Bij deze kinderopvang bepaalt het kind wat hij wil doen

Dertig jaar geleden begon Manja Haze met kinderopvang Mickey. Soms met maar twee of drie kinderen op een ochtend. Nu heeft ze er honderd op een dag. Die worden opgevangen volgens het montessoriprincipe. 'Hier bepaalt het kind wat hij wil doen.'

De tafel in het kantoor van Manja Haze staat vol met poppetjes en een paddenstoel. "Die heb ik net gekocht voor onze herfsttafel, het is een beetje vol, sorry." Ze mag dan directeur zijn van de kinderopvangorganisatie, maar ze is nog altijd zeer betrokken bij de kinderen en de groepen. "Na dertig jaar ben ik elke dag nog steeds weer blij als ik door de groepen loop."

Precies dertig jaar geleden in 1993 begon Manja Haze met kinderopvang Mickey. Het was in de tijd dat het steeds meer in opkomst kwam om je kind naar de opvang te brengen. Ze begon klein, in een oud pand van een apotheker aan de Oelerweg. Zijzelf en drie andere leidsters. Met een klein groepje kinderen, soms maar twee of drie op een ochtend.

Run op kinderopvang

Inmiddels komen er bij kinderopvang Mickey 250 kinderen van 0 tot en met vier jaar voor opvang en 70 kinderen voor buitenschoolse opvang. Er werken 50 mensen. En ze wordt overspoeld met aanvragen. "Er is echt een run op kinderopvang", merkt Haze. "Voor het eerst in 30 jaar vraag ik bij ouders veel meer uit of onze manier van opvang echt bij ze past."

'Onze manier' is de montessorimethode. In 2007 begon Haze daarmee. "Ik vond het al belangrijk om kinderen een rijke speel- en leeromgeving aan te bieden. Met veel activiteiten. Mijn zoon en dochter gingen naar een montessorischool en ik voelde dat het bij de kinderopvang ook anders kon. Met meer geduld, rust en respect naar de kinderen."

Zelfstandigheid bij de kinderen

Zelfs bij baby's en peuters is dat prima mogelijk, ontdekte Haze. Ze verdiepte zich er steeds verder in en maakte kennis met de pedagogische theorieën van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler. Ze combineerde dat met Montessori en ontwikkelde zo haar eigen werkwijze. Ze schreef er in 2012 een boek over, 'Het kind centraal'.

Haar werkwijze gaat heel erg uit van zelfstandigheid bij kinderen, vanaf een zo jong mogelijke leeftijd. En dat valt op als je rondloopt bij de kinderopvang. In de peutergroep geen plastic servies, maar gewoon stenen borden en glazen van glas. Een laag aanrecht waar kinderen zelf hun fruit kunnen snijden en hun brood smeren. En ze bepalen zelf waar ze mee willen spelen.

"De kasten zijn open", wijst Haze aan. "Hier staan knutselspullen, kinderen kunnen knippen of prikken. En de huishoudelijke spulletjes zijn ook heel populair. Daar gaan ze veel eerder naartoe dan naar de poppenhoek."

Even wachten als een kind valt

De visie vraagt ook een andere benadering van de leidsters. Die begeleiden de groepen, maar laten de kinderen zoveel als mogelijk bepalen wat ze willen doen en hoe de dag loopt. "Het is belangrijk om af en toe als leidster een stapje terug te doen", vindt Haze. "Als je bijvoorbeeld ziet dat een peuter van een loopfietsje valt en het lijkt mee te vallen, het kind huilt niet, ga er dan niet gelijk op af. Maar wacht even af. Het kind stapt dan vaak gewoon weer op en gaat door alsof er niets gebeurd is."

Honderd kinderen en toch rust

In het pand aan de Loweg heerst relatieve rust, vooral gezien het feit dat er honderd kinderen rondlopen. Op de muren lichte kleuren en hier en daar huiselijk ingerichte hoekjes. "Die basisrust vind ik heel belangrijk", zegt Haze. "Dat hoor ik vaak van ouders die hier komen kijken en ook bij andere opvanglocaties zijn geweest, wat is het hier lekker rustig."

Ze vindt het belangrijk dat ouders de visie van de opvang delen en daar ook thuis wat mee doen. "Anders is de overgang wel heel groot als ze drie dagen in de week hier zijn en dan in de vier dagen thuis heel andere dingen mee krijgen."

Na dertig jaar is Haze haar enthousiasme voor de kinderopvang nog lang niet kwijt. Zelf voor de groep staat ze al jaren niet meer. Maar ze is er wel zoveel mogelijk te vinden. "Ik blijf mezelf uitdagen. Maar groter dan dit moet de opvang niet worden. Ik wil de kinderen en ouders nog zoveel mogelijk zelf kennen."