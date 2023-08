Oud-walvisvaarder: 'Krijg maar eens honger, dan praten mensen wel anders'

In de tentoonstelling De Traanjagers is te zien dat Nederland tot ver na de Tweede Wereldoorlog joeg op walvissen. Durk van der Veen was erbij: 'Het was de tijd van mijn leven.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij een foto met daarop vijf mannen op een brommer houdt de 85-jarige Durk van der Veen halt. Het vijftal poseert trots, de benen omklemmen hun kostbaarste bezit. Alle vijf dragen ze een volgroeide baard. Een curiositeit in het begin van de jaren zestig.

"Walvisvaarders", wijst Van der Veen. "Geen twijfel mogelijk. Bij ons thuis riepen ze dat Jezus in het dorp was aangekomen. Zeven maanden op zee schoren ze zich niet. Met het verdiende geld werd een brommer van 900 gulden gekocht. Een enorm bedrag destijds."

Van der Veen, afkomstig uit Oosternijkerk, een dorp gelegen in het noordoosten van Friesland, was een van de Nederlandse walvisvaarders. Hij ondernam de expeditie twee keer: in 1959-1960 en 1961-1962. Samen met zijn kameraden aan boord ving en slachtte hij duizenden walvissen. Vanuit Amsterdam voeren ze via het Caribisch gebied - waar nieuwe proviand en olie aan boord ging - en Zuid-Afrika, waarna de jacht in het zuidpoolgebied begon. De 21-jarige Van der Veen twijfelde geen seconde. Hij ging, het geld en het avontuur lonkten. Terug in Friesland schafte hij net als de anderen een brommer aan.

Een curiositeit in het begin van de jaren zestig. Foto: Reyer Boxem

Verhalen van weleer

In Theaterkerk Nes, in het Friese gelijknamige dorp, is de interactieve tentoonstelling De Traanjagers gewijd aan dit vergeten hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis. Van der Veen struint voor het eerst langs een deel van zijn eigen verleden, hij ziet vleeshaken, harpoenen en de ribbenkast van een gestorven walvis in het voormalig kerkgebouw dat tegenwoordig plaats biedt aan culturele evenementen. Naast zijn schip van destijds, Willem Barendsz II, herkent hij op de foto Nutte Dijkstra. "Mijn slapie. We lagen met z'n vieren in een hut: Nutte en ik en twee Duitsers. Er ontstaat een band voor het leven."

Anne-Goaitske Breteler (27) maakte eerder een boek en een podcast over de naoorlogse walvisvaart en heeft de expositie samengesteld. Op haar zestiende werkte ze in café de Bûnte Bok, in het dorpje Ljussens, waar in haar gezichtsveld een schilderij van een walvis hing. Van der Veen zat regelmatig aan de andere kant van de toog en lepelde de intrigerende verhalen van weleer op.

"Het is belangrijk dat de geschiedenis uit eerste hand wordt verteld", zegt Breteler. Vele walvisjagers zijn al overleden of hebben niet meer het geordende geheugen dat Van der Veen heeft. Ze vervolgt: "De tijdgeest is veranderd, toch moet je het verleden niet wissen, maar juist uitleggen waarom Nederland deelnam aan de internationale walvisvaart."

Gebukt onder de tekorten

Na de Tweede Wereldoorlog ging Nederland gebukt onder tekorten, onder andere aan vetten. De walvisvaarders werden gezien als de helden van de wederopbouw omdat zij gedurende zeven maanden hun leven op het spel zetten - er vertrokken altijd meer zeebonken dan er terugkwamen - om de tekorten van hun landgenoten aan te vullen.

De Friese kerels werden geselecteerd omdat ze affiniteit met de zee hadden en van aanpakken wisten. Na de vangst haalden ze de walvissen aan boord om ze vervolgens in stukken te zagen en snijden. Het was beulswerk. Tussen het bloed, het slijk, het ijs en de stank raakten armen, schouders en de rug overbelast. Decennia later verdampte de heldenstatus, de walvisvaarders kregen het stempel dierenbeul en moordenaar.

Het is een van de redenen waarom Van der Veen regelmatig zwijgt over zijn expedities. "Wij groeiden op in een andere tijd. Tegenwoordig heeft iedereen snel commentaar op een ander. Ze moeten eerst maar eens honger krijgen, dan praten ze wel anders."

Tentoonstelling 'De traanjagers'. Foto: Reyer Boxem

In 1964 kwam een definitief einde aan de Nederlandse walvisvaart. De vangsten liepen terug waarna Japan de Willem Barendsz II kocht. Van der Veen, die aan zijn tweede tocht meer dan 4000 gulden overhield, kwam in 1962 als een ware beroemdheid terug in Oosternijkerk. Hij wilde nog wel een keer, maar zijn bezorgde moeder hield hem tegen. Ze vond het te gevaarlijk.

De jonge Fries pakte zijn oude leventje op: 's ochtends vroeg de 27 koeien van zijn vader melken en daarna voor een tientje per week de boer helpen. Later beviste hij met een kotter de Noordzee en werkte hij als baggeraar. In vakanties kwam hij nooit verder dan Duitsland en Denemarken. "Achteraf gezien heb ik spijt dat ik nooit ben teruggegaan naar Afrika en Midden-Amerika. Het was de tijd van mijn leven."