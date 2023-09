Steeds vaker ontploffingen door zakelijke conflicten of ruzies

Verzekeringsfraude, familieruzies of een zakelijk conflict: de politie ziet steeds vaker 'kopieergedrag' bij aanslagen, waarbij het voorbeeld wordt gevolgd van explosies bij criminele conflicten. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke waarschuwt dat álle meerderjarige verdachten 'een forse straf riskeren'. Dit jaar zijn er al meer dan honderd arrestaties verricht voor explosies en schietpartijen in Rotterdam.

De Rotterdamse politie zet veel mankracht in om de explosiegolf te stoppen. "Dagelijks moeten we keuzes maken over wat we wel en niet doen. Iedere dag doet het mijn collega's pijn dat ze aangiftes moeten laten liggen", zegt politiechef Fred Westerbeke. Elke ontploffing wordt echter tot de bodem uitgezocht, zo belooft hij. Met succes, de politie telt ruim honderd arrestaties voor extreem geweld.

Ruim honderd arrestaties voor explosies en schietpartijen, is dat eigenlijk veel?

"Het is altijd te weinig. Je wilt meer verdachten oppakken. Dat is voor ons als politie onze belangrijkste taak: zo veel mogelijk arrestaties. Maar het is echt een fors aantal. De kans te worden gepakt, is groter dan de kans niet te worden gepakt. We vertellen dit niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om te laten zien dat het echt onze prioriteit heeft. Voor de slachtoffers van zulk geweld, voor de inwoners die zich zorgen maken om aanslagen in hun wijk en om de daders te waarschuwen. Je riskeert een forse straf, want je wordt gepakt. "

Bij de in totaal 103 arrestaties zitten geen opdrachtgevers uit de onderwereld. De jonge bommenleggers worden gepakt, maar zij blijven buiten schot. Teleurstellend?

"De tussenlaag, de personen die de aanslag organiseren en de jongeren ronselen om het explosief af te laten afgaan, arresteren we wel vaker. En we hebben vaak een vermoeden wie de opdrachtgever is, maar bewijs vinden is lastig. Zeker als een slachtoffer niet van plan is om ook maar een beetje te helpen. Soms zijn familieleden doelwit. Die weten vaak heus wel waarom, maar als wij dan langskomen en informatie vragen, vertellen ze niets. En ook de verdachten van het plaatsen van het explosief zwijgen. Want ze weten: als ik mijn mond open doe, heb ik een groter probleem. Dat maakt het moeilijk om bij de opdrachtgever te komen."

Wie zijn de verdachten dan wel die zijn opgepakt voor excessief geweld in de Rotterdamse regio, voor schietpartijen en aanslagen dus?

"Van de 103 verdachten die we hebben gepakt, zijn er 21 minderjarig. Een op de vijf dus. En de helft is onder de 24 jaar, ook nog erg jong. De helft komt uit Rotterdam, de andere helft is van buiten Rotterdam. Maar ook niet alle geweldsmisdrijven worden natuurlijk in Rotterdam gepleegd. Veel van de plegers hebben niet veel, of zelfs niets, op hun kerfstok. Ze hebben vaak nog nooit vastgezeten."

De Rotterdamse rechtbank heeft enkele jonge verdachten vrijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. Doet dat pijn na al het onderzoekswerk?

"Vanuit preventie oogpunt wil je natuurlijk dat iemand vastzit, om herhaling te voorkomen. Maar je wilt ook dat als iemand één keer een fout heeft begaan en zich wil herpakken, dat hij die kans krijgt. De kans om weer naar school te gaan of aan het werk. We zijn ook niet gebaat bij mensen die alleen maar worden opgesloten. We weten dat de kans dat je dan opnieuw fouten maakt, alleen maar groter wordt. Ik zou het wel ingewikkeld vinden als iemand al vaker in de fout is gegaan en dan wordt vrijgelaten, maar dat heb ik nog niet gezien."

Hulpverleners op de Rotterdamse Crooswijkseweg waar in april een explosief is afgegaan bij een winkelpand. Het was het vierde incident op rij in de straat. Foto: ANP

Opvallend is dat de regio eerst vooral te kampen had met aanslagen door criminele ruzies over geld of drugs, maar dat door kopieergedrag er nu ook ontploffingen zijn bij hele andere ruzies.

"Het is begonnen met de georganiseerde criminaliteit, maar nu zien we ook zakelijke conflicten of ruzies binnen families als motief. Door de vele explosies in het nieuws denken zij: hé, zo'n cobra heb ik nog wel op zolder liggen van Oud en Nieuw. Dat kan ik ook wel doen. Maar zij onderschatten de gevolgen. Ik noem een cobra geen illegaal vuurwerk, maar een illegaal explosief. Het is niet zomaar een knal die je veroorzaakt maar een hele heftige knal, waardoor ernstig gevaar kan ontstaan voor het leven van anderen of voor een pand. Daar krijg je een hoge straf voor. Het probleem is natuurlijk dat die cobra's makkelijk te krijgen zijn. Dat is echt een Europees probleem, omdat ze elders wel legaal zijn. We proberen dat als Nederland Europees op te lossen."

Worden de copycats vaak opgepakt?

"Voor ons zijn deze daders vaak gemakkelijker te vinden dan bij criminele aanslagen. Het slachtoffer vertelt eerder wat er speelt. We komen er eerder achter wat er aan de hand is. En waar verdachten bij criminele aanslagen hun mond houden, is dat bij deze verdachten anders. Maar het vervelende is, dat door dit kopieergedrag het aantal explosies nog meer toeneemt. We tellen er dit jaar al 117 tegenover 49 vorig jaar. Het risico is dat het ons over de schoenen gaat lopen. Maar het lukt ons nog om elke ontploffing echt tot op de bodem uit te zoeken."

Hoeveel inzet vraagt het om al die aanslagen en schietpartijen - 182 in totaal - te onderzoeken?

"Het vraagt veel van ons. We moeten 24 uur per dag, zeven dagen per week alert zijn. Om snel ter plekke te kunnen zijn. Daarom is het zo belangrijk dat burgers het melden als er een explosie of schietpartij is geweest. Iemand op heterdaad pakken is altijd het beste. Cameratoezicht helpt ons daar ook bij. Om iemand te volgen op zijn vlucht, maar ook later. Als we op camerabeelden bijvoorbeeld een kenteken spotten. Deurbelcamera's of camera's van bedrijven zijn daar ook heel belangrijk voor. We zoeken elke ontploffing tot de bodem uit. We maken analyses over methodes en verdachten."

Wat voor werk blijft liggen

"We moeten iedere dag moeilijke keuzes maken. Met pijn in hun hart moeten collega's aangiftes laten liggen. Of als ze tijdens een onderzoek ergens op stuiten, wat weer tot een andere verdachte zou kunnen leiden. Daar is dan gewoon geen tijd voor. Dat is moeilijk. Ik sprak deze week met bewoners uit de Rotterdamse wijk Cool. Zij maken zich zorgen over de aanslagen, maar ook over de geluidsoverlast van dure auto's en over de daklozen in de wijk. Ook dat is voor ons.

Probleem is bovendien dat we niet alle vacatures kunnen vervullen op dit moment. Alleen daarom hebben we op dit moment geen financiële tekorten, omdat we die salarissen niet hoeven te betalen. Ik vrees dat ik, als er geen extra geld bijkomt, tientallen fte's moet schrappen. Dat we dan altijd minder mensen hebben dan we eigenlijk nodig hebben. En dan moeten we blijven kiezen: minder wijkagenten of minder rechercheurs?"