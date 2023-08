Getuigen gezocht van 'vergeten' bloedblad in Suriname in 1986

Jarenlang bleef het stil na het bloedblad dat zich in 1986 afspeelde in het dorpje Moiwana, in het oosten van Suriname. Getuigen en andere belanghebbenden krijgen nu alsnog de kans een verklaring af te leggen over deze gruwelijke gebeurtenis.

Het bloedbad van Moiwana speelde zich af in 1986, tijdens de gewelddadige begintijd van de Binnenlandse Oorlog in Suriname. Die strijd tussen 1986 en 1992 had veel te maken net de handel in cocaïne, met Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk als hoofdrolspelers. Vooral de bewoners van het binnenland van Suriname waren de dupe. Voorzieningen werden vernield, dorpen vernietigd en onschuldige burgers werden vermoord of moesten vluchten.

29 november 1986 werden in Moiwana, in het uiterste oosten van het land ruim veertig inwoners, vooral vrouwen en kinderen, op brute wijze vermoord door legertroepen. Het dorp werd in brand gestoken en duizenden mensen sloegen op de vlucht. De politie inspecteur die later de zaak onderzocht en verdachten op het oog had, werd in 1990 vermoord.

Geheel onverwacht was er vorige maand een nieuwe oproep van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM). Mensen die zich aangesproken voelen kunnen zich bij alle politiestations in het land melden als ze iets te zeggen hebben over de zaak Moiwana. Het uiteindelijke doel van deze actie is om de daders op te sporen en te berechten.

Advocaat Antoon Karg vindt het een goede zaak dat het OM aan de slag gaat met de opsporing. "De schaal en ernst van de schending van mensenrechten van slachtoffers, nabestaanden en overlevenden van Moiwana zijn dusdanig dat elke gelegenheid voor onderzoek positief is. Het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Maar het is niet vreemd dat het onderzoek zo lang op zich heeft laten wachten'', aldus Karg die meent dat er verschillende partijen zijn geweest die die hun persoonlijke belangen hebben geprobeerd uit te wissen.

Twee hoofdrolspelers springen daarbij direct eruit. De Binnenlandse Oorlog was bij uitstek de strijd tussen het Surinaamse leger van legerleider Desi Bouterse en het het junglecommando van Ronnie Brunswijk.

Brunswijk het leven van legerleider Bouterse soms behoorlijk zuur. Gedurende de Binnenlandse Oorlog beheerste het Junglecommando een groot gebied in Oost-Suriname. Gefrustreerd als Bouterse was omdat hij op die bewuste dag van 29 november in 1986 Brunswijk en zijn mensen niet kon vinden, vermoordde het Surinaamse in plaats daarvan 39 onschuldige burgers, vooral vrouwen en kinderen.

Het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten oordeelde in augustus 2005 dat de regering schuldig was aan massamoord in Moiwana, dat er smartengeld moet worden betaald en dat daders moeten worden vervolgd.

Decembermoorden

Toch is het bloedbad veel minder bekend in Nederland dan de beruchte Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien critici van het militaire regime van Bouterse zonder vorm van proces werden doodgeschoten. Daarvoor is een voor de hand liggende verklaring, zegt filmproducent en nabestaande van de decembermoorden Eddy Wijngaarde, broer van Frank Wijngaarde die journalist was. "Het is geen wonder dat Nederlanders weinig tot niks weten van het bloedbad van Moiwana. Het nieuws over de Decembermoorden op 15 slachtoffers in 1982 is immers altijd groot nieuws geweest. Het is zelfs nu anno 2023 nog heel actueel, dit onder andere dankzij de inspanningen van de Surinaamse journalisten die nog steeds alles over de zaak Bouterse in het nieuws brengen.''

De rechtszaak tegen Bouterse over de Decembermoorden loopt al jaren. Bouterse heeft op 31 juli zijn laatste woord gesproken in deze rechtszaak en het wachten is nu op de definitieve uitspraak van de rechtbank, waarschijnlijk nog dit jaar. Maar of dit betekent dat de zaak Bouterse dan echt afgelopen is, is nog maar de vraag. Al was het maar omdat ook de verantwoordelijkheid voor het bloedbad in Moiwana boven zijn hoofd hangt.