Ziek naar huis, maar dan gaat het opnieuw mis op beruchte weg

De 20-jarige man die donderdag verongelukte op de N35 bij Enschede had zich even daarvoor ziek gemeld bij zijn werkgever en was op weg naar huis. Hoe kon het - niet voor het eerst - zo misgaan op dit bochtige stuk asfalt? 'Maak er alsjeblieft een 80 kilometerweg van.'

De verslagenheid bij Foppen Installatie Techniek is nog altijd groot, een paar dagen na het ongeval. Want niet alleen het dodelijk slachtoffer, twintig jaar oud pas, werkte voor het loodgietersbedrijf, ook diens vader. "Pa werkt hier al bijna 25 jaar, z'n zoon sinds een aantal jaar. Hij had hier ook de opleiding gevolgd", aldus een woordvoerder.

Frontale klap

Het ging donderdag in de vroege ochtend helemaal mis op het stuk N-weg tussen Enschede-Oost en Enschede-Zuid. Het witte bedrijfsbusje van Foppen knalde rond 07.40 uur frontaal op een tegenligger. De klap was immens, de schade groot. Wat er precies is gebeurd, en wie er wie raakte, moet onderzoek nog steeds uitwijzen, zegt de politie.

De twintigjarige loodgieter, die woonde in Duitsland maar werkte in Nederland, was op slag dood. Hij had zich al niet lekker gevoeld die ochtend, schetst een woordvoerder van het bedrijf uit Amersfoort. "Hij had ons vlak daarvoor gebeld met de mededeling dat-ie ziek was. Hij had zijn bus omgekeerd en was op weg naar huis." De man woonde nog thuis, bij zijn vader, van wie hij de fijne kneepjes geleerd had. Maar thuis, dat zou hij nooit meer komen.

Vaker mis

Het is niet voor het eerst dat er een dodelijk ongeval plaatsvond op het specifieke stuk asfalt dat vanaf de afslag bij Hornbach overgaat in een 100 kilometerweg. In twee jaar tijd gebeurden er zeker zeven grote ongevallen op dat stuk N35. Een jaar geleden kwam een 65-jarige vrouw uit Enschede om het leven. In juni dit jaar vond een andere grote aanrijding plaats.

Het probleem van die weg, zegt verkeerskundige Wim Salomons van Veilig Verkeer Nederland (VVN), is dat áls het fout gaat, het ook direct góéd fout gaat. "Want je rijdt met 100 per uur op hetzelfde stuk weg, zonder rijbaanscheiding en met alleen wat witte lijnen en groene verf. Bij een botsing is er dus sprake van een snelheid van zo'n 200 kilometer per uur. Dat is enorm."

Ribbels voor alarmerend effect

Het stuk N35 vanaf Enschede-Zuid tot aan de grens kronkelt iets van links naar rechts. Overzicht is lastig te krijgen, inhalen levensgevaarlijk en daarom dan ook verboden. Rijkswaterstaat erkent dat het 'een weg met risico' is, zegt een woordvoerder. "Die risico's zijn bij ons bekend. Maar kaarsrechte wegen bestaan niet, het zijn vooral flauwe bochten. Bovendien moeten ribbels op het groene stuk zorgen voor een alarmerend effect."

De weg aanpassen ziet Rijkswaterstaat voorlopig niet zitten, ondanks de vele incidenten. De dienst heeft andere projecten en prioriteiten. VVN-man Salomons noemt dat jammer. Een veilige scheiding met een middenberm, zoals op de N18 richting Groenlo, zou wat hem betreft ideaal zijn.

Het gaat de afgelopen jaren geregeld mis op de weg tussen Enschede-Zuid en Duitsland. Foto: Dennis Bakker/News United

"Dit soort stroomwegen met witte strepen en groene banen vinden wij allemaal tijdelijke oplossingen. Het is nooit voor de lange termijn, daarvoor is het niet veilig genoeg. Maar als je de weg niet direct kunt aanpakken, zeggen wij als VVN: Maak er dan alsjeblieft een 80 kilometerweg van."

Volgens de verkeersdeskundige zou dat een oplossing zijn op het stuk N35 tot aan de grens. De bereikbaarheid wordt volgens hem niet 'onaanvaardbaar slechter', op grote afstanden scheelt het slechts enkele minuten. De verkeersveiligheid zou wel omhooggaan. Zo zouden automobilisten zich bij een maximumsnelheid van 100 per uur storen aan langzame vrachtwagens, en soms kiezen voor inhaalcapriolen, maar daar minder toe geneigd zijn als ze zelf 'slechts' 80 mogen rijden.

Voor de chauffeur van Foppen Installatie Techniek komt het hoe dan ook te laat. Het team installateurs komt deze week in Amersfoort bijeen om samen het slachtoffer te herdenken. Of de man onderweg niet lekker werd en daardoor van de weg raakte, weet de woordvoerder niet. "Maar je kunt je voorstellen wat de impact bij ons is, we kennen de familie goed. Dat maakt het een heel triest geval."