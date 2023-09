Miljardair Al-Fayed (1929-2023) bleef buitenstaander Britse elite

De flamboyante Egyptische zakentycoon Mohamed Al-Fayed is op 94-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Ze kwamen samen om bij een berucht auto-ongeluk. Vader Mohamed gaf de Britse elite de schuld van de dood van het tweetal.

Een self-made miljardair, eigenaar van de Londense voetbalclub Fulham, betrokken bij een breed uitgemeten corruptieschandaal in de Britse politiek. Toch staat de Egyptenaar Mohamed Al-Fayed vooral bekend als vader van prinses Diana's vriendje. Een goede illustratie van de immense proporties die de prinses en haar dood hebben aangenomen in het collectieve bewustzijn.

Het was immers zijn zoon Dodi die bij Diana in de auto zat tijdens de fatale crash in 1997. Net als Diana vond hij de dood. Uit meerdere politieonderzoeken bleek dat het ging om een ongeluk, mede veroorzaakt doordat de chauffeur had gedronken.

Maar Mohamed Al-Fayed zou zijn hele leven lang vasthouden aan de complottheorie dat leden van de Britse elite de twee hadden uitgeschakeld. Zo zouden ze hebben willen voorkomen dat Diana samen zou zijn met een moslim. Zowel de familie van Diana als het Koninklijk Huis heeft deze controversiële beschuldiging ferm tegengesproken.

Brits paspoort

Zijn geloof in deze grimmige theorie tekende zijn gecompliceerde relatie met het Verenigd Koninkrijk, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde en werkte. Hij voelde zich buitengesloten door het Britse establishment, dat volgens Al-Fayed op hem neerkeek omdat hij Egyptisch was. Ondanks herhaalde pogingen verwierf hij nooit een Brits paspoort.

Dat laatste leidde tot verbittering, want hij was een uitgesproken anglofiel. Hij kocht een Schots kasteel en probeerde bij de Koninklijke Familie in het gevlij te komen door onder andere de Windsor Horse Show te sponsoren. In 1997 nam hij de befaamde voetbalclub Fulham over, die onder zijn eigenaarschap floreerde. Het was voor hem dan ook een persoonlijke overwinning dat zijn zoon een relatie kreeg met Diana, de prinses van Wales.

Al-Fayed op de tribune van voetbalclub Fulham. Foto: AP

Dat zijn familie in dergelijke kringen zou verkeren, lag bij de geboorte van Mohamed, in het Egyptische Alexandrië, niet voor de hand. Zijn moeder was basisschoolleraar. Met zijn twee broers begon hij kleinschalige handeltjes, eerst in frisdranken, daarna in naaimachines. Hij heette toen nog Fayed: het voorvoegsel 'Al' zou hij in de jaren zeventig toevoegen, mogelijk met het idee dat het chiquer oogde.

In 1954 trouwde hij met Samira Khashoggi, de zus van een Saoedische wapenhandelaar, met wie hij één kind kreeg: Dodi. Het huwelijk zou maar twee jaar standhouden, maar bood hem de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, omdat Khashoggi's broer hem in dienst nam.

Bouwprojecten in Dubai

Met zijn broers richtte hij vervolgens een eigen transportbedrijf op, waarna hij zijn zakelijke activiteiten snel uitbreidde. Hij was betrokken bij grote bouwprojecten in wat nu de Verenigde Arabische Emiraten zijn, waaronder in Dubai, en voorzag de Sultan van Brunei van financieel advies.

In de jaren zeventig verhuisde hij naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij een paar opzienbarende aankopen zou doen. Met zijn broers kocht hij het befaamde Ritz Hotel in Parijs en, in de jaren tachtig, Harrods in Londen, een van de beroemdste warenhuizen ter wereld. Rond die tijd trouwde hij ook met Heini Wathén, een voormalig model uit Finland, met wie hij vier kinderen kreeg.

Op de overname van Harrods volgde een onderzoek door de Britse overheid, die concludeerde dat de broers geld van de Sultan van Brunei hadden gebruikt en hierover hadden gelogen. Al-Fayed wees de conclusies af en beweerde dat het onderzoek politiek gemotiveerd was, omdat de Britten niet wilden accepteren dat hun prestigieuze winkel in Egyptische handen kwam.

Seksuele intimidatie

Zo ontkende hij ook herhaaldelijke beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding van vrouwelijke werknemers. De politie verhoorde hem, maar stelde hem niet in staat van beschuldiging.

In de jaren negentig wist hij de aandacht van de wereldpers op zich gericht omdat hij een corruptieschandaal ontketende. Via The Guardian openbaarde hij namen van Britse parlementsleden die volgens hem zijn geld en gunsten hadden aangenomen, in ruil voor vragen in het Lagerhuis waar hij belang bij had. Een mogelijke wraakactie tegen het establishment, aldus de BBC. Twee Conservatieve parlementariërs vertrokken, al klaagde een van hen Al-Fayed aan voor smaad, zij het zonder succes.

In 2010 deed Al-Fayed Harrods van de hand en kondigde hij zijn pensioen aan. Het bronzen standbeeld van Diana en Dodi dat hij in de winkel had laten plaatsen met de tekst 'onschuldige slachtoffers', werd er acht jaar later weggehaald. Hij is naast zijn zoon in het familiemausoleum in Londen begraven.