Deelnemers Expeditie Robinson krijgen vaak snel spijt

Nicolette Kluijver (38) is al tien seizoenen hét gezicht van Expeditie Robinson. En daar plakt ze er met liefde nog tien aan vast. Hoewel het programma soms gruwelijk zwaar is, zou Nicolette zélf ook wel eens mee willen doen: 'De deelnemers krijgen vaak na vijf uur al spijt!'

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nicolette Kluijver is zowat synoniem met Expeditie Robinson. Dit seizoen wordt ze voor het eerst bijgestaan door Art Rooijakkers. Een nieuwe collega is altijd wennen, maar volgens Nicolette klikt het prima met Art. "Kort voordat de opnames van Expeditie begonnen, kwam Art me daar opzoeken voor zijn programma Rooijakkers Over De Vloer. Het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten, maar ik dacht al snel: oké, dit komt helemaal goed. Het is belangrijk dat het klikt, want je trekt zes weken lang intensief met elkaar op en leeft in dezelfde bubbel."

Expeditie Robinson voelt als mijn kind

Art wilde wél van Nicolette weten hoe Expeditie Robinson spannend blijft als je er al zo lang aan meewerkt. "Voor mij is het inmiddels gesneden koek, maar Expeditie blijft het mooiste programma dat er is. Ik ben er supertrots op dat ik het al tien jaar presenteer, het voelt echt als mijn kind. Het is gewoon heel tof om naast die kandidaten te staan, om ze vanaf de zijlijn te mogen begeleiden bij een ervaring die ze maar één keer in hun leven meemaken."

Heftige ervaring

Nicolette zou best wel eens zelf mee willen doen aan Expeditie Robinson maar dat is met zoveel ervaring eigenlijk niet realistisch meer. "Zeker weten, ik zou zo'n back to basic-ervaring geweldig vinden. Maar ik ken alle ins en outs van Expeditie al zo lang. Dan zouden ze dus iets anders moeten bedenken, mij in m'n eentje op een onbewoond eiland zetten of zo. Of ik dat eng zou vinden? Nee, ik voel me fantastisch in de natuur, kan een fikkie stoken en ben van kleins af aan al een dierenliefhebber. Ik sta gewoon graag met mijn poten in de klei."

Dat geldt niet voor alle deelnemers aan het populaire programma. Expeditie Robinson is een schitterende ervaring, maar een enorme break van het dagelijks leven: qua comfort én de politieke spelletjes die in sneltreinvaart ontstaan. "Een heftige ervaring, ook. Als mensen zich hebben opgegeven, krijgen ze daar eigenlijk vaak na vier, vijf uur al spijt van. Maar aan het eind van de rit zijn ze blij dat ze op die gekke trein zijn gestapt."