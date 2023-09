Waarom moet de 'Utrechtse' wolf een gps-zender krijgen?

De wolf die in de provincie Utrecht rondloopt, moet een halsband met gps-zender krijgen. Op die manier is het dier gemakkelijk te volgen en in de gaten te houden. Maar waar komt die behoefte om andere diersoorten onder controle te houden eigenlijk vandaan? 'We zijn opgevoed met de gedachte dat de wolf gevaar betekent. Maar het malle is: de wolf is hier altijd geweest.'

Ieder dier heeft behoefte om de wereld te veroveren, zegt bioloog Midas Dekker. Alleen lukt dat ze niet zo goed als de soort mens. "Ieder dier is erop gericht om zijn plekje op de wereld groter en groter te maken. Sommige dieren leggen daarom honderdduizenden eieren. Als andere soorten zich daar niet tegen verzetten, wordt het een plaag."

Gemeen

Daarom is het nog geen enkele soort gelukt, al is de mens volgens de bioloog aardig op weg. "Dat komt doordat hij handiger, leper, is. Dat woord gebruik ik expres; daar zit iets gemeens in."

Foto ter illustratie. Foto: AP

We wilden de wolf terug in Nederland, maar nu hij hier is, ontstaat er toch verzet. En dat terwijl wolf en mens volgens Dekkers prima in harmonie met elkaar kunnen leven. "Wat je in het oog moet houden, is dat de wolf en de hond tot exact dezelfde soort behoren. Er lopen hier van oudsher dus al 1 à 2 miljoen wolven rond, alleen noemen we die 'hond' en houden we die aan een touwtje."

Nu komen daar een paar nieuwe 'honden' bij en zijn we daar bang voor, zegt hij. "Het is cultureel bepaald dat we zijn opgevoed met de gedachte dat de wolf gevaar betekent. Maar het malle is: de wolf is hier altijd geweest. Door de eeuwen heen heeft de mens zitten sidderen voor de wolf, terwijl het hier vroeger stikte van de wolven."

Spuiten liggen klaar

Niels de Zwarte, adjunct-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en stadsecoloog, denkt net als Dekkers dat de behoefte om de wolf onder controle te houden te maken heeft met angst. De wolf in de provincie Utrecht laat zich vaak zien; onze honden werken als een magneet op hem. En dus op de baasjes.

De Zoogdiervereniging heeft al camera's hangen en de spuiten om de wolf te verdoven, liggen klaar. De Zwarte: "Ik denk dat mensen dit willen omdat ze maar weinig van de soort weten. Wat je niet kent, maakt je bang. Daarom wil je weten hoe het dier zich beweegt en wat het doet."

De wolf leeft al zo lang als mensenheugenis in buurlanden en veroorzaakt daar geen grote problemen. In dichtbevolkt Nederland is het dier wél een dilemma. "Misschien is dit de overgereguleerde aard van de Nederlander; alles moet hier een bordje hebben. Welk recht heeft een wolf om hier te zijn? Wij accepteren geen verrassingen meer. Ik denk dat we zijn vergeten dat mensen altijd al met dieren samenleven. We zijn verder van de natuur komen te staan."

Onder de indruk

In Covid-tijd zag hij dat ook; toen waren mensen vaker in het bos en onder de indruk als ze een hert, vos of zwijn van dichtbij zagen. "Die waren daar altijd al, maar nu was er meer rust om ze te zien."

Naast controledrang hebben Nederlanders ook last van ongeduld, zegt de ecoloog. "We willen een mening, protocol of uitspraak hebben. We gaan van egocentrisch naar ecocentrisch, zeg ik ook wel. Als mens staan we bovenaan de piramide en de rest moet wijken. All animals are equal, but some are more equal than others. Je hebt zelf een hond aan de lijn en dat is oké, maar de wilde soort is moeilijk."

Dekkers waarschuwt voor dit gedrag: "Als wij onze eigen soort niet door andere soorten laten intomen dan tomen wij ongetwijfeld vroeg of laat onszelf in."