor altijd", benadrukt Vandersanden.

Elke steen zou al drogend zo'n 60 kilo broeikasgas absorberen en opsluiten. Het bedrijf rept daarom van een 'CO2-negatieve' steen. De CO2 wordt geleverd door industriebedrijven, zodat het broeikasgas niet in de lucht terechtkomt.

De fabriek moet een productiecapaciteit van 20 miljoen stenen krijgen, op Vandersandens totale bedrijfsproductie van 550 miljoen stenen. De gasloze techniek scheelt flink in de kosten.

De steen is volgens Vandersanden ook groen te noemen omdat ze hem maken van een mengsel, waarvan 'slechts' 20 procent bestaat uit nieuw gewonnen zand, water en kleurstof. Die rest, veruit het meeste, is een papje van reststromen uit de industrie.

De gasvrije technologie is de afgelopen vijf jaar getest en bewezen, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Wat blijft is een forse elektriciteitsbehoefte, om de duurzame steenmengsels mee te persen en, via ventilatoren, te drogen. Het bedrijf wil de benodigde stroom uit eigen zonne- en windprojecten halen.

Oude wc-potten

Andere steenfabrikanten zitten ook niet stil. Aangespoord door duurzame eisen en hoge aardgasprijzen verkennen ze alternatieve werkwijzen.

Het Nederlandse bedrijf StoneCyling bijvoorbeeld, dat samenwerkt met de steenbakfabriek Zilverschoon Randwijk in Heteren, belooft een productielijn voor stenen die voor zeker 80 procent bestaan uit afvalstromen. In dat geval: bouwpuin, oude wc-potten en oude bakstenen afkomstig van sloopprojecten.

StoneCycling, ruim tien jaar geleden opgericht, wil in 2026 een fabriek in Nederland openen, die jaarlijks zeker 25 miljoen duurzame bakstenen kan produceren. In tegenstelling tot Vandersanden gaat het bedrijf wel werken met een oven, die tot duizend graden moet kunnen stoken.

"Wij zetten in op groene waterstof als brandstof", zegt woordvoerder Esther Kransen. Voor de groene bakstenen die StoneCycling nu al op kleine schaal in Heteren laat produceren, gaat de gasoven nog aan. "We gebruiken wel groen gas", zegt Kransen. De stenen zijn nog wel flink duurder dan doorsnee bakstenen, bevestigt zij.

Recycling van grondstoffen kan zinvol zijn

Jan Kadijk, expert duurzaam bouwen, vindt het initiatief voor CO2-opslag in bakstenen een goede stap in de richting van een duurzamere werkwijze. Ook recycling van grondstoffen kan zinvol zijn, zegt Kadijk, verbonden aan de Dutch Green Building Council.

Het bakken van 'groene' stenen in een oven die aardgas inruilt voor groene waterstof, daar heeft Kadijk wel bedenkingen bij. "Groene waterstof maak je van duurzame elektriciteit. Groene stroom is schaars en waardevol, de vraag is wat je daarmee in de toekomst wil gaan doen."

Een baksteenoven ermee stoken vindt Kadijk niet per se een logisch idee. "Hebben we bakstenen echt nodig?" Nieuwe duurzame trends, waarbij hout en plantaardige en circulaire gevelmaterialen worden ingezet, bewijzen dat het antwoord soms is: nee. "Bakstenen hebben deels een culturele waarde. Maar in hoeverre ze passen binnen de duurzame bouwtoekomst valt te bezien."