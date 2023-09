Dit ziekenhuis helpt patiënten stoppen met alcohol

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Deze pilot is toegankelijk voor alle poliklinische patiënten van de maag-, darm- en leverafdeling en het Leefstijlloket van het JBZ. Maag-, darm- en leverarts Henk-Martijn de Jonge zegt 'met grote regelmaat' patiënten te behandelen die te maken hebben met gezondheidsklachten waarbij alcoholgebruik een rol speelt.

De Jonge vermoedt dat 20 tot 30 procent van alle patiënten die hij op de maag-, darm- en leverafdeling (mdl) ziet, kampt met problematisch alcoholgebruik. Volgens De Jonge is 10 procent van het totale aantal ziekenhuisopnames 'gerelateerd aan alcoholproblemen'. "Het is belangrijk om iedereen bewust te maken van de effecten van alcohol om mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen", zegt De Jonge.

Als eerste ziekenhuis in Nederland kunnen patiënten van het JBZ zich vrijwillig aanmelden voor een alcoholpauze bij IkPas. De deelnemers ontvangen twee keer per week een nieuwsbrief met onder andere tips en interviews met zorgverleners uit het JBZ. Ook is er een forum en een database met alcoholvrije recepten om de alcoholpauze succesvol te voltooien.