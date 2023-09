Neuropsycholoog bezorgd over alcoholgebruik tijdens introductieweken

Drankjes bij het ontbijt. Punten scoren met 'adjes'. Bowlen en bij elke strike een shotje. De introductie van universiteit en hogeschool is gedrenkt in alcohol, constateert de Nijmeegse neuropsycholoog Berit Hooghoudt. Ze vreest voor de gevolgen. 'Serieus, ik ben me kapotgeschrokken.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Via een open brief op LinkedIn kaart Hooghoudt haar bezorgdheid aan bij het bestuur van de Radboud Universiteit. "Alcohol was alom aanwezig. Het werd de hele dag door aangeboden alsof het water was! Dit moeten we toch niet willen? Als GZ- en neuropsycholoog zie ik in mijn dagelijkse praktijk in de specialistische ggz de immense schade van problematisch alcoholgebruik."

Punten verdienen met drankjes

Berit Hooghoudt had tijdens de introductie drie eerstejaars in huis: haar eigen dochter en twee vrienden. "Daardoor kreeg ik mee wat ze beleefden. In de gesprekken draaide het wel héél erg om het alcoholgebruik, het ging constant over 'adjes'. Vanaf het ontbijt kregen ze alcoholhoudende drankjes aangeboden."

In studententaal is het woord 'adje' een afkorting voor 'ad fundum', in één keer een glas leegdrinken. Alcoholische drank uiteraard. In haar hartenkreet op sociaal media geeft Berit Hooghoudt een bloemlezing van berichten van haar dochter en logees.

'We konden #punten #verdienen door opdrachten te doen. Oa dus door ADJE hier, ADJE daar…..Sommige jongeren dronken vele ADJES achter elkaar'. 'Er kwam vanmorgen een bericht in de groepsapp van een jongen, die zich #niets meer kan #herinneren van gisteravond. Hij heeft gezoend met iemand en ziet aan zijn afschrift dat hij veel geld heeft opgenomen.'

De hele dag door alchohol

De neuropsycholoog vindt deze geluiden verontrustend en spreekt de onderwijsinstellingen aan: 'Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat jonge aanstaande studenten bij de start van hun studentenleven letterlijk zo worden ondergedompeld in de alcohol. Alcohol bij het ontbijt… meerdere 'adjes' in korte tijd…elke dag opnieuw.'

Dochter Mila Hooghoudt, aankomend student geneeskunde, bevestigt het kritisch betoog van haar moeder. "Je moet telkens 'nee' zeggen. De hele dag door wordt alcohol aangeboden. Ik heb van huis uit meegekregen wat de gevaren zijn en sla het af. Maar als je niet of weinig drinkt, ben je een uitzondering. Dan ben je de enige die met een glas fris staat. Ik kan me voorstellen dat door groepsdruk jongeren te veel alcohol drinken."

Berit Hooghoudt vult aan: "Wat studenten tijdens de introductie keer op keer meekrijgen is: alcohol is gezellig, het hoort erbij, drinken is stoer. Wat niemand hen vertelt is dat het brein is nog in ontwikkeling tot je 25ste en fors onder alcoholgebruik lijdt. Er is een relatie tussen alcoholgebruik en depressieve stoornissen of angststoornissen. En dan heb ik het nog niet over gevolgen op de lange termijn zoals lichamelijke klachten, meer kans op verschillende vormen van kanker en psychosociale problemen."

Mixdrankjes

De neuropsycholoog spreekt bewust juist de onderwijsinstellingen aan. "Zij hebben invloed op de gang van zaken tijdens de introductie en daarna. Er kunnen regels opgesteld worden zoals: 'geen opdrachten of spelletjes met alcohol' en 'geen drank voor zes uur'. Alcohol hoort niet de norm te zijn."

"Er was een bedrijf dat mixdrankjes uitdeelde om zijn nieuwe merk te promoten", vervolgt ze. "Wordt de introductieweek soms gesponsord door de alcoholindustrie? Dat moeten universiteiten en hogescholen toch niet toelaten?"

'Er valt veel te verbeteren'

De boodschap van Berit Hooghoudt is aangekomen bij de Radboud Universiteit. "Heel goed dat zij aandacht vraagt voor dit onderwerp", reageert woordvoerder Martijn Gerritsen. "Ons beleid is dat we het alcoholgebruik onder studenten willen terugdringen. We hebben het Nationaal Preventieakkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over alcoholgebruik."

"Mentoren worden geïnstrueerd over drankgebruik, de universiteit hanteert het hele jaar door op de campus de slogan 'voor half vier geen bier'", aldus Gerritsen. "Maar uit het relaas van Berit Hooghoudt blijkt dat er nog het nodige te verbeteren valt."

De universiteit heeft haar uitgenodigd om mee te denken over een betere uitvoering van het alcoholbeleid. Hooghoudt: "Ik ben blij dat mijn hartenkreet wordt opgepikt."