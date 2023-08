Deborah drogeerde haar man Marty met GHB

'Koelbloedig en geraffineerd'. Zo ging de Geldropse Deborah van der V. volgens de officier van justitie te werk toen ze haar man Marty van de Sande een paar keer een overdosis GHB gaf. Maar hij hoefde niet dood van haar, 'als ik dat echt had gewild, was hij dat door mijn schuld wel geweest.'

Een rechtszaak met veel ongewone kanten, maandag in Den Bosch. De man van de verdachte, Marty van de Sande, is inmiddels overleden. Hij kwam in juli 2022 om het leven, samen met zijn nicht Marly Schapendonk (35). Van de Sande kwam haar helpen toen ze thuis in het Belgische Kinrooi werd bedreigd door haar stalker Eric V. (56) uit Eindhoven. Die schoot Van de Sande en zijn nicht dood en heeft zichzelf begin deze maand van het leven beroofd in een Belgische gevangenis. Dit alles staat los van de zaak van maandag, constateerde de politie.

Veel drugs in het spel

Maandag ging het voor een groot deel over het huwelijk tussen de Geldropse (36) en Van de Sande. Dat was op zijn minst onrustig. Er waren veel drugs in het spel. Om aan dat huwelijk te ontsnappen gaf Van der V. haar man minstens twee keer drie coladopjes GHB, waar één dopje een normale gebruikershoeveelheid is. Ze wist niet precies wat ze ermee wilde, Van de Sande hoefde niet per se dood. "Als ik hem echt dood had gewild, was hij door mijn schuld wel dood geweest", vertelde Van der V. de rechters.

Misschien zou Van de Sande figuurlijk wakker schrikken nadat hij ontwaakte uit een overdosis. Misschien zou hij dan beseffen dat zijn leven, waarin hij volgens de Geldropse cocaïne dealde en gebruikte, anders moest. "Ik heb geprobeerd met hem daarover te praten, maar dat lukte niet. Ik wilde de man terug zoals hij was toen ik hem leerde kennen en hij niet altijd onder invloed was."

Van der V. gebruikte zelf ook bekende ze. In de ochtend cocaïne zoals een ander misschien een kop koffie drinkt om wakker te worden. Daardoor was haar niet meer helemaal duidelijk hoe en wanneer ze precies GHB in het bier van Van de Sande had gedaan, vertelde ze. Officier van justitie Roelofs denkt dat Van der V. wel degelijk goed wist waarmee ze bezig was.

Sonde met GHB

De Geldropse had GHB gekocht en toegediend en niks gedaan toen Van de Sande negentien uur van de wereld was na een overdosis. Ze stuurde ook app-berichten aan vrienden waarin ze zei dat Van de Sande eerst 'out' moest gaan, en dat ze dan een sonde met GHB zou aanleggen.

In die berichten vertelde ze ook dat 'het' twee keer net niet gelukt was. Ze waarschuwde een vriend die ze vroeg te helpen, dat hij dan wel medeplichtig zou worden. Alles bij elkaar een koelbloedige geraffineerde poging tot moord, vond de officier van justitie, goed voor zes jaar cel.