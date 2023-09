Deze drie zorgzame zussen wonen al 73 jaar samen

De zussen Wilma (78), Marjo (74) en Liesbeth (73) Verhoeven wonen al hun hele leven samen. Soms maken ze ruzie, maar toch hebben ze elkaar nooit verlaten. 'Eén keer had ik een vriend, maar nu noem ik hem eikel.'

Ze weten heus wel dat ze een leven leiden waar sommige mensen gek van opkijken. Huisje-boompje-beestje, een man met kinderen, dat was helemaal in hun jeugd het ideaalbeeld. "Dit hadden we nooit gedacht op ons 20ste", vertelt Marjo. "Maar het is zo gegroeid. Spijt heb ik niet."

Ze trekt een simpele conclusie: "Een man en kinderen is niet het enige wat je geluk geeft. Ik haal mijn geluksmomenten uit veel kleine dingen. Een goed gesprek of vogeltjes in de tuin die fluiten."

"Het gaat erom dat je mensen om je heen hebt die om je geven. En dan komt het geluk vanzelf", vult Liesbeth aan.

Leeftijdsproof

Al 73 jaar wonen de drie zussen samen - de leeftijd van jongste telg Liesbeth - en nog steeds zijn ze elkaar niet zat. Als het even kan, willen ze het leven zo lang mogelijk samen uitzingen. En bij voorkeur in hun oude en vertrouwde huis aan de Buitenpepers, waar ze in 1974 met hun ouders in verhuisden.

"We hebben ons huis leeftijdsproof gemaakt", zegt Marjo trots. Dat valt bij binnenkomst daar meteen op. De keuken is pas onder handen genomen. "Voortaan koken we elektrisch. Dat is best even wennen, maar nu gaat het goed."

Ook hebben ze vloer-, dak- en gevelisolatie gekregen, waardoor de energierekening omlaag is geschoten. Zelfs de schuur is geïsoleerd, zodat daar planten kunnen overwinteren. En de badkamer? "Die had al een instapdouche, zodat we niet kunnen struikelen", vertelt Wilma.

De een is eigenwijs, de ander wat minder van de klok

De zussen glimlachen naar elkaar. Ze nemen vaak emoties van elkaar over. Wordt er gelachen, dan lachen er meer. Wordt er gesipt, dan wordt er getroost. Wilma en Marjo leunen in de woonkamer achterover op de beige suède bank. Liesbeth heeft gekozen voor een houten stoel.

Of ze ooit ruzie hebben? Het wordt even stil. Wilma is soms eigenwijs, geeft ze toe. Soms doet ze door haar parkinson te veel, waardoor ze valt. Marjo grijnst. ,Je hebt stevige heupen, weten we nu." Zelf is ze van de klok. Haar zussen wat minder. "Wil vergeet hoeveel tijd ze nodig heeft en Lies denkt nog dat je tussendoor iets kan doen." Zo ontstaat soms ruzies. "Dan ben je even boos, maar dat verdwijnt weer snel. Maar zo gaat het in huwelijken ook."

Alle drie de zussen zijn nooit in het huwelijksbootje gestapt. Als enige had Wilma een vriend. "Nu noem ik hem eikel. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn moeder weg en rekende zich al rijk. Hij had zelfs een bed voor ons gemaakt. Maar hij had heel veel gekke dingen. Wilde nooit afspreken, maar stond voor de deur op mij te wachten. Ik was er klaar mee."

Ook samen op vakantie

Het ontbreken van een liefdesrelatie vinden de zussen niet erg. Op vakantie gaan ze gewoon samen. Op hun vakantieadres in Oostenrijk stonden ze bekend als 'de Drie'. Inmiddels gaan ze in tweetallen op vakantie, want er is altijd wel een verre vriend of goede buur waarvoor moet worden gezorgd.

Decennialang werkten Wilma en Marjo als verpleegkundige in het Carolus Ziekenhuis en Liesbeth als fysiotherapeut in het Groot Ziekengasthuis en revalidatiecentrum Tolburg. Dat zorgzame hebben ze van hun ouders. Die keken ook altijd om naar de ander. Later werden de rollen omgedraaid. Toen zorgden de zussen voor hun ouders.

Marjo draait haar hoofd naar Wilma. "Ik denk dat jij het meest zorgzame bent. Toen jij werd afgekeurd, kon je het niet laten om voor mensen te zorgen. Nog steeds niet." Wat strenger: "Terwijl het belangrijker is dat je eerst op je eigen gezondheid let."

De sigaar met parkinson

'Meneer Parkinson' klopt steeds vaker aan. Soms valt Wilma op de grond. Dan maakt ze zich weleens zorgen. Wat zou er gebeuren als haar zussen er niet meer zijn. "Als je alleen parkinson hebt, ben je de sigaar. Dan moet je maar zien wie de boodschappen doet." Ze schiet vol. De andere zussen wenen mee. "Het is niet altijd even makkelijk. Maar ik wil niet dat je naar het verzorgingstehuis moet", zegt Liesbeth.

De zussen leven van dag tot dag. Vooralsnog redden ze het met hun drietjes. Liesbeth heeft twee rechterhanden en doet de was. Marjo kookt en Wilma helpt waar ze nog kan. Zo hobbelen ze verder in leven en richting de dood. "Vooralsnog hebben we elkaar. We zien wel waar het schip strandt. Eigenlijk zijn we onze tijd ver vooruit. Met alle bezuinigingen moeten we allemaal weer voor elkaar gaan zorgen", zegt Marjo.