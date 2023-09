Deze school in Twente verbiedt mobiele telefoon in pauze

Het Enschedese Innova, onderdeel van Stedelijk Lyceum, was vorig jaar al 'telefoonvrije' school. Vanaf maandag volgen de Twents Carmel Collegescholen in Oldenzaal, Losser en Denekamp. In de onderbouw komt een mobielverbod, ook in de pauze. 'Wij willen dat leerlingen in die tijd vrienden maken en vriendschappen onderhouden.'

Charlotte uit Oldenzaal weet wat haar te wachten staat. De dertienjarige leerling van het Thijcollege - onderdeel van Twents Carmel College - heeft net schoolspullen gehaald bij de Action. "Geen mobieltjes meer in het nieuwe schooljaar", knikt ze. Ze heeft ervaren hoe het schoolleven beheerst wordt door de telefoon. Leuk was anders.

"Het ergste", zegt de tweedeklasser, "waren de ruzies op school. Als er twee onenigheid hadden ging iedereen eromheen staan filmen. Een jongen kreeg bijvoorbeeld een klap op de neus. De video daarvan zag je later op TikTok terug." Ruzies zijn niet uit te bannen, weet Charlotte, maar op de mobielvrije school gaan excessen daarvan niet viral via internet.

Mobiel nodig voor lesrooster

Charlotte vindt dat een fijne gedachte, net als veel docenten, schoolleiders en ouders. Het onderwijs merkt dat kinderen voortdurend zijn afgeleid. Onderling contact is vervangen door getuur naar schermpjes. In de klas geeft het veel aanleiding tot discussie. Scholen regelden daarom al massaal dat mobieltjes aan het begin van de les in een tas of zak gaan. Tot aan de leswissel of de pauze.

Landelijk wordt vanaf 1 januari 2024 een algeheel verbod op mobiele telefoons in de klas van kracht. De onderbouw van de Twents Carmel Collegescholen wacht dat niet af. Ze komt er nu al mee, net als eerder de middelbare scholen Innova in Enschede en De Passie in Wierden. Bij Innova gaan de mobieltjes bij aankomst op school achter slot en grendel. Aan het eind van de schooldag halen de leerlingen ze weer op.

Het klinkt sympathiek, maar er zijn praktische haken en ogen, zegt directeur Rob te Riele van De Waerdenborch, met locaties in Holten en Goor. Te Riele: "Bij ons staan lesroosters online. Op mobiel en laptop. Een kleine groep leerlingen heeft nog geen laptop. We gaan regelen dat ze die voor 1 januari krijgen."

Weer ouwehoeren en klieren

Behalve voor het inzien van het rooster, gebruiken leerlingen hun mobiel ook voor het onderwijs. Om iets op te zoeken bijvoorbeeld. De leerling mag zijn toestel hiervoor te pakken, nadat de docent toestemming geeft. Leerlingen verzinnen soms smoesjes, zegt leerlinge Charlotte. "Ze zeggen dat hun laptop leeg is en gaan verder op de mobiel. Maar doen dan spelletjes. De docent zegt er niets van."

Yade Roos en Jade gaan vanaf maandag naar het Thijcollege. 'Wij gaan niets missen. Op de basisschool mocht je toch al geen mobiel meenemen.' Foto: Robin Hilberink

Innova gaf eerder aan dat het grootste verschil is te merken tijdens de pauzes. "Het is een stuk minder stil. Je ziet weer normaal pubergedrag. Zij zijn met elkaar aan het ouwehoeren of klieren. Eerder zag je een aula vol leerlingen die in hun telefoon waren verzonken", zei docent Barry van der Helm erover.

De Oldenzaalse Rüveyda (13 jaar) ging vorig jaar van de basisschool naar het Thijcollege. "Iedereen zat daar in de pauze op zijn mobiel. Als je iemand aansprak, kreeg je niet eens een reactie. Ook werden filmpjes gemaakt van minder populaire docenten. Die gingen op TikTok met negatief commentaar eronder." De video's misten hun uitwerking niet.

Een telefoonvrije onderbouw moet leiden tot een veiliger schoolklimaat, zegt rector Marjan Weekhout van het Twents Carmel College. Het komt de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen ten goede. In de pauze kun je vrienden maken en vriendschappen onderhouden. Even iets anders doen dan naar een scherm kijken.

Surveillance op het plein

De mobiel blijft thuis of gaat op school in de kluis, is het nieuwe beleid. Marjan Weekhout is niet van plan om in de pauze als waakhond bij de kluisjes te staan. "We denken niet dat het nodig is. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt daarop aangesproken. Als wij leerlingen iets vragen, luisteren ze daar over het algemeen naar."

Voor kinderen van de basisschool die maandag voor het eerst naar het Thijcollege fietsen, verandert weinig. Op de Nutsschool was de mobiel al verboden in de klas, vertellen de Oldenzaalse vriendinnen Yade Roos en Jade. "We missen straks niets. Eén ding is wel spannend. Stel nu dat er iets vervelends gebeurt en we willen even met onze moeders bellen. Dat kan dus niet. Of maken ze dan een uitzondering? Wat denkt u..?"