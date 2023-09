Michel bouwde succesvol zijn eigen weermodel

Sneeuw, storm, tornado's, bliksem of hagel. Michel Brands (50) is al bijna zijn hele leven gefascineerd door extreem weer. Wat begon met het meemaken van een sneeuwstorm als kleuter, resulteert nu in een online toegankelijk weermodel, dat nauwkeurig voorspelt of er zwaar weer op komst is. 'Je kunt beter inschatten: staat mijn caravan er vanavond nog?'

Als jongetje staat Brands steevast op een krukje onder het dakraam, als het sneeuwt. Als tiener - midden jaren tachtig - prijst hij zich als krantenbezorger dolgelukkig met de kleurrijke weermodellen op de achterpagina van het AD. Ze kunnen niet beletten dat hij op een van die ochtenden zijn oren laat bevriezen, maar de liefde voor extreem weer is niet meer uit zijn systeem te krijgen.

Echt serieuze vormen begon die liefde te krijgen toen Brands, inmiddels alweer jaren geleden, in De Bilt kwam wonen, op 6-hoog. "Als ik hier op mijn balkon sta, kan ik alles ten westen van mij zien. De hele Randstad eigenlijk. Ik zie het weer aankomen", zegt hij.

Supercel

Zo teistert in september 2011 een zogenoemde supercel - het zwaarste type onweersbui - Zeeuws Vlaanderen met enorme hagelstenen. Brands weet het fenomeen vanaf zijn balkon op video vast te leggen. "Toen we een half jaar later een paar weken onvervalst winterweer hadden en er bijna een Elfstedentocht kwam, ben ik begonnen met het documenteren van het weer op een YouTube-kanaal. En uiteindelijk ben ik daar steeds meer extremen in het weer gaan vastleggen, met timelapsen, foto's en video's, vaak ondersteund door muziek."

Extreem onweer in Brazilië, zeer zware stormen in Nederland, supercellen in omringende landen, waterhozen in Zeeland, van alles weet Brands vast te leggen. Er volgt een zelfgeorganiseerde conferentie voor zogenoemde stormchasers in de Jaarbeurs en een website die hij met een groep geestverwanten ontwikkelt voor het voorspellen van extreem weer.

Met als uiteindelijk resultaat de webapplicatie StormCaster (stormcaster.eu) die afgelopen week online werd gelanceerd, met een weermodel met een hoge resolutie dat nauwkeurig voorspelt of er extremen op komst zijn.

"Wat je ziet is een weersimulatie voor de komende uren, waarmee je dankzij een resolutie van 1 kilometer en diverse parameters kunt inschatten hoe groot de kans op extreem weer is. Zo kun je zien of er bij jou in de buurt een verhoogde kans is op een tornado, hoe groot hagelstenen kúnnen worden of waar de zwaarste windstoten kúnnen voorkomen. Met zes intervallen per uur zie je ontwikkelingen in het weer ook goed. Je kunt beter inschatten: staat mijn caravan er vanavond nog, zet ik mijn auto beter onder een carport?"

Amerikaanse data

Voor de tool zoomden Brands en consorten verder in op het Duitse hoge resolutie weermodel ICON-D2. Een samenwerking met een Amerikaans weerbedrijf, waarvan de vicepresident al tien jaar een goede kennis is, zorgt voor betaalbare data. Daardoor kan Brands het weermodel aan het publiek tonen. Voor 6,99 euro per maand krijgen belangstellenden toegang. "Voor professionals, maar ook voor 'weergekken'."

Steeds meer commerciële partijen bieden - mede onder invloed van de opkomst van AI - producten aan zoals weerwaarschuwingen. Maar kant-en-klaar online vindbaar zijn weermodellen als de zijne nog niet . "We zijn aan het pionieren", zegt Brands, zo zie ik het. "We hebben er heel veel vrijwillige uren ingestopt. Daardoor is dit mogelijk. Maar het is wel de toekomst in het voorspellen van het weer, waarvan ik weet dat ook grote weerbedrijven er mee bezig zijn. Die kant gaat het de komende jaren op."

De gesimuleerde gemiddelde windsnelheid van storm Poly op 5 juli 2023.