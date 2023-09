Dinique en Marc sluiten hun winkel na het overlijden van zoon

De week van 4 juli zou een feestweek worden. Dinique en Marc gingen het vijfjarig bestaan van hun winkel Groen in Aardenburg vieren. En toen stond hun wereld plots stil, door het overlijden van hun zoon Nathan. Ze hebben besloten de winkel te sluiten.

Op 24 juni om 11.00 uur, stapt de politie de winkel aan de Weststraat in Aardenburg binnen. "We wilden net met een bakje koffie buiten gaan zitten", vertelt Dinique in de woonkamer van haar monumentale herenhuis. "Bent u de moeder van Nathan?", vraagt de agent. "Nathan heeft een verkeersongeluk gehad en is overleden", zegt de agent zo zakelijk mogelijk. "Beter kon de politie het niet zeggen. De agent draaide niet rond de pot, dat voelde goed."

De wereld van Dinique Bakkers en Marc Moens staat stil. Hun Nathan, een sociale, behulpzame jongen die voor iedereen klaarstond, is er niet meer. Hij is slechts twintig jaar oud geworden. De winkel gaat 24 juni dicht en gaat ook nooit meer open, hoewel het vijfjarig jubileum eraan zit te komen. Het gaat simpelweg niet meer. "Ik heb in de winkel zelf de bloemstukken voor de uitvaart van Nathan gemaakt", zegt Dinique. "Dat zou ik nooit meer voor iemand anders kunnen doen. Ik wil altijd de verhalen horen, weten voor wie ik de bloemstukken maak. Dat zou veel te zwaar worden. Zo voelde dat in mijn hoofd."

Nathan zit altijd in hun gedachten

Op de schouw hebben Dinique en Marc een klein altaar voor Nathan ingericht. Naast een brandende kaars staan een vrolijke foto van de goedlachse jongen, een kunstwerk dat een vriend voor hem heeft gemaakt en een bidprentje. Onder de schouw staat de rugzak die hij droeg toen hij verongelukte. Daarnaast ligt zijn telefoon. Het scherm is gebarsten door de aanrijding. Het is een confronterend en tegelijkertijd prachtig eerbetoon.

Het gaat inmiddels redelijk met Dinique en Marc, die door hun werk voor de kerk, de stadsraad en fanfare, bekende Aardenburgers zijn. "De ochtenden zijn moeilijk. Dan begin je met een leeg hoofd aan de dag. Zodra ik iets te doen heb, gaat het beter", vertelt Dinique. Natuurlijk zit Nathan altijd in hun gedachten, soms onbewust, zegt Marc. "Ik kan me moeilijk concentreren. Het kost me allemaal veel energie. Al zit ik een hele dag alleen maar op een stoel, 's avonds ben ik op." Zijn vrouw heeft veel moeite met fietsen. "Ik let veel meer op het verkeer. Ik ben zo gespannen, dat het pijn doet. En als ik een sirene hoor, raak ik overstuur."

Groen is een echte buurtwinkel

Dinique en Marc zijn in 2016 getrouwd. Marc werkte bij Sligro in Sluis, Dinique in de horeca, maar daar waren ze wel een beetje klaar mee. Marc: "Dinique werkte tot 's nachts en ik begon om 4.00 uur 's ochtends. We zagen elkaar alleen op de trap. De een zei goedemorgen, de ander 'slaap lekker'." Ze besluiten samen een winkel te beginnen in de Weststraat, waar ze bloemen, groenten, fruit en vers brood gaan verkopen.

De winkel heeft veel aanloop. "Je kon bij ons ook één ui of één aardappel kopen, of een halve rodekool. Mosselgroenten sneden we zelf op bestelling", vertelt Marc. Groen groeit uit tot een echte buurtwinkel en dat is indirect ook een reden dat het echtpaar ermee stopt. "Het is heel mooi dat mensen dag in, dag uit vragen hoe het met ons gaat. Maar het zou ook heel zwaar worden."

Het besluit te stoppen, komt twee weken na de uitvaart. Dan hebben ze eindelijk tijd hun gedachten op een rijtje te zetten. "De eerste week word je geleefd, de week erna ben je overprikkeld. En in de derde week komt het besef dat Nathan niet meer terugkomt."

Nathan hielp in 2020 ook mee aan de lichtwandeling door Aardenburg. Hij gaf de Sint Baafskerk tijdelijk een nieuwe look. Foto: Nathan Bellengé

Dagelijks nieuwe verhalen

De mooie herinneringen zijn gelukkig voor altijd. Bijna dagelijks horen Dinique en Marc van Nathans vrienden verhalen die ze niet kenden. Dat hij lief en sociaal was, dat wisten ze natuurlijk wel. Maar dat hij leeftijdsgenoten stimuleerde om te studeren, was nieuw. Marc: "Nathan zei dat ze niet bang moesten zijn en dat ze leuke dingen moesten doen. Dat was mooi om te horen."

Nathan heeft dan ook veel vrienden op school en daarbuiten. Na het vmbo gaat hij podiumtechniek studeren in Brugge. Later trekt hij naar Brussel, waar hij les krijgt op het Ritcs, een school in audiovisuele kunsten. Hij zou naar zijn derde jaar gaan. Ook is hij zelfstandig lichttechnicus. Zijn agenda voor de zomer is bomvol met Belgische festivals waar hij het licht zal verzorgen.

Nathan, die ook badmeester en muzikant is, helpt ook mee aan de lichtwandeling in Aardenburg. Dat is een tocht waarbij allerlei gebouwen op een prachtige manier verlicht worden. Twee jaar geleden hing in de Sint Baafskerk een grote ster van wit licht, een kunstwerk dat hij zelf heeft bedacht. Ook aan de editie van dit jaar zou hij samen met klasgenoten meedoen.

Nathan bij zijn kunstwerk, een lichtgevende witte ster in de Sint Baafskerk. Foto: Marc Moens

De ster is het symbool van Nathan geworden. Dinique laat een foto op haar telefoon zien. "Kijk, een viaduct bij Adegem. Daar hebben vrienden die ster nagetekend met graffiti." De ster verschijnt ook op de welkomstborden van Aardenburg en wordt afgedrukt op Nathans bidprentje.

Winkel heeft nieuwe invulling

De lichtwandeling gaat gewoon door onder leiding van de stadsraad en Nathans klasgenoten, in de toekomst neemt een nieuwe stichting de organisatie op zich. Dinique: "De stichting vernoemen we naar Nathan. De ster wordt het logo. We hopen dat studenten van het Ritcs blijven meewerken zoals nu. Dat vinden we echt prachtig."

Het koppel is ook blij dat de winkel een nieuwe invulling heeft. Maandag opent Lieke Goole er Blom-Line. "Ze was al een tijdje bloemist en had een webshop. We hebben haar benaderd of ze het pand wilde huren", zegt Marc. "Daar overvielen we haar een beetje mee, maar het was wel haar droom. Ze gaat bloemen, planten en brood verkopen en je kunt er pakketjes ophalen en versturen." Het koppel is blij dat de winkel een doorstart maakt. "Dat is goed voor Aardenburg", zegt Dinique.

Dinique en Marc gaan op zoek naar een nieuwe baan. Marc is ook koster in Sijsele, dat werk blijft hij doen. En Dinique? "Ik ga weer solliciteren. Ik weet nog niet wat ik wil, maar er komt vast iets moois op ons pad."