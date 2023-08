Ingeborg heeft straks een dijk van 8,31 meter in haar achtertuin

Ingeborg heeft een grote hoop met zand achter haar tuin liggen. En die wordt alleen maar hoger. Door de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg staat haar voormalige arbeiderswoning in Vuren binnenkort niet meer aan de buitenkant van de dijk, maar binnendijks. 'Aan het begin zeiden we: ‘breek ons maar af’.'

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Langs de gehele dijkversterking tussen Waardenburg en Gorinchem staan ongeveer 300 huizen, waarvan 20 procent buitendijks. En geen enkele woning hoeft gesloopt te worden voor de werkzaamheden. Dat wil niet zeggen dat die geen impact hebben op de bewoners. Het doel om alle huizen te behouden treft vooral het zogenoemde dijkvak 10a, waar Ingeborg Roukema woont. Op deze plek in Vuren, ter hoogte van het terrein van de voormalige steenfabriek, wordt de 'enige echte dijkverlegging' van het project op dit moment gerealiseerd.

Hierdoor verdwijnen vier voormalige arbeiderswoningen achter een nieuwe dijk. "En dat is behoorlijk in your face", zegt Ingeborg, terwijl ze vanuit haar keukenraam naar de enorme zandhoop kijkt. Haar drie schuurtjes en garage moesten al worden afgebroken voor de werkzaamheden. Een totaal van veertig bijgebouwen, waaronder ook houten schuurtjes en kippenhokken vallen, kan niet behouden blijven tijdens het project.

De nieuwe situatie in Vuren door de dijkverzwaring tussen Gorinchem en Waardenburg. Foto: Graaf Reinaldalliantie

De nieuwe dijk, die langzaam wordt opgebouwd uit zand, klei en grond, wordt 8,31 meter hoog. Ingeborg ziet het allemaal met lede ogen aan. "Ik was er in 1995 ook al bij. En ik ben nooit angstig over het water. Het is niet zo dat het plotseling en onverwacht komt, als een tsunami. Als je de waterstanden bij Lobith in de gaten houdt, weet je ongeveer wat je twee dagen later kunt verwachten. Het is meer een gegeven om rekening mee te houden. En na 1995 is het water nooit meer zo hoog geweest." Mede door dat gegeven is ze ook argwanend het proces van deze dijkversterking ingegaan, vertelt ze. "Sterker nog, aan het begin zeiden we: 'breek ons maar af'."

Sloop van de huizen in dit historische dijklint zou ook de enige optie zijn geweest als dit stuk dijk met grond aan de buitenkant, dus de rivierzijde, versterkt zou worden. Ook een damwand - de meest gekozen maatregel als er huizen bij betrokken zijn - kon hier niet. "Het is hier zo smal en de woningen zijn zo kwetsbaar dat versterken met zo'n constructie niet gaat", zegt Maura Niessen van de Graaf Reinald Alliantie, die de bewoners koste wat kost in hun huizen wilde laten blijven. "En daarom hebben we gezegd, we gaan hier de dijk een stukje naar buiten toe verleggen en dan sluiten we daarna weer aan op de plek waar de dijk nu ligt."

Oude situatie voor de dijkverzwaring in Vuren. Foto: Graaf Reinaldalliantie

Groene omdijking

Daarom woont Ingeborg voorlopig ingeklemd tussen twee dijken. Pas in 2024 wordt het tweede deel van de nieuwe dijk aangebracht. Uiteindelijk wordt het een groene omdijking; de weg blijft op de huidige dijk. Die gaat wel meer dan een meter naar beneden, omdat deze dan niet meer nodig is voor de waterveiligheid. Ingeborg hoopt niet dat de nieuwe dijk er met een reden wordt gelegd, en dat ze 'straks toch tussen een rotonde woont'. Op het Heuffterrein, waar de steenfabriek vroeger gevestigd was, zijn al jarenlang plannen om huizen te bouwen.