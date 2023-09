Hoe in WO II Amerikanen 'per ongeluk' 15 Brabanders doodden

De BBA-bussen die in de oorlog door Brabant rijden, lijken vanuit de lucht sprekend op legervoertuigen. Zóveel, dat geallieerde vliegtuigjes op 1 september 1944 een bomvolle bus beschieten op de weg tussen St. Willebrord en Etten. Er vallen 15 doden.

Buschauffeur Albert van de Casteel heeft eigenlijk niet eens dienst op de vrijdag die zijn laatste zal zijn. Hij valt in voor een collega. Zijn bus vertrekt die ochtend rond 9.00 uur uit Roosendaal en moet zo'n anderhalf uur later in Breda arriveren. Maar lijn 12 bereikt zijn eindbestemming nooit.

De streekbus heeft er ongeveer de helft van de route op zitten als geallieerde jachtvliegtuigen de beige-bruine bus vanuit de lucht spotten. Ze denken een Duits legervoertuig te zien; de boordschutters maken zich klaar voor een aanval. De bus begint op de Roosendaalseweg, tussen St. Willebrord en Etten, rond kwart voor tien aan zijn laatste meters.

Er zitten tientallen mensen in de bus, met name inwoners van Sprundel en St. Willebrord. Zij hebben er geen idee van wat hen boven het hoofd hangt. Het zijn vooral jonge mensen, onderweg naar werk of familie in Etten en Breda. Vijftien inzittenden komen die dag om het leven: dertien passagiers, de buschauffeur en de conducteur.

Onder de doden is de Roosendaalse Ria Roskam (17), onderweg naar haar werk in Etten. Johanna van de Luijtgaarden (26) uit Sint Willebord wil haar broer en schoonzus in Breda een handje gaan helpen met hun jonge gezin. De Sprundelse tiener Leentje Oomen zit naast haar moeder in de bus: Leentje komt om, haar moeder raakt zwaargewond.

De tragedie heeft een enorme impact, zegt Ad Schrauwen van heemstichting Rucphen Toen en Nu. De stichting heeft meerdere informatiebronnen over de 'vergisbeschieting' bij elkaar gebracht, waaronder nieuwsberichten en getuigenverklaringen, en besteedt deze week extra aandacht aan het ongeluk. "De slachtoffers kwamen uit kleine dorpen: Zegge, Rucphen, St. Willebrord. Plaatsen die kleiner waren en minder inwoners hebben dan vandaag de dag. Bijna iedereen kende elkaar."

Chaos in Europa

Hoe kon het zo misgaan? Het incident op de Roosendaalseweg is niet het enige in zijn soort. Eén dag voor het drama bij Etten staat het volgende bericht op de voorpagina van het Brabantsch Nieuwsblad, onder de kop 'Treinen en auto's beschoten: opnieuw 14 dooden en 29 zwaargewonden'.

In den loop van Maandag vielen in verschillende deelen van ons land Anglo-Amerikaansche vliegers opnieuw personentreinen, auto's en voetgangers met boordwapens aan. Tengevolge daarvan waren er onder de Nederlandsche burgerbevolking weder 14 dooden, 29 zwaar- en meer dan 60 lichtgewonden.

In die zomer van 1944 heerst er chaos in delen van Europa. Sinds D-day worden de nazi's op verschillende fronten opgejaagd. De Duitsers verliezen hun grip op bezette gebieden. De geallieerden veroveren in hoog tempo terrein, de bezetter trekt zich steeds verder terug.

Gevaar voor de burgerbevolking

Berichten over de oprukkende geallieerden brengen Brabanders hoop. Mensen voelen dat de bevrijding in de lucht hangt, al weet op dat moment niemand hoe lang die nog precies op zich laat wachten.

Maar de laatste stuiptrekkingen van de oorlog brengen de lokale burgerbevolking ook in gevaar. Rondom de steeds verschuivende frontlinie wordt hevig gevochten, ook op plekken waar het oorlogsgeweld daarvoor relatief beperkt bleef - zoals West-Brabant.

Foto circa 1950: een BBA-streekbus in het Ginneken bij Breda. Foto: Microformat

In de zomer van 1944 proberen Britse en Amerikaanse vliegtuigjes zoveel mogelijk Duits materieel uit te schakelen in België en Zuid-Nederland. Hoewel nooit zeker is geworden welke vliegtuigen de Brabantse BBA-bus op die 1e september precies beschoten, lijkt de kans groot dat het gaat om Amerikaanse Thunderbolts.

Die dag waren meer dan 100 van zulke jachtvliegtuigjes met boordmitrailleurs bezig met een zogenaamde sweep boven West-Brabant. Zij brachten in kaart waar ze Duitse troepen en voertuigen zagen en probeerden die meteen uit te schakelen.

Het lijkt erop dat de Amerikanen boven Etten een catastrofale inschattingsfout hebben gemaakt. De zware munitie van de jachtvliegtuigen, bedoeld om tanks en trucks aan stukken te rijten, werd er ingezet tegen de lokale burgerbevolking. Verschillende vliegtuigen benaderden lijn 12 vanaf de voorkant; wie ver voorin zat, had geen schijn van kans.

Er kwamen nooit excuses voor het drama op de Roosendaalseweg. Ook geen eigen monument. De namen van de doden op die zonnige septemberochtend staan verspreid over verschillende oorlogsmonumenten in de regio.

De namen van de slachtoffers tijdens de 'vergisbeschieting' op 1 september 1944 staan verspreid over oorlogsmonumenten in de regio. Zo staat de naam van Antonius Konings - het oudste dodelijke slachtoffer - op het monument in de kerkmuur van de Rucphense Martinuskerk. Foto: Nicole Froeling-Andries