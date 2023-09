Elektrische auto actieradius vergoot met goedkope plakfolie

Een plakfolie met zonnecellen zou de actieradius van elektrische auto's enorm kunnen vergroten zonder grote investeringen. Een Duits instituut heeft een prototype gepresenteerd met een motorkap waarop zonnecelfolie is geplakt.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Onderzoekers uit Freiburg hebben de dunne zonnecelfilm ontwikkeld voor motorkappen en autodaken. 'We hebben de zonnecellen bevestigd op de motorkap van de Volkswagen Polo, een automodel dat vaak in Duitsland wordt verkocht', stelt Martin Heinrich van het Fraunhofer Instituut voor zonne-energiesystemen (ISE) in een verklaring.

Kleur van de folie kan worden aangepast

Een voordeel van de folie is dat de kleur kan worden aangepast aan de auto. De geprepareerde auto is het eerste prototype. "We zijn nu op zoek naar ontwikkelingspartners om het oppervlak verder te verbeteren en vervolgens willen we met een autofabrikant een grootschalige productie opstarten", aldus Heinrich.

De pure productiekosten voor een motorkapfilm schat hij op zo'n 100 tot 150 euro - maar dan moet wel sprake zijn van een relatief grote serieproductie. Uit een onderzoek is gebleken dat de zonne-energie van de tape op een elektrische auto in een relatief zonnige stad in Duitsland voldoende zou kunnen zijn voor 4000 kilometer extra rijbereik per jaar. Het dak zou daar voor ongeveer twee derde aan bijdragen, de motorkap voor één derde.

Ook voor auto's met verbrandingsmotor

Volgens de onderzoekers is zonnetechnologie geschikt voor zowel elektrische voertuigen als verbrandingsmotoren. In de elektrische auto worden de zonnepanelen op de hoogspanningsaccu aangesloten om de actieradius te vergroten. Bij auto's met verbrandingsmotor kunnen ze gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de boordelektronica, het navigatiesysteem of de ruitenwissers te bedienen. "Maar in principe concentreren we ons op elektrische auto's voor een grotere actieradius", aldus een woordvoerder op een vraag van het Duitse opinieblad Der Spiegel.

IAA Mobility

Fabrikanten hebben in een aantal gevallen autodaken al uitgerust met 'fotovoltaïsche zonnecellen'. Dit zijn veelal glazen daken. Het Fraunhofer-systeem kan worden geplakt op metalen oppervlakken. De onderzoekers bevestigden de folie op de motorkap van een VW Polo. Deze wordt gepresenteerd op de IAA Mobility, de grootste autobeurs ter wereld, die op 5 september in München van start gaat.