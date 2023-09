Woonark-bewoners zijn overlast van boten spuugzat

Ze kochten een woonark voor de rust, maar bewoners van deze drijvende huizen worden geterroriseerd door optrekkende speedboten en sloepen vol alcohol drinkende en wildplassende feestvierders. 'Het is hier soms net de Canal Pride.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD.

Hans Stoutjesdijk (75) wist afgelopen vrijdag niet wat hij meemaakt. Naast zijn woonark in de Rotterdamse Schie trok een speedboot met drie jongeren flink op. De golfslag die dat teweeg bracht, liet zijn drijvende woning flink wiebelen op het water. "Een van de staalkabels, die de ark op zijn plek moet houden, knapte", vertelt hij. "Door het open slaapkamerraam kwam een plons water naar binnen."

De Rotterdammer, die sinds enkele jaren met zijn vrouw van zijn oude dag geniet op de woonark, zucht: "Als we aangeven dat we last hebben van de golven, veroorzaakt door te hard varen, zeggen veel watersporters sorry. Dan nemen ze gas terug. Maar ook klinkt het verwijt: 'Had je maar niet op een woonboot moeten zitten'."

"Het is hier soms net de Canal Pride", zegt mede-ark-bewoner Ton van Rossum (63). "Vooral de plezierboten vol feestende jongelui in zwemkleding met luide muziek en kratten bier zorgen voor veel overlast. En maar zuipen. De eerste alcoholvrije boot moeten wij nog voorbij zien komen."

Blote vuist en honkbalknuppels

"Vroeger losten bewoners dit soort overlast op met de blote vuist en honkbalknuppels", vervolgt Van Rossum. "Maar tijden zijn veranderd. Je mag niet voor eigen rechter spelen. Nu dienen we onze klachten in bij de gemeente, maar of dat helpt?"

Na vele meldingen van sloepen met harde muziek en wildplassende opvarenden, heeft de politie vorig weekend controles uitgevoerd op 'zuipschuiten' in de Rotterdamse binnenwateren, schrijft de wijkagent op Instagram. "Dat leverde bekeuringen op voor geluidsoverlast, te snel varen en het varen van een passagiersschip zonder certificaat."

Rijkeluiskinderen

Dat agenten in één geval een sloep aantreffen met meer dan honderd opvarenden, verbaast de langstzittende ark-bewoners aan het Gordelpad, Kees van der Wal (68) en zijn vrouw, niet. Van der Wal wijst in de richting van Hillegersberg. "Aan de Bergse Plassen staan van die grote huizen, waar rijkeluiskinderen hun snelle boten aanleggen aan de privésteiger. Zij hebben echt maling aan ons."

Kees Van Der Wal woont in zijn woonark aan het Gordolpad in Rotterdam. Foto: Frank de Roo

Havenmeester Goris Groenewegen van der Weiden van watersportvereniging Blijdorp begrijpt de klachten van waterbewoners. "Schippers van plezierbootjes hebben zich aan de regels te houden", stelt hij. "Ze mogen maximaal 6 kilometer per uur als ze woonboten passeren. Dan veroorzaken ze geen golfslag. Verder zijn muziek na 22.00 uur en overmatig alcoholgebruik verboden. Helaas wordt daar weinig gehoor aan gegeven."

Er is geen boot met een buitenmotor die 6 kilometer per uur gaat, zegt arkbewoner Van der Wal. "Maar dat is ook niet erg. 10 kilometer per uur is ook goed. Alleen niet 20, of meer. Dat is nu schering en inslag."

Verhuizen

Wat nu? Verhuizen? De ark-bewoners peizen er niet over. "Mijn vrouw was zes toen ze hier ging wonen met haar familie", zegt Van der Wal. "Zij waren circusartiesten en de eerste woonbootbewoners aan het Gordelpad. Nu is ze 74. We hebben deze woonark, 19 meter diep en 4,5 breed, zelf opgebouwd. Dat zet je niet zomaar te koop."

De speedboot die de woonark van Stoutjesdijk in de Schie hard heeft laten wiebelen, is met de noorderzon vertrokken. "Wel heb ik een foto kunnen maken en het registratienummer opgeschreven", zegt de gedupeerde arkbewoner. "Maar aangifte kan niet, want bewijs maar dat de speedboot te hard optrok. Meer controle en handhaving op het water, én vooral bezinning bij recreanten, dat is het enige wat zal helpen."