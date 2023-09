Pure Energie bouwt megabatterij voor opslag zonnestroom

Pure Energie bouwt in Enschede een megabatterij om een grote hoeveelheid zonnestroom op te slaan. Het op die manier opslaan van deze energie is de komende jaren cruciaal om het stroomnet te ontlasten. De overbelasting van het net is landelijk een groot probleem.

De megabatterij - Batterij 1 gedoopt - is het startschot voor de grote ambities van het Twentse bedrijf in schone wind- en zonne-energie. De onderneming heeft momenteel al voor nog eens dertig locaties in Nederland zulke 'mega-accu's' in ontwikkeling. Zelfs nog vele malen groter dan nu wordt gebouwd.

Net raakt overbelast

Dit is belangrijk. Het opwekken van wind- en zonnestroom zorgt momenteel voor grote fluctuaties in het elektriciteitsnet. Als er veel wordt geleverd raakt het net overbelast. In grote delen van het land kunnen daardoor bedrijven, instellingen en particulieren geen aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen.

Probleem is dat er op het midden van zonnige dagen sprake is van een stroomoverschot, omdat er juist dan minder vraag is. Met systemen als Batterij 1 kan het overschot worden opgeslagen, om het later alsnog vrij te geven op het moment dat de vraag het grootst is: in de ochtend en de avond.

Binnen zeven jaar moet het lukken

"Als we in Nederland de overstap van fossiele energie naar duurzame energie succesvol willen doen, dan is het opslaan van wind- en zonne-energie cruciaal. Voor 2030 moet dat voor elkaar zijn. Dat betekent dat we nog maar zeven jaar hebben om dat voor elkaar te boksen. Daar zetten wij dus ook vol op in. Het stroomnet heeft die buffer keihard nodig", zegt Ruben Poppink, verantwoordelijk voor Batterij 1.

Stroom voor 350 huizen

Batterij 1 is de grootste in Overijssel en is de eerste in een serie. Hij heeft een opslagcapaciteit van 3 megawattuur en een vermogen van 1 megawatt. Dat is genoeg energie voor het verbruik van ruim 350 huishoudens, een hele dag lang.

Poppink: "Ik zie Batterij 1 als een blauwdruk voor de batterijen die we de komende jaren gaan bouwen in Nederland. De volgende Batterij zal worden geplaatst bij een hoogspanningsstation in de Oostelijk Flevoland. Dat station levert de stroom van een achttal windparken. De batterij die daar de energie gaat opslaan heeft een vermogen dat 30 keer zo krachtig is als Batterij 1. Maar intussen hebben we ook al projecten in ontwikkeling met een vermogen dat 250 keer zo groot is."

Batterij is twintig meter lang

De batterij die maandag bij Pure-energie aan de Hengelosestraat wordt neergezet is 20 meter lang, 4 meter hoog en 4 meter breed. Het gaat de energie opslaan die Pure Energie bij het eigen kantoor opwekt.

Het gebouw en de carport van het bedrijf ligt vol met zonnepanelen. Dat levert zeker op heel zonnige dagen heel veel meer stroom op dan er op dat moment nodig is. Het overschot wordt opgeslagen en later teruggeleverd, wanneer er wel behoefte aan is. Zowel aan het stroomnet en dus aan de klanten van Pure Energie, maar ook aan het bedrijf zelf. Voor het opladen van bijvoorbeeld hun elektrische auto's.

Landelijk netbeheerder TenneT is blij met de opslag bij het Enschede bedrijf. "Batterijen vormen een belangrijke oplossing voor het toekomstig energiesysteem", zegt een woordvoerder daar.

Poppink benadrukt dat de energietransitie echt geholpen moet worden door middel van de inzet van batterijen. Ook op kleiner niveau, bij bedrijven en woningen. "We merken dat veel bedrijven interesse hebben in energieopslag. Bedrijven zien de problemen met stroomlevering ook en willen leveringszekerheid. Daar willen ze invloed op door middel van een eigen batterij.