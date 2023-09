Dit huis staat zes jaar leeg, maar niemand weet van wie het is

Een verpauperd huis in je directe omgeving dat al zes jaar leegstaat. Al die jaren weet je niet weet wat er mee gaat gebeuren, terwijl er ook nog eens gebrek is aan woningen in het dorp. Bewoners van de Groeneweg in Kilder zijn er helemaal klaar mee. 'Als er niets gebeurt, komt er een kraker in.'

Met frisse tegenzin stiefelt Wim Heuverink regelmatig met zijn tuingereedschap naar de ongebreideld woekerende voortuin van de buren.

"Hoe vaak ik wel samen met een buurman die tuin een beetje christelijk heb gemaakt... Wij willen geen bende bij de keet. Tot ik dacht: Wim, je bent bijna 75, stop er toch mee!"

De schilderijtjes hangen nog aan de muur

Heuverink heeft de pech dat zijn directe buren zes jaar terug zijn overleden. Sindsdien werd het letterlijk stil, waarom is gissen. "We weten niets en dát frustreert ons", zegt buurman Bert van Moerkerk.

Deze man en vrouw woonden er sinds 1991. Zij geboren in Arnhem, hij kwam uit het westen. Fijne buren, niets mis mee, zeggen ze in de buurt. Op het buurtfeest en andere lokale festiviteiten kwamen ze weliswaar niet, maar 'hallo' en 'goedemorgen' zeiden ze altijd.

Begin 2017 overleed de man in een woonzorglocatie, waar hij vanwege gezondheidsklachten woonde. Amper een half jaar later stierf ook zijn vrouw. "Daarna begon de ellende", aldus Van Moerkerk.

Waar blijft dat te koop-bord?

Waar alom werd gerekend op een te koop-bord in de tuin, kwam dat er maar niet. Een notaris beloofde volgens de buren meerdere malen dat de verkoop 'op korte termijn' zou beginnen, maar inmiddels is het zes jaar later en is er nog altijd niets gebeurd.

De binnenkant van de woning ziet er nog hetzelfde uit, al ligt er wel een grote hoop met post. Op tafel liggen boeken, aan de muur hangen schilderijtjes en ook de meubels staan er nog. Op het eerste oog kun je hier zo in trekken.

De voortuin ziet er dankzij een sterk staaltje naoberschap nog enigszins fatsoenlijk uit. Maar de achtertuin is een grote wildernis en de verf bladdert van het huis.

De buren voelen zich machteloos. Wie is de erfgenaam? Wat wil die met het huis? Zijn het goede doelen die het huis hebben 'gekregen' en daarover aan het bakkeleien zijn, zoals wordt gesuggereerd?

Huis kan zo verkocht worden

Kildernaar Jelle Baars weet dat vanuit verschillende hoeken serieuze interesse was om het huis te kopen. "Er is zelfs contact opgenomen met de notaris, maar er komt geen reactie. Als het huis nou van iemand is die het links laat liggen, kun je daar van alles van vinden. Maar dat is dan zijn of haar goed recht. Maar hoe het zit, dat weten gewoon niet."

Extra frustrerend is dat er een woningtekort is in het dorp en veel mensen hier graag willen wonen. "Ik heb het geluk dat ik via-via een huis in Kilder heb gekocht. Maar andere jongeren verlaten het dorp omdat er niks beschikbaar is. Drie, vier jaar geleden kon je er nog zo in. Dat een starter het had kunnen betalen zeg ik niet, maar het had wel voor doorstroming op de woningmarkt kunnen zorgen."

Opbrengst van het huis naar goede doelen

Een familielid van het overleden stel zegt dat er géén erfgenaam is. Het echtpaar zou de opbrengst van het huis aan goede doelen gunnen. Het huis staat nog op naam van een van de overledenen.

Waarom het nooit in de verkoop is gezet, is voor het familielid ook een raadsel. De curator, van wie de buurt overtuigd is dat die zich enkele jaren over het dossier heeft ontfermd, wil niet reageren.

Het lijkt Hens Meengs van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie stug dat er geen erfgenaam zou zijn. Volgens hem worden bijna altijd erfgenamen aangewezen of opgespoord. "Maar als niemand zich verantwoordelijk voelt voor de erfenis, kan zoiets als dit gebeuren", zegt Meengs. "Vreemd is het wel."

Volgend jaar meldt zich een kraker

Hoe dan ook, de buurt rekent alsnog op dat te koop-bord. "Als er dit jaar niets gebeurt, komt er een kraker in", verzekert Van Moerkerk. Hij zegt er zelfs al een kandidaat voor op het oog te hebben.

Baars weet nog dat dit kraken in het Kilderse eerst cafépraat was. "Eigenlijk moet je het ook niet willen. Maar als een kraker het ultieme drukmiddel is, dan moet het maar."

Mogelijk tot die tijd moet directe buurman Heuverink op zijn tanden bijten, voordat hij zijn eigen oprit oprijdt. "Laatst stopte er weer iemand voor het huis van de buren", zegt hij. Dan kan hij het niet laten om erheen te lopen. "En als mij dan wordt gevraagd of ik de bewoner ken, zeg ik: 'Nou, die is al zes jaar dood'."

Andere leegstaande panden

Leegstaande huizen zijn ook elders een grote frustratiebron. In Didam staat de woning aan de Wilhelminastraat 12 al tientallen jaren leeg. De eigenaar is hier wél bekend, maar die doet tot grote ergernis van wijkbewoners niks aan de woning.

Vanwege de veiligheid staan er hekken om het perceel. Onlangs is er een ruit ingegooid, waardoor je een glimp kunt zien van de inboedel.

Montferland probeert ontwikkelaars of andere geïnteresseerden in contact te brengen met de eigenaar, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete plannen. 'Ondanks dat het een bouwval is, treedt de gemeente niet op zolang de situatie geen gevaar voor veiligheid en/of gezondheid oplevert'.

Een woning aan de Heuthorststraat in Doetinchem stond lange tijd te boek als spookhuis. Dit huis stond sinds 2008 leeg en buren maakten zich zorgen omdat er 's nachts geregeld zwervers sliepen. In 2022 kwamen er weer mensen te wonen.

'Zo'n rotte kies, heel vervelend voor de buurt'

Een huis dat al zes jaar leeg staat zonder dat voor de buitenwereld duidelijk is wie de huidige eigenaar is: Peter Boelaars, hoogleraar Housing Systems aan de TU in Delft, is ervan onder de indruk. "En het huis staat op naam van de overledene? Dát begrijp ik niet."

"Er zijn gevallen waarin eigenaren van een pand het oneens zijn over wat te doen. Verhuren of toch verkopen? Of ze zijn het oneens over de verkoopprijs. Dan kan een huis best een paar jaar leeg staan. Maar hier is de eigenaar niet bekend en dat is heel bijzonder."

Volgens Boelaars kan een gemeente niet veel doen aan deze situatie. "Of je moet een leegstandsverordening instellen, waarbij je een register maakt met leegstaande panden. Je kunt eigenaren dan verplichten om er wat aan te doen. Maar voor een buurt lijkt het me heel vervelend zo'n rotte kies in de wijk te hebben."

Je kunt erfenis ook weigeren

Dat het huis nog op de naam staat van iemand die overleden is, kan een aantal redenen hebben. "De erfgenaam kan de erfenis geweigerd hebben", zegt Hens Meengs van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. "Bijvoorbeeld als de overledene schulden heeft. Dan is er sprake van onbeheerde nalatenschappen."

Dit soort erfenissen, waar niemand zich om bekommert, is sinds 2018 verdubbeld. Het Rijksvastgoedbedrijf (rvb) heeft dan de taak op zoek te gaan naar erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen. Het lukt bijna altijd om die te vinden.

'Als je erfgenaam bent, moet je een pand op naam zetten', meldde het rvb in 2022. 'Niet iedereen doet dat, om uiteenlopende redenen. Het Kadaster heeft rond de 260.000 objecten waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar of erfgenaam van een pand, een stuk land of water is.'