NPO pakt uit met deze grote cabaretiers

De komende weken verschijnen op NPO Start elf interessante nieuwe cabaretregistraties. Van shows met sterke liedjes en mooie rode draden tot unieke kunstwerken en het einde van een alter ego.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoewel comedyspecials een prominent deel uitmaken van streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime, zijn de Nederlandse cabaretiers dit jaar weer vooral bij de NPO te vinden. In augustus en september verschijnen er maar liefst elf nieuwe cabaretregistraties op NPO Start: voornamelijk bij BNNVARA, van huis uit hofleverancier van het Nederlands cabaret, maar ook bij andere omroepen. Zo laat Hans Teeuwen zijn nieuwste show door PowNed uitzenden, en zitten Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout van het duo Rundfunk bij KRO-NCRV, de omroep waar binnenkort ook hun nieuwe tv-serie Duco en Roy verschijnt.

Grote namen

De grote namen uit het Nederlands cabaret komen met nieuw werk. In Onbekend terrein van Theo Maassen wordt het toneel gevuld door een kleurrijk, abstract kunstwerk, waarin je het menselijk brein zou kunnen zien. Maassen vraagt zich af of we na de pandemie niet knettergek zijn geworden met z'n allen, en hij geeft daar een reeks treffende voorbeelden van. Maar hebben we zelf wel door dat we zo raar doen?

Paulien Cornelisse in 'Aanstalten'.

Ook Paulien Cornelisse vraagt zich in haar voorstelling Aanstalten van alles af over het menselijk gedrag, en over ons taalgebruik uiteraard. Haar geestige associaties hebben vaak een klein inzicht tot gevolg. In haar show introduceert zij het verschijnsel 'afstalten maken' als tegenhanger van 'aanstalten maken'.

Hans Teeuwen in 'Nou lekker dan'. Foto: ANP

Nou, lekker dan is de solovoorstelling van Hans Teeuwen, waarvan de cabaretier in maart 2020 precies één try-out kon spelen voordat de pandemie losbrak. Daarna werd de tournee eindeloos vaak verplaatst en uitgesteld. Vanaf maart 2022 ging Teeuwen er alsnog de theaters mee in. Hij sloot zijn tournee af met een registratie voor een vol Carré, met absurde verhalen over een bezoek aan het medium Gonnie en de geestverschijning van zijn Brabantse Ome Twan.

Aanstormend talent

Lisa Ostermann in 'Met z'n allen'. Foto: Jessica Zeylmaker

Naast de grote namen is er ook veel (jong) talent te zien, zoals Lisa Ostermann en haar debuut Met zijn allen (vanaf 8/9 beschikbaar). De winnares van het Leids Cabaret Festival 2020 vertelt over haar belevenissen als levensliedzangeres in een Amsterdams verzorgingstehuis en haar gesprekken met haar volkse rijinstructeur, die over alles een zelfverzekerde mening heeft. Ostermann zelf zit juist vol twijfels, wat een mooie rode draad oplevert. Let ook op de sterke liedjes.

Jawad Es Soufi als Sloegie. Foto: Jaap Reedijk

De Marokkaans-Nederlandse comedian Jawad Es Soufi staat op het toneel als zijn bijdehante personage Sloegie, die komisch vertelt over verschillen tussen de Marokkaanse en Nederlandse cultuur. Sloegie legt onder meer uit waarom Marokkanen zo gastvrij zijn: "Ze richten hun huis niet in op basis van hun eigen smaak, maar op basis van het bezoek." Es Soufi trekt veel publiek met zijn comedy en werd dit jaar ook opgenomen in de Cabaret Collectie van het Nederlands Theater Festival.

Alex Ploeg Foto: Bob Bronshoff

Ook de moeite waard is Ego, de tweede solovoorstelling van Alex Ploeg. Vol zelfspot en fijne gitaarliedjes onderzoekt de gevatte Ploeg het thema mannelijkheid, en dan vooral waar hij zelf faalt op dat vlak. Goed gevonden is de voice-over die Ploegs gedachten laat horen. Na een slecht gevallen grap hoor je hem hardop denken: "Oké, geen paniek. Maar ze hebben door dat je geen idee hebt wat je staat te doen. Ze kunnen het aan je zien. Ze ruiken je angst."

Dwarsligger

Cabaretier Stefano Keizers in 'Hans Teeuwen'. Foto: Julie Hrudova

Wie wil zien hoe Stefano Keizers hardop van 1 tot 725 telt, kan terecht bij zijn show met de titel Hans Teeuwen. Het is het slot van drie voorstellingen waarin Keizers de wetten van het cabaretgenre binnenstebuiten keert. Het is ook de show waarin Gover Meit (zijn echte naam) het definitieve einde aankondigt van zijn alter ego Stefano Keizers. De show werd opgenomen met een luidruchtig, actief publiek in het Amsterdamse theater De Kleine Komedie. Dat werkt sfeerverhogend.

Sketches en types

'Todesangstschrei' van Rundfunk. Foto: KRO-NCRV

Todesangstschrei (3/9, NPO3, 21.20 uur), vrij vertaald 'doodsangstschreeuw', is de ijzersterke en spannende tweede voorstelling van Rundfunk. Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout spelen een vliegensvlugge reeks van sketches en liedjes die direct en indirect met de dood te maken hebben. Er komen gedenkwaardige types voorbij, zoals de gevangene Delano, die in zijn isoleercel wordt getreiterd door zijn cipier.

Prijswinnaars en genomineerden

Tim Fransen Foto: Nick Chesnaye

Er zijn drie shows te zien die in 2022 waren genomineerd voor de cabaretprijs Poelifinario, in de categorie 'engagement'. De prijs ging uiteindelijk naar Tim Fransen, die in De mens en ik (vanaf 8/9 te zien) nachtelijke ontmoetingen heeft met buitenaardse wezens. De aliens leggen een prikkelende filosofische kwestie bij Fransen neer: voegt de mens meer goeds toe aan het universum, of meer kwaads?

Pieter Derks Foto: Jaap Reedijk

Ook vlijmscherp is Pieter Derks, die in Uit het niets zijn pijlen richt op de obsessie van de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven met beeldvorming. De jury van de Poelifinario omschreef het als "de meest alarmerende voorstelling van Derks tot nu toe. En misschien wel zijn beste."

Wim Helsen in 'Niet mijn apen, niet mijn circus'. Foto: Karolina Maruszak

Het bijzonderst van allemaal is de solo van de Vlaamse cabaretier Wim Helsen. Niet mijn apen, niet mijn circus (vanaf 8/9 beschikbaar) is een bijzonder grappig verhaal vol onverwachte afslagen. Het begint met een parkeerboete in Helsens eigen straat in Antwerpen, maar ontspoort al snel richting een absurde stadswandeling met een pratende geit. En passant bespreekt Helsen ook de relatie met zijn overleden vader. De Poelifinario-jury schreef: "De ingenieuze vertelconstructie, weldaad aan details en nét te volgen gekte houden je aandacht continu vast."

Voor wie geen tijd heeft om alle elf shows te bekijken: begin met dit unieke kunstwerk van Wim Helsen.