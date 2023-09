Kenner Arnold Wegh: 'Nu toeslaan op antiekmarkt'

Het tv-programma 'Van onschatbare waarde' mag dan hoge kijkcijfers scoren, antiek is toch echt 'uit'. Het aantal winkels halveerde de afgelopen vijftien jaar. 'Vroeger wilde iedereen antiek, nu heb je alleen nog een groepje liefhebbers.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Arcade, de antiekwinkel van de broers Machiel en Jeroen Flipse in Apeldoorn, was vroeger de hele week open. Machiel: "Dat ging de afgelopen jaren terug naar vier, drie, twee dagen en nu nog vijf uur op alleen zaterdag. En zelfs dat is eigenlijk niet eens nodig."

Toch is er best nog een goede boterham te verdienen in de antiek, zegt hij er gelijk bij. "Zeker, maar je moet er wel meer moeite voor doen", constateert ook antiekhandelaar Arnold Wegh van het tv-programma Van onschatbare waarde.

Over drie weken begint het populaire programma aan het zevende seizoen. Dan is Wegh er ook weer bij als hij blind moet opbieden tegen drie andere experts om bijzondere en waardevolle spullen in handen te krijgen. Als je af zou gaan op de kijkcijfers - anderhalf miljoen per aflevering met uitschieters naar boven - zou je vermoeden dat Nederland antiek omarmt.

De werkelijkheid is toch echt anders. Volgens onderzoeksbureau BoldData halveerde het aantal antiekwinkels in de afgelopen vijftien jaar. Er zijn er nog 785 over. Volgens Daan Wolff van het onderzoeksbureau hebben Nederlanders gewoon 'minder interesse in antiek in hun interieur'.

Dag antiek, hallo vintage

Dat beeld herkennen de Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland (VHOK, zeventig leden), Wegh en Flipse. Hoewel volgens Joost Heutink, de Zwolse VHOK-secretaris, op de cijfers wel wat valt af te dingen: "Je ziet een verschuiving naar vintage. Dat is uit grootmoeders tijd en ook 'oud'." Vintage zit juist in de lift, blijkt uit datzelfde onderzoek van BoldData.

Linksom of rechtsom, de interesse voor antiek is op zijn zachtst gezegd wel eens groter geweest. Flipse: "Vroeger wilde iedereen antiek hebben." Wegh: "Het hele huis stond er vol mee. Wie poetste er geen brons of zilver…" Tegenwoordig is onze woninginrichting 'veel minimalistischer' en combineren we modern met een of twee antieke objecten. Flipse: "De hele context van de antiekhandel is veranderd. Nu verkoop je vooral aan liefhebbers die er vaak zelf ook verstand van hebben. Je moet echt weten waarover je praat."

Daarom zie je nu volgens hem ook zoveel specialisten. Er zijn antiekhandelaren die alleen in klokken doen. Of in oude poppen en poppenhuizen. Heutink handelt in ikonen. Zelf richt Flipse zich op antieke Engelse meubelen en boekenkasten van Globe Wernicke.

De clou

"Wij exporteren veel. Als je niet exporteert, is de markt te klein geworden. Dat is de clou van de antiekhandel." Het meeste gaat online. Bij 70 procent van hun deals zien ze de kopers niet eens, zegt Flipse. En ook voor de rest hoeft hij eigenlijk de winkel in Apeldoorn bepaald niet iedere zaterdag open te houden. "Klanten komen niet vaak spontaan binnen. Meestal kijken ze eerst op internet en dan maken ze een afspraak."

Machiel Flipse van Arcade in Apeldoorn en Beekbergen is specialist in antieke Engelse meubelen en boekenkasten van Globe Wernicke, zoals deze. Foto: Maarten Sprangh

Het gaat hem te ver om de deur alleen nog op afspraak open te doen. "Dat zou een beetje arrogant voelen. Je wilt toch dat mensen gewoon binnen kunnen lopen."

Wegh - die net als Flipse 'vooral in de export' zit - denkt nog terug aan de jaren dat het in de antiek niet op kon. Prijzen gingen door het dak. Zijn broer Thomas - met wie hij Strydhagen Antiek runt - voorspelt dat het vanzelf weer beter zal gaan. "Je ziet nu een generatie van twintigers en dertigers die opgroeide in moderne woningen en belangstelling voor antiek ontwikkelen. Ze hebben alleen het geld er nog niet voor."

Tegen de mode in

Wie er een beetje geld voor over heeft kan volgens Arnold Wegh nu prima zijn slag slaan. "Mijn tip: koop nu, het was nog nooit zo goedkoop. Je kunt altijd het beste tegen de mode in kopen. Als je met de mode meegaat, betaal je de hoofdprijs." De bonus komt volgens hem later vanzelf als 'over twintig, dertig jaar' antiek weer in en duur is.

Daar is Machiel Flipse het niet helemaal mee eens. Ja, hij kent ook wel een Hollands kabinet dat ooit 25.000 gulden waard was en nu 2000 euro zou opbrengen. Maar dat dat ooit ook weer andersom zal zijn, 'kun je niet voorspellen'. "Antiek is niet per se een goede investering. Dat je het mooi vindt, dát moet de hoofdreden zijn."

Een van de stukken uit de voorraad van Machiel Flipse: een antieke Britse 'locker'. Studenten konden en kunnen er hun spullen in opbergen. Foto: Maarten Sprangh