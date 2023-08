Zeeuwse scholen leggen rode loper uit voor 50-plusser met passende werkervaring

50 is het nieuwe 30. En heb je niet de juiste papieren, maar wel de juiste instelling en werkervaring? Zijinstromers zijn nu meer dan ooit welkom in het onderwijs. 'Als er maar een klik is.'

Dat was een tijd geleden wel anders, weet Leen Bolijn (54) uit Westkapelle. "In 2008 heb ik gesolliciteerd naar onderwijsbanen tot aan Etten Leur toe. Steeds was het antwoord: nee." Een paar jaar geleden werd hij zelf gevraagd. "Ik werkte bij een smederij. Een klant, docent op Nehalennia, zei: maak je cv in orde en stuur het op. Twee maanden later stond ik voor de klas."

Ook Paul Moens (55) uit Middelburg werd in eerste instantie afgewezen toen hij zijn belangstelling kenbaar maakte bij een reformatorische scholenkoepel. "Het bestuur zocht iemand met onderwijservaring en die had ik niet. Toen het maar niet lukte die vacature vervuld te krijgen, heeft het bestuur de eisen bijgesteld en kreeg ik een telefoontje: heb je nog interesse?"

Jaco Klink, projectmanager Lesgeven in Zeeland: "Ik ben er heel erg voorstander van om altijd in gesprek te gaan met mensen die zich oriënteren op een baan in het onderwijs. Uiteindelijk gaat het erom of iemand de klus kan klaren en of de klik er is. Dat is belangrijker dan het cv. Er zijn natuurlijk strikte eisen als het om onderwijs gaat, maar daarvoor hebben we in Zeeland opleidingen georganiseerd die ook intern kunnen worden gegeven, en er zijn vrijstellingen mogelijk." In het Zeeuwse onderwijs staan op dit moment 45 vacatures open.

Docent techniek Leen Bolijn heeft op zijn 54ste zijn plek gevonden: het onderwijs. Foto: Annika Lansen

Leen Bolijn, nu docent techniek aan het vmbo (bij Mondia, waaronder Scheldemond en Nehalennia vallen), heeft net voor de vakantie de deeltijd lerarenopleiding afgerond. "Ik had weliswaar geen onderwijservaring, maar wel ruime ervaring in de techniek. Ik heb allerlei banen gehad: technisch specialist bij defensie, elektromonteur, vrachtwagenchauffeur, kunstsmid, in de machinebouw, techneut bij de waterzuivering. Als technisch specialist bij defensie heb ik driekwart jaar eens per week les gegeven op een basisschool. Daar had ik best wel lol in. Nu valt alles op zijn plek: dit is het."

"Leeftijdsdiscriminatie? Niks van gemerkt. Dit is toch een prachtige leeftijd om die oversteek te maken? Ik voel me gezond en moet nog tot mijn 67ste werken", zegt Moens. De Middelburger werkte bij Evides Waterbedrijf, als specialist vergunningen en grondzaken. Sinds dit schooljaar is hij directeur van de reformatorische Dr. C. Steenblokschool in Goes. "Ik had nooit gedacht dat ik nog eens het onderwijs in zou gaan, maar bij mijn vorige werkgever kreeg ik op een gegeven moment de vraag: zou je eens gastdocent willen zijn in het basisonderwijs? Dat bleek ik heel leuk en zelfs ontspannend te vinden, zo'n klas vol typetjes waar je je verhaal voor doet. Je ziet vanzelf of het je lukt om ze te boeien of niet. Er zit altijd een juf of meester bij. Ik vroeg: als ik het niet goed doe, zeg het dan. Corrigeer me, geef me tips. Heel leerzaam."

Moens probeerde zijn enthousiasme over te brengen op zijn collega's. "Ik zat op een afdeling met heel veel techneuten. Die vonden het toch minder. Maar bij mij groeide de genegenheid voor het onderwijs alleen maar. Ik zat in de Raad van Toezicht van een school voor het voortgezet onderwijs. Ook dat vond ik heel interessant. Op het niveau van leidinggeven waren er wel raakvlakken met mijn werk toen: financiën, planning, personeel, aansturen."

Geen onderwijservaring

Toen Moens de stoute schoenen aantrok en in november 2022 reageerde op een vacature als schooldirecteur, liep het in eerste instantie op niets uit. "Er werd echt gezocht naar iemand met onderwijservaring. Die had ik niet." In mei 2023 - de vacature was nog steeds niet vervuld - werd hij benaderd met de vraag of er nog steeds interesse was. En afgelopen maandag was het zover: zijn eerste schooldag.

Het onderwijs is niet alleen leuk, maar ook zinvol, benadrukt Moens. "De jeugd moet nog gevormd worden. Zij hebben goed onderwijs nodig. Het zijn degenen die straks het werk moeten doen, onze toekomstige verpleegkundigen, verzorgers en onderwijzers. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Ben Bliek (49) schrok terug voor het idee van een klas vol pubers, maar kwam er na een snuffelstage achter dat zijn eigen enthousiasme voor techniek aanstekelijk werkt. Foto: Annika Lansen

De 49-jarige Ben Bliek uit Vlissingen zou zelf nooit op het idee zijn gekomen om het onderwijs in te gaan. "Een kennis van mij die in het onderwijs werkt, zei al een hele tijd geleden: zou het onderwijs niks voor jou zijn? Ze hadden daar mensen nodig met een technische achtergrond en praktijkkennis. Ik heb in 2020 wel een gesprek gehad bij het Mondia Scholengroep over de mogelijkheden om in het onderwijs te gaan, maar ik schrok terug voor het idee van een klas vol pubers."

Met de technische achtergrond en praktijkkennis zat het wel goed. "Ik ben opgeleid als installatiemonteur en heb daarna van alles en nog wat gedaan, in loondienst en zelfstandig. Van inkoper voor de verbouwing bij het Adrz tot de bouw van besturingskasten, als hoofd van een engineersafdeling, als aannemer en bij de Technische Unie. Steeds met een technische achtergrond, en steeds een andere insteek."

In zijn laatste baan - inkoper huisvesting bij Scalda - was hij 'ook niet heel gelukkig'. "Ik heb sterke affiniteit met techniek en praktijk. Die miste ik, als inkoper zit je voornamelijk achter de computer en ben je met contracten bezig. Ik was er na al die jaren vooral achter wat ik níet wilde. En ik dacht: ik zou het wel fijn vinden om mijn kennis en kunde over te dragen en om iets te betekenen voor de maatschappij. Vorig jaar, mijn contract bij Scalda liep af, heb ik weer contact opgenomen met Mondia: geldt dat aanbod nog steeds?"

Een snuffelstage - waren die pubers nou écht zo eng? - opende zijn ogen. "Ze vielen reuze mee. Als ik over techniek praat, word ik enthousiast. Dat werkt aanstekelijk, merkte ik. Daar ligt mijn kracht." Bliek mocht gelijk aan de slag als instructeur techniekonderwijs in het Technum aan de Edisionweg in Vlissingen. Nog voor het einde van dit schooljaar hoopt hij de deeltijdopleiding voor docent afgerond te hebben. "Voor het eerst heb ik een baan waar ik energie van kríjg, in plaats van dat ik het er in moet steken!