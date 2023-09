Park Paardenveld is een enorme bende: 'Lui en asociaal'

Een zee van peuken in Park Paardenveld in Utrecht. Deelnemers aan een opruimactie waren onaangenaam verrast door de smerigheid die ze aantroffen. Voor raadslid Maarten van Heuven is de maat vol. Hij wil dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om sigaretten uit het park te weren. 'Sommige mensen zijn ontzettend lui en asociaal.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het gras staat in bloei, de klaproosjes dansen in de wind en het water kabbelt vredig door de singel. Na de herinrichting beschikt Park Paardenveld over vrijwel alle ingrediënten om uit te groeien tot een groene oase tussen het razende verkeer van de Utrechtse binnenstad.

Maar de werkelijkheid is mijlenver verwijderd van het gedroomde ideaal, ontdekte raadslid Maarten van Heuven. Afgelopen zaterdag was hij namens de Partij voor de Dieren één van de deelnemers aan de Utrechtse 'plandeldag' (plastic rapen + wandelen). Bepakt met opruimknijpers en afvalzakken trok een groep vrijwilligers door Park Paardenveld om al wandelend rondslingerend vuil op te prikken.

Verschrikkelijke zooi

"We hadden de ambitie om meerdere straten schoon te maken. Maar toen we eenmaal in Park Paardenveld aankwamen zijn we niet meer verder gegaan; het was daar zo'n verschrikkelijke zooi. Er was gewoon niet doorheen te komen. Anderhalf uur lang hebben we peuken en bierdoppen opgeraapt en toen waren we nog niet klaar."

Park Paardenveld bleek bezaaid te liggen met peuken en bierdoppen. Foto: Ruud Voest

De groep van ongeveer acht vrijwilligers had er vooraf op gerekend de nodige troep aan te treffen, maar was desondanks verbaasd. "Voor mij was het een onaangename verrassing. Ik liep het park binnen en zag daar een bankje waar honderden peuken lagen, terwijl iets verderop een prullenbak staat. Op de plaats waar vroeger Roost aan de Singel stond lagen de meeste sigaretten, dat was gewoon niet normaal. Het is demotiverend om de troep van andere mensen op te ruimen. Zeker omdat je weet dat het bij een volgende zomeravond weer vol ligt."

Milieuschade

Enkele dagen na de opruimactie is het weer raak. In het water drijft een oude ijstheeverpakking. Onder het groene bankje dat uitkijkt op de autobaan liggen tientallen sigarettenpeuken. Onder de naastgelegen bosjes schuilt een leeggegeten kartonnetje van Pringles-chips. En even verderop: nog meer sigarettenpeuken en platgestampte bierdopjes.

"Er staan wel afvalbakken, maar nou ook weer niet ontzettend veel. Los daarvan zijn sommige mensen ontzettend lui en asociaal. Die roken gewoon en hebben geen zin om naar een prullenbak te lopen", reageert Van Heuven.

Sigarettenpeuken op het pad door het park. Foto: AD

Onder dit groene bankje liggen sigarettenpeuken, en verderop in de bosjes ligt een verdwaald kartonnetje met Pringles chips. Foto: AD

De situatie in Park Paardenveld staat niet op zichzelf. Milieuorganisaties slaan alarm om het grote aantal gedumpte sigarettenpeuken. Jaarlijks zouden ongeveer 7 miljard peuken in de Nederlandse natuur belanden. 'Eén sigarettenpeuk kan 1000 liter water vervuilen', waarschuwt het Trimbos-instituut op haar website.

"Onderzoek toont aan dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden. Peuken hebben ook een effect op planten. Zo houden ze de groei van sommige gewassen tegen en worden nicotinevervuilingen teruggevonden in bijvoorbeeld basilicum en pepermunt."

Sigaret in de ban?

Van Heuven bracht de kwestie donderdagavond onder de aandacht in de gemeenteraad. "We werken hard om onze parken schoon te houden, maar het is lastig om kleine vervuilingen zoals peuken op te ruimen", antwoordde verantwoordelijk wethouder Schilderman (D66). "Op de verharde stukken gebruiken we speciale stofzuigers, helaas werken die niet op het gras."

Van Heuven denkt dat het rookvrij maken van parken een goede oplossing kan zijn. "Ik weet niet of je direct boetes moet uitdelen, want dan stuit je op de gebrekkige capaciteit bij de handhaving. Maar als je duidelijk communiceert: dit park is rookvrij. Dan draai je de norm om. Op dat moment is het voor iedereen duidelijk en kunnen mensen elkaar aanspreken."

Wethouder Schilderman laat de mogelijkheid van een rookverbod onderzoeken. Ze verwacht tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven.