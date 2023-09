'Rijke' tennisvereniging in zwaar weer door frauderende penningmeester

Van een 'rijke' tennisvereniging naar een club die tijdelijk haar rekeningen niet meer kan betalen. De fraude bij T.V. Wolfsbosch in Vught lijkt in de tonnen te lopen. De penningmeester die het verenigingsgeld stal, meldde dat zelf bij de voorzitter.

Tennisvereniging Wolfsbosch in Vught verkeert in zwaar weer. Bijna al het geld dat op de bankrekening stond, is weg. Dat staat te lezen in de notulen van de recente, extra ingelaste algemene ledenvergadering over de kwestie, die in het bezit zijn gekomen van het Brabants Dagblad.

De inmiddels ontslagen en geroyeerde penningmeester heeft de clubvoorzitter zelf laten weten dat hij het gestolen verenigingsgeld heeft aangewend voor 'eigen doelen'. Welke eigen doelen dat zijn en om hoeveel geld het precies gaat, meldt het bestuur niet.

Club was financieel gezond

Wél dat er 40.000 euro nodig is om tot februari (2024) aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. "Maar de vereniging heeft een gezonde financiële basis door sponsorgelden, contributies en uitbating van het clubgebouw. We hebben door deze fraude op korte termijn een financiële uitdaging", reageert voorzitter a.i. Enrico Werneke.

Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat de Vughtse tennisvereniging een meer dan gezonde club was. De liquide middelen (geld op bankrekeningen, red.) van de club stegen de afgelopen jaren van zo'n 283.000 euro in 2020 naar ruim 320.000 euro in 2022. In februari werd ook nog zo'n 150.000 euro aan contributie van 1200 leden geïnd. Daar staan natuurlijk kosten tegenover en er is sprake van baropbrengsten.

Fraude loopt in de tonnen

Een exacte rekensom is op basis van deze gegevens dus niet te maken maar dat er tonnen aan euro's weg zijn, is wel duidelijk.

Volgens Werneke wordt er een juridisch traject opgestart met als doel dit verdwenen geld terug te krijgen. Er is een crisisteam geformeerd en er komt een commissie die de opdracht krijgt te onderzoeken hoe de fraude heeft kunnen gebeuren.

De taken van zowel de financiële administratie als kascommissie zijn volgens het bestuur, zover nu bekend, zorgvuldig uitgevoerd. "De onderzoekscommissie komt met voorstellen voor verbeteringen en rapporteert aan het bestuur. Deze commissie wordt op dit moment geformeerd uit vrijwilligers en zal bestaan uit leden met een financiële, juridische en proces-achtergrond en er wordt een extern adviseur/controleur bij betrokken."

Aangifte is uitgesteld

De fraude is gemeld bij de afdeling Fair Play van de tennisbond KNLTB en de politie. Advocaat Danny Snijders van Snijders Advocaten uit Den Bosch pakt het juridische traject op. Snijders heeft volgens Werneke inmiddels contact met de frauderende penningmeester. "In overleg met politie en advocaat is het besluit tot aangifte uitgesteld. Onze eerste prioriteit is het terughalen van het ontvreemde geld voor de vereniging."

De club probeert het conflict met de penningmeester eerst onderling (civiel recht, red.) op te lossen. Dat betekent niet dat er geen strafzaak volgt. "Op een nader te bepalen moment", reageert Werneke.

Bestuur doet beroep op leden

Op de vraag hoe groot hij de kans acht dat de het verduisterde geld terugkomt, zegt hij: "Daar kunnen we op dit moment geen uitspraak over doen, alleen dat we er álles aan doen om het ontvreemde bedrag terug te krijgen."

Het bestuur roept haar leden op om met initiatieven te komen om de financiële situatie en cashflow van de vereniging op korte termijn te verbeteren. Een van de ideeën is dat leden voor 300 euro (inclusief lidmaatschap) vriend van Wolfsbosch kunnen worden. "Het bestuur heeft vele steunbetuigingen gekregen en een aantal leden hebben zich gemeld met het aanbod voor ondersteuning. Dit is door het bestuur zeer op prijs gesteld."

De periode waarover de fraude heeft plaatsgevonden bedraagt meer dan een jaar. De frauderende penningmeester was sinds april 2021 actief bij de tennisvereniging. Daarvoor was hij negentien jaar lid bij de Vughtse tennisvereniging Bergenshuizen. Ook daar was hij niet van onbesproken gedrag. Hij is geschorst geweest en er zijn sancties en boetes opgelegd.

Geen aanleiding voor risico voor de club

Werneke: "Er is door het toenmalige bestuur uitgebreid met de destijds kandidaat-penningmeester, maar ook met anderen gesproken. Daarbij hebben we de gebruikelijk processen gevolgd zoals het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (vog)."

"Er is ook ruggespraak geweest met bestuurders van tennisvereniging Bergenshuizen. Het gedrag van de persoon in kwestie hield geen verband met financiële zaken. Er was dus géén aanleiding om aan te nemen dat er op dat vlak een risico zou zijn. De kandidaat-penningmeester kwam gezien zijn werkzaamheden in finance en zijn vog betrouwbaar en gekwalificeerd over."

Ook overige bestuursleden kúnnen aansprakelijk worden gesteld

Strikt juridisch gezien zouden de leden van Wolfsbosch ook de overige bestuursleden voor de fraude verantwoordelijk kunnen houden. Dat stelt advocaat Marlies Hol, werkzaam als advocaat arbeidsrecht in Den Bosch bij advocatenkantoor BG.legal. "Er is een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur. Er moet echter wel sprake zijn geweest van laakbaar gedrag van de bestuursleden", zegt ze. "Bijvoorbeeld dat er signalen van fraude zijn genegeerd of dat is nagelaten de juiste controles uit te voeren."

"Als dat allemaal niet het geval is, verwacht ik niet snel problemen voor de andere bestuursleden en zou ik daar als bestuurslid niet heel snel van wakker liggen. Het gaat wel heel ver als andere leden haar eigen individuele bestuursleden aansprakelijk stellen. Zeker als die niets echt misdaan hebben en het ook vrijwilligers zijn. Maar het kan wel. Als er iets misgaat, kan ieder bestuurslid persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dan kan het dus behoorlijk wat impact hebben."