Fabrikanten voor het eerst in drie jaar negatief over economie

De Nederlandse economie zit in een langzaam dalende trend. De ‘conjunctuurklok’, waarmee het CBS een maandelijks totaalbeeld construeert, sloeg in augustus weer net iets negatiever uit dan in juli. Zo gaat dat nu al ruim een jaar.

De zorgen van Nederlandse fabrikanten nemen toe. Sommige hebben problemen om hun voorraden op orde te houden, andere verwachten dat er de komende tijd minder werk is. Per saldo zijn er voor het eerst sinds 2020 meer fabrikanten negatief over de huidige economische situatie dan dat er positief zijn. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS over de Nederlandse economie.

Het CBS meet dit zogeheten producentenvertrouwen elke maand, net als het consumentenvertrouwen. Consumenten zijn al een paar jaar overwegend pessimistisch over de economie. Daarbij lag het dieptepunt in de vorige herfst, toen de energieprijzen sterk stegen. Producenten zagen het toen nog helemaal niet zo zwart: zij waren juist in meerderheid optimistisch.

Maar in augustus zakt het producentenvertrouwen dus voor het eerst in bijna drie jaar onder nul. Dat betekent dat er meer pessimisten dan optimisten zijn. De zorgen zijn daarbij het grootst bij producenten van hout en bouwmaterialen en in de chemische industrie. Elektrotechnische bedrijven en machinebouwers zijn nog wel overwegend optimistisch. Het consumentenvertrouwen bleef deze maand trouwens nagenoeg onveranderd.

Al 14 maanden dalende trend

Het afnemende vertrouwen van de industrie is een van de redenen dat ook het totaalplaatje van de Nederlandse economie vrij somber kleurt. Het CBS houdt elke maand een 'conjunctuurklok' bij. Daarin kijkt het statistiekbureau aan de hand van 13 indicatoren hoe de economie ervoor staat. Die conjunctuurklok laat al 14 maanden lang een langzaam dalende trend zien.

Die cijfers bevestigen het beeld dat het CBS onlangs gaf in zijn cijfers over het tweede kwartaal van 2023. Daarbij sprak hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van een 'milde recessie'. Om daaraan toe te voegen dat er aan een periode van minder economische groei ook een paar mogelijke voordelen zitten. De overspannen arbeidsmarkt - veel vacatures, weinig mensen - zou dan wat tot bedaren kunnen komen. En een economisch dipje kan ook de rem zetten op de hoge inflatie van het laatste jaar.

De inflatie was in augustus inderdaad relatief beperkt. De prijzen zijn met 3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de geringste stijging in twee jaar tijd, al hoort daar dan wel weer een disclaimer bij. Juist in de tweede helft van 2022 stegen de prijzen erg hard: de inflatie wordt dus nu in feite vergeleken met een periode waarin de prijzen al op een hoog niveau lagen.

Daarbij vertekenen de ongekend hoge energieprijzen van toen ook nog eens het beeld. Die zijn met bijna 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de prijzen in de supermarkt nu zo'n 10 procent hoger liggen.