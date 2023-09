Oude aap ontwricht de menselijke evolutie

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wetenschappers gingen er altijd van uit dat apen en mensachtigen in het westen en midden van Europa zijn ontstaan om zich van daaruit te verspreiden naar Afrika. Maar deze nieuw beschreven soort uit de Turkse vindplaats Çorakyerler, de Anadoluvius turkae, levert de onderzoekers bewijs dat mensachtigen eerst ruim vijf miljoen jaar verder geëvolueerd zijn en zich naar het oosten verspreid hebben, om zich daarna pas naar Afrika te verspreiden. Een tussenstop in wat nu Turkije is, dus eigenlijk.