Hoe doorbreek je het taboe rondom zelfmoord?

Negen jaar geleden stapte de vader van Jean-Pierre en Monique Verstraten uit het leven. Met het oog op de komende Wereld Suïcide Preventie Week doen de beide oud-wielrenners hun verhaal om zelfdoding op zijn minst beter bespreekbaar te maken.

Als Jean-Pierre Verstraten (43) zaterdag 18 oktober 2014 rond het middaguur wordt gebeld door zijn moeder Jacqueline en van haar te horen krijgt dat 'ons pa iets geks heeft gedaan' weet hij genoeg. "Mijn eerste reactie was: hangt ie?" Bij Monique (40) al net zo toen ze gebeld werd door haar toenmalige man: "Hij heeft het gedaan hè?"

Het gevoel dat vader Toon Verstraten (64) zich ooit van het leven zou beroven zat al meer dan een jaar in hun lijf. Jean-Pierre: "De vraag was alleen: wanneer." Monique (40). "Pa was bij mijn geboorte overspannen. Hij is dat gedurende zijn leven meerdere keren geweest."

Samen doen ze in het ouderlijk huis aan de Roosendaalse Jadedijk hun verhaal. "Ik vind dat het nu eindelijk het moment is om iets over de zelfdoding van mijn vader te vertellen", zegt Monique, die het initiatief nam om in het kader van de Wereld Suïcide Preventie Week aandacht te vragen voor het thema dat vaak nog als een taboe wordt gezien en stilgezwegen.

Gesloten deur

"Niet bij ons", haast Jean-Pierre er bij te vertellen. "Wij twee zijn een open boek." Monique: "We hebben er ook nooit geheimzinnig over gedaan. Iedereen mag weten wat er gebeurd is." Jean-Pierre: "Wie zich herkent in dit verhaal, mag altijd contact zoeken. Hij of zij zal nooit voor een gesloten deur staan."

Broer en zus hebben vooral warme herinneringen aan hun vader. "Als gezinnetje reden we in ons Opeltje alle ijsbanen af", vertelt Jean-Pierre. De Roosendaler klopte later als wielrenner op de deur van het profpeloton. Net als zijn zus Monique, die bij Vrienden van het Platteland nog ploeggenote was van Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. "Maar we zijn dus begonnen met schaatsen", verduidelijkt Monique.

Vader Toon was eveneens een hartstochtelijke fietser. "Van toertochten vooral." Op feestjes kon hij een gangmaker zijn, maar de twee wisten dat hun vader ook andere momenten had. JP heeft een vermoeden vanaf wanneer dat echt een probleem werd. "Nadat wij het huis uit waren gegaan en hij kort daarna instemde met een regeling om na 47 dienstjaren als filiaalmanager van het GWK-kantoor in Roosendaal vervroegd met pensioen te gaan. Hij was daar niet goed op voorbereid en zo ging het fout." Monique: "Dat kantoor was zijn plekske."

Toon Verstraten (rechts) zoals zijn kinderen hem ook kenden. Foto: Familie-archief Verstraten

De twee zagen hun vader steeds stiller worden. Praten, samen wandelen, uitstapjes, wat ze ook deden, niets kon het tij keren. Ze spreken over een lege blik die dwars door hen heen keek. JP: "Het begon te spoken in zijn hoofd." Toon Verstraten nam af en toe het woord zelfdoding in de mond. Ondertussen wist vooral Jean-Pierre maar al te goed wat er aan de hand was.

Als politieman was hij vaak opgeroepen bij talloze 'treindoden' en andere zelfdodingen. "Dan moest ik met collega's naar binnen, omdat men vermoedde dat er iets mis was." Hij kende de verhalen. Over de onmacht. Over de gezondheidszorg. Over het verdriet. Over de schaamte. Over het taboe. Als hij zich deze week ergens over uit wil spreken is dat over een systeem dat faalt om alles uit de kast te halen om zelfdoding te voorkomen.

"Ik ben niet boos op mijn vader. Integendeel. In zekere zin was het voor ons een opluchting, zijn lijden was voorbij. Dit nadat je iemand binnen anderhalf jaar ziet wegkwijnen. Waar ik me wel heel erg boos over maak is wat er gebeurt rond de crisisopvang. Kort voor zijn zelfdoding is pa nog even opgenomen geweest in een psychiatrische instelling. Daar is niks met hem gedaan behalve het geven van medicijnen om hem rustig te krijgen. Pappen en nathouden. Terwijl er in de particuliere zorg behandelplannen gemaakt worden die iemand na enkele sessies al vooruit helpen. Gewoon via een verwijzing van een huisarts en vergoed (voor een gedeelte of helemaal) door de zorgverzekering. Pa wilde er niet meer aan. Zover was hij al weg. Maar daar zou de overheid veel meer op in moeten inzetten."

Monique knikt instemmend. Voor de behandeling van kanker wordt volgens haar wel alles uit de kast gehaald. "Waarom niet voor mensen met psychische problemen. Wat is het verschil? Dat het één in je lijf zit en het ander in je hoofd? In allebei de gevallen hebben ze er in ieder geval niet om gevraagd."

Stintdrama

Jean-Pierre en Monique hebben hun leven na die fatale dag in 2014 weer opgepakt. Voor politieman JP was met het stintdrama in Oss in 2018 (4 doden) zijn grens aan wat een mens emotioneel kan verstouwen bereikt. Na een jaartje weldadige rust in Oostenrijk trekt hij binnenkort met vrouw en kinderen in het ouderlijke huis.

Monique is inmiddels gescheiden en is gelukkig met haar zoontje. "Er is geen dag dat ik niet aan mijn vader denk", zegt ze. "Van die ene dag in 2014 weten wij alles nog", vult JP aan. "Het is ook een dag die we nog altijd samen doorbrengen en met de naaste familie delen."

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.