Alarm om miljarden gedumpte peuken in Nederlandse natuur

De politie moet mensen die een sigaret op straat uittrappen of op het strand weggooien, fors beboeten. Daarvoor pleit een aantal milieuclubs. De pakkans moet omhoog, vindt ook de politiebond. 'We blijven het hier normaal vinden om een peuk op het strand of in zee te gooien. Dit moet écht stoppen.' Het kabinet zegt een verbod op het sigarettenfilter te onderzoeken.

Het lijkt zo onschuldig: een sigarettenpeuk uit een rijdende auto gooien, of even snel uitdrukken in het zand. Maar niets is minder waar. 'Een sigaret, of beter gezegd het filter, is puur plastic. Dat breekt nóóit meer af en blijft dus voor altijd in het milieu liggen', waarschuwt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Deskundigen spreken van het meest onderschatte milieuprobleem van deze tijd. Elk jaar komen 4,5 biljoen peuken in het milieu terecht, waarvan circa 7 miljard in de Nederlandse natuur.

De sigaret wordt daarom ook wel als 'sluipmoordenaar van het milieu' gezien. Naast plastic bevatten de filters 'een cocktail van giftige stoffen': arseen (rattengif), lood, nicotine en pesticiden. Deze stoffen verstikken onze wateren, zorgen voor een vroege dood voor allerlei dieren en verspreiden zich door de hele voedselketen. En het einde is nog lang niet in zicht. "Een peuk op straat gooien is na tientallen jaren nog altijd sociaal geaccepteerd", zegt Emma Samson van Searious Business, gericht op het voorkomen van plastic in de oceaan. "We zien het in films, op televisie, bij onze ouders en vrienden. Het zit diepgeworteld in het gedrag van miljoenen rokers."

Mogelijk landelijk verbod

Kennisinstituut Trimbos noemt het 'cruciaal' om dit filter zo snel mogelijk te verbieden. Mogelijk gebeurt dat pas na 2026 op Europees niveau. Dat is echt véél te laat, waarschuwen milieuorganisaties. Zij roepen het kabinet op tot een landelijk verbod over te gaan. Staatssecretaris Heijnen noemt dit een 'complete route met een lage slagingskans', omdat met een dergelijk verbod 'het vrije verkeer van goederen wordt beperkt'. "Desondanks wordt ook deze mogelijkheid niet uitgesloten en worden beide routes momenteel nader uitgewerkt en onderzocht", zo laat een woordvoerder donderdag weten.

Milieuorganisaties slaan een diepe zucht. "Een laffe reactie die typerend is voor dit kabinet om zich achter Brussel te verschuilen. Waarom kan Nederland nu niet het initiatief nemen?", briest Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment. Vollenbroek en andere milieuclubs willen niet langer wachten en eisen forse investeringen in bewustwordingcampagnes op scholen en organisaties.

Een aantal clubs roept de politie op om voortaan strenger te handhaven. "Een boete en het besef dat je betrapt kunt worden, kan bijdragen aan gedragsverandering", zegt Ingrid Goethart, directeur van Nederland Schoon. De pakkans moet daarvoor omhoog. "Een sigaret is afval en dus moet het weggooien van een peuk als strafbaar worden gezien", zegt Wytske Postma, directeur Stichting de Noordzee.

Volgens Postma overspoelt een 'onvoorstelbare hoeveelheid peuken' jaarlijks de Nederlandse kust. Tijdens een recente schoonmaakactie werden zo'n 87.000 peuken van de stranden geraapt. "In Nederland blijven we het normaal vinden om een peuk op het strand of in zee te gooien. Dit moet écht stoppen." De politie is het daarmee eens. "Onze milieuspecialisten geven aan dat de schade groot is", zegt Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politie Bond. "Het zou goed zijn om daar waar het kan hier tegen op te treden."

Politiebond ANPV vindt dat agenten én boa's meer moeten handhaven en dat de boete van 150 euro omhoog moet, zoals in andere Europese landen. In België krijgen mensen al volop bekeuringen van 350 euro. ANPV-voorzitter Xander Simonis denkt aan verschillende boetes, afhankelijk van de ernst. "We zien soms dat automobilisten hun complete asbak even legen op straat. Zeer asociaal en zeer slecht voor het milieu."

Rookverbod op stranden

Wie zijn sigaret achteloos op straat gooit, is niet per se een aso, benadrukken experts. "We lopen qua bewustwording ver achter op andere landen", weet Trimbos-onderzoeker Esther Croes. Ze kijkt enigszins jaloers naar Italië en Spanje, waar 'veel meer urgentie is en meer rookvrije stranden zijn'. "Ze zijn daar in hun hoofd zoveel verder. Hier gaat het echt veel te vaak mis. Zelfs vissers gooien hun peuken in het water. Daarmee vermoorden ze als het ware hun eigen hobby, uit pure onwetendheid."

Dreigen met hogere boetes is overigens niet voor iedereen de oplossing. De GVRV, een coalitie van de Hartstichting, KWF en Longfonds, ziet meer in het uitbreiden van het aantal rookvrije stranden en festivals. "Hoe meer rookvrije omgevingen, hoe minder peuken in het milieu belanden", vertelt woordvoerder Patricia van Rossum. Voor een algeheel rookverbod op stranden lopen momenteel gesprekken met de gebiedsbeheerders, meldt het kabinet.

Tot die tijd moeten we de verantwoordelijkheid 'vooral bij de producenten leggen; de vervuiler betaalt', stelt Searious Business. Met de nieuwe Europese lichtijn zijn tabaksfabrikanten sinds dit jaar al verplicht om miljoenen euro's bij te dragen aan landelijke schoonmaakacties. Paul Brons van PloggingNu organiseert regelmatig zo'n schoonmaakactie, waarin deelnemers al rennend peuken van de grond rapen, ook wel plogging genoemd. Brons doet dit graag, maar is het probleem helemaal zat. "De handhaving moet écht strikter. Een hogere boete van bijvoorbeeld 200 euro kan al afschrikken."