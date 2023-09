Roeister Bente Paulis kon niet genieten van zilveren medaille door burnout

Haar topsportcarrière ging razendsnel. Bente Paulis won vorig jaar WK-zilver in de dubbelvier, na slechts een jaar in de nationale roeiselectie. Maar de weg naar de top loopt niet alleen maar omhoog. Zeker niet als het lichaam eigenlijk al maanden 'ho' roept.

Dat Bente Paulis deze week aan de startstreep ligt van de WK roeien in Belgrado, is op zichzelf al bijzonder. Nog maar vier maanden geleden vroeg ze zich hardop af: moet ik doorgaan met deze sport, moet ik doorgaan met roeien op topniveau? Haar lichaam was helemaal op.

Paulis (26) vertelt haar verhaal in een kantoortje van het bondsbureau langs de Bosbaan in Amstelveen. Ze is vrolijk, lacht veel en heeft vooral zin om te roeien. Dat verrast haar zelf ook wel een beetje. "Want in april kon ik eigenlijk alleen maar huilen."

'Ik kon niet genieten van de medaille'

Terugkijkend zegt ze dat ze het eerste signaal al kreeg voor de WK vorig jaar, waar ze verrassend zilver won. "Ik kon niet genieten van de medaille, was vooral blij dat het seizoen erop zat. Maar ik moest door. Dit jaar is een belangrijk jaar, zei ik tegen mezelf. Het is het jaar voor de Spelen, dus het kan niet dat ik me zo voel. Op een gegeven moment kwam ik in een soort cirkel en raakte ik alle zelfvertrouwen kwijt."

De befaamde druppel kwam in het Italiaanse Piediluco, bij een van de eerste wedstrijden van het jaar. Ze was vlak voor die races ziek geworden, al een teken dat het niet goed ging. "Uiteindelijk was ik daar zo angstig om te racen, zo paniekerig. Ik ben wel gestart, maar toen heb ik de grens bereikt."

Het grote probleem was, zo zegt ze nu, dat ze niet durfde aan te geven dat ze meer wilde dan ze eigenlijk aankon. "Ik vind het heel erg ingewikkeld om mijn zwaktes aan te geven." Maar toen ze eenmaal zover was, ging het makkelijker. De afgelopen EK in Slovenië sloeg ze over. "Ik kon niet meer zo verder. Uiteindelijk was mij thuis laten de beste beslissing die we dit jaar hebben gemaakt."

De lange selectieprocedure van afgelopen winter, die tot frustratie van veel roeiers in plaats van drie weken ruim twee maanden duurde, had ervoor gezorgd dat ook Paulis fysiek op was. Maar dat was niet de hoofdreden, vertelt ze. "De selecties hebben alleen duidelijk gemaakt hoe erg het was."

Zichzelf fixen

Paulis kreeg van de bond de tijd om te herstellen. Om zichzelf 'te fixen', zoals ze het noemt. "Er was geen datum voor een terugkeer. Dat had ook geen zin." Drie weken lang stapte ze de boot niet in. Ze ging fietsen. Twintig uur trainen per week werden er maximaal tien. Ze was veel thuis. Maar even naar haar ouders toe kon ze niet, die verkochten begin dit jaar hun huis en zeilen sindsdien de wereld over. Daarom bracht ze ook veel tijd door bij haar zus Ilse, in 2016 olympisch kampioen in de lichtgewicht dubbeltwee.

Ze sprak met een psycholoog over wat ze voelde. Wat haar geholpen heeft, zo vertelt ze langs de Bosbaan, is het lezen van wat andere topsporters meemaakten. "Lieke Klaver, Suzanne Schulting, Tom Dumoulin. Je herkent je zo in die verhalen. En dan denk je: ik ben niet gek. Want zo voelde het op een gegeven moment wel een beetje."

Na twee maanden kreeg ze de roeikriebels terug. De vraag of ze wel door moest gaan met roeien, was beantwoord. "Ik moest gewoon aangeven dat het niet goed met me ging. En ik moest het accepteren. En vanaf toen kon ik weer de goede kant op gaan. Maar dat was er wel voor nodig."

Taboe doorbreken

Paulis beseft dat ze snel uit haar burn-out kwam, sneller dan veel anderen. Ze is er helemaal oké mee, zegt ze, en hoopt dat ze met haar verhaal nog steeds een taboe kan doorbreken. "Ik geloof namelijk dat dat er nog is. Hoe meer we praten, hoe normaler het wordt. Het is niet iets slechts."

In Belgrado krijgt ze een nieuwe kans in de dubbelvier, op jacht naar medailles maar ook naar olympische startbewijzen. Zelf denkt ze veel beter over haar sportleven na, zegt ze. "Ik ken mezelf beter. Als ik moe ben, ga ik dan echt harder trainen? Heeft dat laatste wel zin? Ik heb me te weinig gerealiseerd dat je ook persoonlijke invulling aan het algemene trainingsplan kan geven.

"Het trainingsschema, één voor mannen, één voor vrouwen, is best heilig hier. In mijn hoofd stond het ook heel vast. Dit moet ik doen om goed te worden. Maar één schema voor veertig roeiers gaat niet werken. Iedereen is anders. Ik besef nu dat ik er ook op mijn manier doorheen kan golven."