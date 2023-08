Boer Kees kreeg speciale erkenning voor z'n zuivel

Minimaal 150 dagen per jaar kunnen de Jersey koeien naar buiten. Zeker acht uur per dag mogen ze de wei in. Het is op de boerderij van Kees Schutte (33) en Susan Booijink (28) de normaalste zaak van de wereld. Normaal is het echter allerminst: onlangs ontvingen ze, als eerste veehouderij in Nederland, het 2 sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is ruim drie jaar geleden dat Kees Schutte, beter bekend als boer Kees, met vriendin Susan een minimelkfabriek in gebruik nam op het erf in Agelo. Alles met het doel de melk van de Jersey koeien meteen na het melken te verwerken en te bottelen. Om het vervolgens binnen 24 uur van de boerderij in de supermarkt te krijgen.

Zelf zuivel verwerken

Dat alles doen ze met oog voor de natuur. En voor de koeien, uiteraard. "Voordat we het bedrijf overnamen, vroegen we ons af: hoe willen we verder?", legt Susan uit, terwijl Kees iets verderop met een bladblazer in de weer is. Er is genoeg te doen op de boerderij, dus zijn vriendin doet vandaag het woord in de kleine kantine in de stal. De twee besloten de zuivel van hun koeien zelf te gaan verwerken. "En we zijn verder gaan kijken. We gebruiken bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen op ons land. Het is meer dan alleen de koeien in de wei."

De beloning volgde onlangs. Als eerste veehouderij in Nederland ontving het een 2 sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel. Daarmee kan er vol vertrouwen richting de toekomst worden gekeken. Susan: "Naast melk zijn we nu ook met een ander mooi product bezig, gemaakt met de melk en de room van onze Jersey koeien."

"Maar allereerst: het ontvangen van het 2 sterren Beter Leven keurmerk is een mooie erkenning voor de manier waarop we het hier aanpakken", zegt Susan. "Gaaf, maar het was niet ons doel hiermee de eerste te zijn in Nederland. Steeds meer mensen zijn bewuster bezig met wat ze eten en drinken. Wij vinden het mooi om hieraan bij te dragen, door een goed product neer te zetten."

De Jersey koeien van Boer Kees Schutte en Susan Booijink krijgen in de wei alle ruimte om lekker te grazen. Foto: Robin Hilberink

Het keurmerk krijg je als veehouder niet zomaar. Naast de (minimaal) 150 dagen in de wei, krijgen de koeien namelijk ook extra ruimte. Buiten, maar ook in de stal. En je moet als boer bijdragen aan de biodiversiteit en de natuur. Met kruidenrijke graslanden, bossen, houtwallen, bloemenranden, poelen en heide rondom de boerderij.

Koeien beslissen

Een van de speerpunten is dat de koeien zelf beslissen. "Ze kunnen naar buiten de wei in, maar als ze liever in de stal blijven liggen, kan dat ook", legt Susan uit. "Is het een hele warme dag, midden in de zomer, dan vinden de koeien het helemaal niet prettig om buiten te zijn. Dan kunnen ze 's avonds of zelfs 's nachts naar buiten, als ze dat fijn vinden."

En wanneer worden ze gemolken? "Dat bepalen de koeien zelf. Dat gebeurt met een robot die alle koeien herkent. Vanaf die plek gaat de melk rechtstreeks naar de minimelkfabriek, iets verderop op het erf."

Kees en Susan zien dat steeds meer mensen gebruikmaken van de melk. "Het ligt bij supermarkten (Jumbo, red.), maar ook verschillende horecabedrijven en koffiebarretjes maken gebruik van onze volle, romige melk. Door het hoge gehalte vet en eiwit is het uitermate geschikt om op te schuimen voor de koffie."

Experimenteren met ijs

Wellicht wordt de melk en room van de Jersey koeien binnenkort ook gebruikt voor een ander product. "We zijn aan het experimenteren met ijs", vertelt Susan. "Maar dat is echt nog in de 'probeerfase'. We hopen dat dit een lekkere toevoeging kan zijn op het assortiment."

'Boer Kees kijkt naar de toekomst, waarderen we enorm'

"We zitten in lastige, onzekere tijden. Dat boer Kees deze stap durft te zetten, dat waarderen we enorm." Niels Dorland, woordvoerder van de Dierenbescherming, is blij dat het melkveebedrijf uit Agelo het 2 sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel heeft gekregen. "Het komt ze echt toe, het is zeker niet makkelijk dat voor elkaar te krijgen."

Kees Schutte, ongeveer drie jaar geleden, toen hij de minimelkfabriek op het erf in gebruik nam. Foto: Robin Hilberink

In Nederland zijn er boeren met het 1 ster Beter Leven keurmerk, Kees en Susan zijn de eersten die twee sterren hebben ontvangen. Er is al wel een klein aantal boeren met het 3 sterren Beter Leven keurmerk. Dorland: "Dat zijn er maar een paar, de echte biologische boeren. Het draait om het totaalplaatje. Als boer kijk je niet alleen naar de dieren, maar ook naar de biodiversiteit rondom het bedrijf. Het is echt niet makkelijk om een twee sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel te krijgen."

Nu is het aan de consument om waardering te tonen, stelt Dorland. "Het is aan hen om over te gaan tot het kopen van deze producten, het is de boer die er zijn boterham mee moet verdienen. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat koeien een groot gedeelte van hun leven op stal staan. Bij sommige veehouders staan ze zelfs altijd op stal, met te weinig ruimte. Iets dat bij Kees en Susan, gelukkig, absoluut niet het geval is."

Kruidenrijk land

Ook aan de vogels in de regio wordt gedacht. Zo wordt 10 procent van het land met rust gelaten in de broedperiode van weidevogels. "Die hebben behoefte aan kruidenrijk land", legt Piet Spoorenberg van Vogelbescherming Nederland uit. "Boer Kees is een uitstekend voorbeeld van hoe wij het graag zien. Voor de vogels, maar ook voor alle mensen die in het gebied wonen. Die waarderen het ook dat het landschap er mooi uitziet. Op deze manier worden we er allemaal beter van."