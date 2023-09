Universiteiten zetten in op krimp internationale studenten

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Amsterdamse universiteiten lieten twee jaar geleden al weten dat ze de groei niet aankunnen. De campussen zijn te klein en er is onvoldoende personeel. "De werkdruk van medewerkers is onacceptabel hoog en daarmee staat ook de kwaliteit van ons onderwijs onder druk", zei UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam eerder.

Officieel start het academische jaar na het weekend. Voor het loket op het Bos en Lommerplein stonden deze week honderden internationale studenten uren in de rij om zich in te schrijven bij de gemeente.

Het wetsvoorstel had alleen nog goedkeuring van de Eerste Kamer nodig, maar nog voordat het daar werd besproken besloot minister Robbert Dijkgraaf er een stokje voor te steken. Hij wilde het wetsvoorstel herzien en er op een later moment op terugkomen.

In juni van dit jaar kwam Dijkgraaf inderdaad met een herziene versie van de wet. Een maand later viel het kabinet. In de week van 12 september wordt bekend welke wetsvoorstellen zogenoemd controversieel worden verklaard. In dat geval kunnen ze pas bij een nieuw kabinet weer op de agenda worden gezet.

Dit jaar heeft de UvA voor het eerst een aanbetaling gevraagd aan internationale studenten: 100 euro. "Studenten schrijven zich soms in bij meerdere universiteiten", zegt een woordvoerder. "Onze medewerkers zijn ontzettend veel tijd kwijt aan het checken van alle internationale diploma's en uitzoeken of ze allemaal aan de eisen voldoen. Dit jaar hebben we voor het eerst besloten om 100 euro te vragen bij inschrijving. Daarmee proberen we te doen wat we kunnen om de drempel toch een beetje te verhogen."