Waarom is de Twentse Big Mac de duurste van de wereld?

De hamburger wordt duur betaald in Twente en de Achterhoek. Het Nederlandse Big Mac-menu is al een van de duurste in Europa, maar binnen Nederland is onze regio nog weer het duurst. Hier koop je zo ongeveer het duurste broodje vlees ter wereld.

Wereldwijd voert Zwitserland de lijst aan. Voor een medium Big Mac-menu betaal je daar gemiddeld 14,66 euro. Voor dat bedrag krijg je de bekende hamburger, een medium portie patat en een medium beker met cola. Daarmee ben je wereldwijd in het Alpenland (gemiddeld) het duurste uit. Dat meldt de internationale vergelijkingssite globalproductprices.com. Tenzij je zo'n menu in Twente bestelt.

Duurst in Twente

Een tukker met een snelle lekkere trek is nog duurder uit. Voor een Big Mac-menu is hij of zij 15,05 euro kwijt bij vestigingen in Hengelo en Enschede. Uit een kleine online rondgang van de Volkskrant blijkt dat het Twentse fastfood het duurste is van Nederland. Het laat hiermee zelfs de Zwitsers achter zich. Het goedkoopste menu van Nederland vind je voor 9,75 euro in hartje Rotterdam. Gemiddeld liggen de prijzen in het land tussen de 12 en 13 euro.

Verbaasd

"Dit zijn abnormale verschillen", zegt filiaalmanager Rifat Öztürk van McDonald's Enschede-Zuiderval. Hij is verbaasd over de door de Volkskrant genoemde bedragen. "Het zijn in ieder geval niet onze reguliere prijzen voor een Big Mac-menu. Ze moeten alleen gekeken hebben naar onze bezorgprijzen."

Een medium Big Mac-menu kost bij hem in het restaurant namelijk 'maar' 10,75 euro. De McDonald's-vestigingen in Twente en Winterswijk zijn van dezelfde eigenaar. Alleen die in Hengelo en Enschede bezorgen aan huis. Dat gaat via Thuisbezorgd. Die site rekent het bedrag van 15,05 euro (inclusief bezorgkosten, exclusief plastictoeslag).

Koopjesjagers naar Rotterdam

Daarmee is het oostelijke prijsverschil nog niet helemaal verklaard. Wie in Deventer woont krijgt voor 13,10 euro hetzelfde menu bij de voordeur. Als je via de Duitse bezorgdienst Lieferando bestelt bij de vestigingen in Gronau of Nordhorn ben je 10,49 euro kwijt.

Echte koopjesjagers moeten naar Rotterdam. Voor 9,75 euro bestel je via Thuisbezorgd een menu bij de Mac aan de Coolsingel. Aan de kassa is het daar nog goedkoper, dan kost het 8,40 euro.

De Enschedese filiaalmanager weet niet hoe de prijzen worden berekend. Dat is iets tussen de franchisenemer en het hoofdkantoor. McDonald's Nederland heeft nog niet gereageerd op vragen van Tubantia.

Via Thuisbezorgd kost een medium Big Mac-menu in Twente 15,05, het duurste in heel Nederland. Foto: ANP / ANP XTRA