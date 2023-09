Wooncorporatie sloopt hele buurt na dure investeringen

Om door een ringetje te halen, zo liggen huis en tuin erbij. Joella Snellen investeerde tienduizenden euro's in de woning waar ze haar kinderen wil zien opgroeien. Maar verhuurder Mooiland heeft andere plannen: sloop van de hele buurt.

Als het formaat van het spandoek maatgevend is voor de weerstand tegen sloop, dan is Joella Snellen het felst van iedereen. Het enorme spandoek beslaat de complete hoek van de Bernardstraat en Parlevlietstraat in Berghem. De tekst: 'Is Mooiland helemaal bezopen? Ze willen onze paleisjes slopen!!!'

Tot twee keer toe werd het doek mee naar het Osse gemeentehuis gezeuld en aan het balkon van de publieke tribune gehangen. "Ik heb het speciaal door een graffitispuiter laten maken. Maar de tweede keer in de raadzaal moest het weg. Politici zouden zich geïntimideerd kunnen voelen. Pfft."

Al dertien jaar ingeschreven

Snellen (35) dacht in het najaar van 2021 eindelijk weer eens de wind in de rug te hebben. De jaren daarvoor woonde ze kortstondig op verschillende plekken in Oss. "Ik heb zeventien jaar een koopappartement gehad. Maar met kinderen wilde ik groter wonen. Ik ben gaan huren bij particulieren. Maar het was het steeds niet. Tot drie keer toe ben ik verhuisd."

"Uiteindelijk wilde ik terug naar Berghem, waar ik ben opgegroeid. Ik belde met Mooiland om me in te schrijven voor een sociale huurwoning. Bleek dat ik al dertien jaar stond ingeschreven, dat was ik helemaal vergeten. Ik kon meteen reageren op dit huis. Een onverwacht lot uit de loterij!"

Het spandoek dat Joella Snellen liet maken om te protesteren tegen de sloopplannen van wooncorporatie Mooiland. Foto: Van Assendelft

Het huis aan de Bernardstraat in Berghem werd in de zomer van 2021 gemoderniseerd door de verhuurder. Gashaarden eruit, centrale verwarming erin. "Ze hebben zelfs nog een heel nieuw dak op de schuur gelegd."

Nadat ze in oktober dat jaar de sleutels kreeg, ging de bewoonster zelf fanatiek aan de slag. Nieuwe vloeren, nieuwe keuken, nieuwe meubels. "Zelfs de deurklinken en de ruitjes in de binnendeuren zijn vernieuwd. Ik dacht: dan ben ik er voor de komende twintig jaar vanaf. In een huis van de woningbouwvereniging zit je goed, toch?"

Als eerste aan bod

En toen was daar die uitnodiging van Mooiland aan alle 75 huurders van de Bernardstraat, Parlevlietstraat, Broerstraat en Nelissenstraat. In dorpshuis De Berchplaets kregen ze in april belangrijke informatie aangaande hun huizen. "Ik hoopte stiekem dat ze mijn huis te koop zouden aanbieden. En anders dat ze het dak zouden renoveren, zodat er zonnepanelen op kunnen."

De teleurstelling kon niet groter. Mooiland kondigde aan de hele buurt te gaan slopen. Het huis van Joella en haar kinderen Bjarn (7) en Javi (1,5) zit in fase 1 en komt daardoor als eerste aan bod.

Oud-Berghem moet Oud-Berghem blijven

Verslagenheid maakte al snel plaats voor strijdvaardigheid. Actiegroep Berghs Verzet werd opgericht en demonstraties volgden. "Oud-Berghem moet Oud-Berghem blijven. Met die slogan hebben we tijdens de kermis in het dorp meer dan elfhonderd handtekeningen opgehaald. Hier groeten de mensen elkaar nog op straat en toen mijn zoontjes eens door de tuinpoort waren geglipt, bracht een buurvrouw ze weer thuis."

"Dat sociale netwerk wordt ook gesloopt als deze huizen platgaan. Bovendien heb ik aan Bjarn beloofd dat we nooit meer gaan verhuizen. Hij is net gewend op zijn school hier."

Joella Snellen met zoontje Javi in een hangstoel. Als bewoonster van een hoekhuis heeft ze de beschikking over een zeer ruime tuin, waar de kinderen zich kunnen uitleven. Foto: Van Assendelft