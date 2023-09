Toren van zo'n 60 meter hoog en 450 woningen in Tilburg

Zo'n 450 woningen, een circa 60 meter hoge woontoren als nieuw oriëntatiepunt en een herstelde verbinding met de Heuvelstraat. Het toekomstige Louis Bouwmeesterplein in Tilburg krijgt steeds meer vorm, maar de bouw start niet voor 2028.

Met de totale herinrichting van het plein schuift de binnenstad verder over de cityring heen. En daar ligt volgens wethouder Rik Grashoff meteen de grootste uitdaging. "De vraag is hoe we dit plein echt onderdeel van de binnenstad kunnen maken zonder met winkelruimte te gaan smijten." Want winkelpanden zijn er al genoeg. Woningen, dáár is behoefte aan.

In de laatste plannen wordt nu uitgegaan van tussen de 400 en 450 extra woningen, verdeeld over grofweg drie nieuwe woonblokken. Een van die blokken, aan de kant van het Zomerpark, krijgt een woontoren van rond de 60 meter hoog, terwijl ook aan de zijde van de Zomerstraat en de Kloosterstraat twee hogere gebouwen zijn voorzien.

Tussen de drie wooncomplexen komt een wat verhoogde en openbaar toegankelijke groene ruimte. Onder de grond een 'onzichtbare' parkeergarage, met ongeveer net zoveel plekken als de huidige garage.

Moet ook de andere flat aan de Schouwburgring wijken?

Eerder al werd duidelijk dat de verouderde flat aan de zuidkant van de Schouwburgring moet wijken voor de plannen. De gesprekken met de huurders en eigenaren over de aankoop van die 39 woningen lopen nog, maar volgens ontwikkelaar Frans van den Boomen van BPD zijn die gesprekken 'constructief' en de bewoners welwillend. "De gesprekken gaan onder meer over alternatieve woonruimte voor deze bewoners, waarvan een deel graag op deze plek terugkomt na de nieuwbouw."

Opvallende ontwikkeling in de nieuwe tekeningen is dat is de lijn van de Korvelseweg/Zomerstraat vrijwel in een rechte lijn wordt doorgetrokken naar de Heuvelstraat. "We willen hiermee een historische verbinding herstellen", zegt Grashoff.

Maar die historische lijn botst wel op die andere woonflat aan de noordzijde van de Schouwburgring, ziet ook de GroenLinks-wethouder. "Aan de overkant staat nog wat. Op langere termijn willen we ook hier kijken of we een doorbraak kunnen maken."

Omwonenden praten mee

Dan zou eindelijk het nu zo verstopte Pauluskerkje weer zichtbaar worden. Volgens Grashoff zal het al een groot verschil maken wanneer de lage kiosken van de Schouwburgpromenade verdwijnen. Deze winkeltjes zijn al in bezit van BPD en maken op termijn plaats voor groen. Dat gebeurt wanneer de Schouwburgring wordt getransformeerd tot autoluwe parkring, naar verwachting over enkele jaren.

Donderdag werden buurtbewoners bijgepraat over de stand van zaken rond het Louis Bouwmeesterplein. Er werd een planteam van tien omwonenden en ondernemers samengesteld. Zij gaan de komende tijd vier keer samenkomen om een advies te komen voor de verdere inrichting van het plein. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersafwikkeling. Van den Boomen gaat ervan uit dat de bouw niet eerder dan 2028 van start kan gaan.

De 39 appartementen en winkelruimtes aan de Schouwburgring moeten wijken voor de grootschalige herinrichting van het Louis Bouwmeesterplein. Op langere termijn verdwijnt mogelijk ook de flat aan de overkant van straat. Foto: Erik van Hest

Wethouder Rik Grashoff rangschikt het Louis Bouwmeesterplein als het 'tweede lelijkste plein' van Tilburg, na het Koningsplein. Foto: Jan van Eijndhoven